Arsenal-Verteidiger Gabriel schlägt bewaffneten Räuber in die Flucht

Der brasilianische Abwehrspieler Gabriel vom Premier-League-Club FC Arsenal hat vor seinem eigenen Haus in London einen bewaffneten Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die „Daily Mail“ berichtete blieb der 23-Jährige, dessen voller Name Gabriel dos Santos Magalhães lautet, unverletzt.

Gabriel war mit einem Freund nach Hause gekommen. Als die beiden aus dem Auto ausstiegen, wurden sie in seiner eigenen Garage von zwei maskierten Männern angesprochen, die ihnen gefolgt waren. Die Räuber forderten die Autoschlüssel, das Handy und die Uhr von Gabriel, der zunächst kooperierte. Dann schwang einer der Maskierten einen Baseballschläger in Richtung des Fußballers. Allerdings war der Arsenal-Verteidiger laut dem Bericht schneller, schlug dem Angreifer ins Gesicht und drückte ihn zu Boden. Der Räuber konnte sich zwar befreien, aber Gabriel, der unverletzt blieb, behielt seine Mütze.

Das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Arsenal defender Gabriel fights off a thief with a baseball bat, who attempted to steal his car back in August of this year 🚫

