„Wer wird Millionär?“ heute: So läuft die 3-Millionen-Woche ab – der Modus erklärt

Wie schon im Januar geht es bei „Wer wird Millionär?“ am 4. August um sage und schreibe drei Millionen Euro. Wir erklären euch, wie das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ bei WWM funktioniert.

Den Grundstein legen die Kandidaten, die am Donnerstagabend um die WWM-Rekordsumme spielen dürfen, in den ersten drei Tagen der großen „WWM“-Woche: Wer eine Gewinnsumme von mindestens 16.000 Euro erreichte, löst das Finalticket.

Am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr geht es dann also um drei Millionen Euro. Doch es gibt einen Haken – denn wer das ganz große Geld will, muss sich den Platz auf dem Ratestuhl erkaufen. Moderator Günther Jauch unterbreitet den Kandidaten ein Angebot, dessen Höhe sich nach dem zuvor erzielten Gewinn richtet: Je höher der Gewinn, desto höher das Angebot.

„Wer wird Millionär?“: Das Finale der „3-Millionen-Euro-Woche“ erklärt

Die Kandidaten müssen also abwägen, ob sie bereit sind, einen Teil ihres Gewinns für die Chance auf den Rekordgewinn aufs Spiel zu setzen – oder lieber mit dem „sicheren Geld“ nach Hause gehen. Eine Kandidatin, die bei der Premiere im Januar 2022 gezockt hat, ist Anja Beyer. Doch mit Jauchs Angebot in Höhe von 30.000 Euro war die Stewardess nicht wirklich zufrieden, sodass sie in der Show spontan zu verhandeln begann – mit Erfolg: Ihr Gegenangebot von 50.000 Euro nahm Jauch zwar nicht an, bot ihr aber immerhin 40.000 Euro. Genug für Beyer, die somit 10.000 Euro mehr sicher, aber eben auch 85.000 Euro ihres Gewinns vom Dienstag verzockt hat.

Auf dem Weg zu drei Millionen Euro müssen die Kandidaten insgesamt 15 Fragen beantworten. Wie gewohnt gibt es die Möglichkeit, vier Joker zu benutzen. Eine automatische Absicherung ist bei 1000 Euro eingebaut.

Die Gewinnstufen im Spiel um drei Millionen Euro im Überblick:

100 Euro

200 Euro

500 Euro

1000 Euro

2000 Euro

5000 Euro

10.000 Euro

20.000 Euro

30.000 Euro

50.000 Euro

100.000 Euro

250.000 Euro

900.000 Euro

3 Millionen Euro

