Unnützes Wissen

2. Januar 2024

Die brasilianische Sängerin Astrud Gilberto wurde weltberühmt durch den Song "The Girl From ..."? A: Ipanema, B: Tijuana, C: Copacabana oder D: Acapulco?