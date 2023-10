Biathlon 2023/24: Der DSV-Kader der deutschen Frauen – alle Teilnehmerinnen

Am 25. November startet die neue Saison im Biathlon mit der Single Mixed Staffel im schwedischen Östersund. Ihr Ende findet die Saison schließlich Mitte März mit dem Weltcup im kanadischen Canmore. Bis dahin sollen für das deutsche Team möglichst viele Medaillen und Siege errungen werden. Doch nicht alle deutschen Biathletinnen werden in jedem Weltcup antreten. So soll von Wettkampf zu Wettkampf entschieden werden, wer das deutsche Team vertritt. Dies sind die Athletinnen, die vom DSV nominiert sind.

Biathlon-Kader 2023/24: Selina Grotian

Die 19-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen ist der Shootingstar und Neuling im Kader der deutschen Biathlon-Frauen. Ihr Debüt gab sie bereits im März 2023 in Oslo bei den Frauen, zuvor holte sie in der letzten Saison viermal Gold bei der Junioren-WM 2023. Ob ihr die Vergleiche mit mit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier gerecht werden und überhaupt gut tun, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Verein: SC Mittenwald

Geburtstag: 25.03.2004

Größe: nicht bekannt

Gewicht: nicht bekannt

Größte Erfolge

Junioren-WM: 4x Gold 2023; 1x Gold, 1x Silber, 1x Bronze 2022

EM 2023: 1x Gold (Verfolgung), 1x Silber (Mixed-Staffel), 1x Bronze (Einzel)

Biathlon-Kader 2023/24: Sophia Schneider

Sophia Schneider aus Traunstein ist im deutschen Biathlon schon länger dabei, international aber stieß die 26-Jährige erst 2020 in die Weltspitze vor. So konnte sie zwar auf nationaler Ebene viele Erfolge vorweisen, mehr als zwei Silbermedaillen und zwei zweiten Plätzen jeweils bei der Welt- und bei der Europameisterschaft war bislang aber nicht drin. Vielleicht ändert sich das ja in dieser Saison für die deutsche Meisterin von 2022 in Oberhof in den Disziplinen Einzel und Sprint.

Verein: SV Oberteisendorf

Geburtstag: 12.09.1997

Größe: 1,67 m

Gewicht: 58

Größte Erfolge

WM: 1x Silber 2023

EM: 1x Silber 2023

Deutsche Meisterschaft: 2x Gold, 3x Silber, 1x Bronze

Biathlon-Kader 2023/24: Franziska Preuß

Auch Franziska Preuß vom SC Haag ist wieder dabei und eine wahre Medaillenexpertin. Sie wurde Olympia-Bronzegewinnerin 2022 mit dem Team und holte 2015 einen Weltmeistertitel in der Staffel im finnischen Kontiolahti. Zudem holte sie bereits viermal WM-Silber. Sowohl in der Staffel, im Massenstart, in der Mixed-Staffel als auch in der Single-Mixed-Staffel blieb ihr überall der zweite Rang. 2021 holte sie überdies mit der Staffel in Pokljuka WM-Silber.

Verein: SC Haag

Geburtstag: 11.03.1994

Größe: 1,73 Meter

Gewicht: 60 Kilogramm

Größte Erfolge

Olympische Spiele: 1x Bronze 2022 (Staffel)

WM: 1x Gold Staffel, 5x Silber (Massenstart, Staffel, Mixed-Staffel, Single-Mixed-Staffel), 1x Bronze Staffel

EM: 1x Gold Staffel, 1x Silber Verfolgung

Junioren-WM: 1x Gold Staffel, 2x Bronze (Verfolgung und Einzel)

Biathlon-Kader 2023/24: Vanessa Voigt

Auch Vanessa Voigt vom SV Rotterode ist in dieser Saison wieder mit dabei. Die 26-jährige Biathletin, geboren in Schmalkalden, hat erst eine Bronzemedaille bei Olympia 2022 mit dem Team gewonnen. 2021 gewann sie zudem die deutsche Meisterschaft in Arber in der Verfolgung, im Sprint wurde sie am gleichen Ort im selben Jahr zweite und holte Silber. Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr holte sie mit der Staffel in Oberhof die Silbermedaille.

Verein: WSV Rotterode

Geburtstag: 07.10.1997

Größe: 1,75 Meter

Gewicht: 64 Kilogramm

Größte Erfolge

Olympische Spiele: 1x Bronze 2022 (Staffel)

WM: 1x Silber 2023 (Staffel)

EM: 1x Silber Mixed Staffel

Deutsche Meisterschaften: 1x Gold (Verfolgung), 1x Silber (Sprint)

Biathlon-Kader 2023/24: Juliane Frühwirt

Ein gänzlich unbeschriebenes Blatt, was internationale Erfolge angeht, ist Juliane Frühwirt vom SV Motor Tambach-Dietharz. Die in Gotha geborene 25-Jährige ist aber ein riesiges Talent, hat sie doch bei den olympischen Jugend-Winterspielen in Lillehammer 2016 Gold im Sprint gewonnen. Auch bei den Juniorenweltmeisterschaften 2019 räumte die Biathletin ab. Bei den Deutschen Meisterschaften 2017 in Ruhpolding holte sie mit der Staffel Gold und gewann zudem noch drei Bronzemedaillen. Wird Zeit, dass auch international Edelmetall hinzukommt.

Verein: SV Motor Tambach-Dietharz

Geburtstag: 18.03.1998

Größe: 1,64 Meter

Gewicht: 55 Kilogramm

Größte Erfolge

Junioren-WM: 2x Silber Einzel und Staffel

Junioren-Olympia: 1x Gold Sprint

Deutsche Meisterschaften: 1x Gold (Staffel), 3x Bronze (Staffel, Einzel, Sprint)

Biathlon-Kader 2023/24: Anna Weidel

Erneut nominiert wurde auch Anna Weidel vom WSV Kiefersfelden. Die 27-Jährige, die auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ist ebenfalls international noch ohne Medaille, hat aber national und bei den Juniorenweltmeisterschaften 2014, 2015 und 2017 überzeugt. Bei den Deutschen Meisterschaften gewann sie 2018 in Oberhof mit der Staffel Gold, ein Jahr später wiederholte sie den Gewinn in Ruhpolding.

Verein: WSV Kiefersfelden

Geburtstag: 25.05.1996

Größe: 1,70 Meter

Gewicht: 59 Kilogramm

Größte Erfolge

Junioren-EM: 1x Gold (Einzel)

Junioren-WM: 3x Silber (Sprint, Verfolgung, Staffel)

Biathlon-Kader 2023/24: Janina Hettich-Walz

Die für den Ski Club Schönwald e.V. laufende Janina Hettich-Walz ist ebenfalls nominiert. Ihr bislang größter Erfolg ist der Gewinn der Silbermedaille mit der deutschen Staffel bei den Weltmeisterschaften 2021. Geht es nach der 26-Jährigen, dürften in der kommenden Saison gerne noch weitere Medaillen und Treppchen dazukommen. Immerhin holte sie bereits zwei deutsche Meisterschaften im kurzen Einzel 2020 in Altenberg und im Sprint 2021 in Arber.

Verein: SC Schönwald

Geburtstag: 16.06.1996

Größe: 1,62 Meter

Gewicht: 53 kg

Größte Erfolge

WM: 1x Silber 2021 (Staffel)

EM: 3x Silber (Mixed-Staffel, Verfolgung), 1x Bronze (Sprint)

Deutsche Meisterschaften: 2x Gold (Einzel, Sprint), 4x Bronze (Sprint, Verfolgung)

IBU-Weltcup: 4. Platz in der Gesamtwertung (18/19)

Biathlon-Kader 2023/24: Hanna Kebinger

Mit Hanna Kebinger stößt ein noch recht unbeschriebenes Blatt neu in den Kader hinzu. Ihr Weltcup-Debüt gab die 25-Jährige erst 2022, mit der deutschen Staffel holte sie bei den Weltmeisterschaften in Oberhof 2023 aber bereits die Silbermedaille. Aufgrund diverser Verletzungen und Rückschläge nahm ihre Karriere daher erst 2020 wirklich Fahrt auf. So trat sie im vergangenen Jahr vor allem beim IBU-Cup in Erscheinung, wo sie einige Achtungserfolge erringen konnte.

Verein: SC Partenkirchen

Geburtstag: 26.11.1997

Größe: 1,66 Meter

Gewicht: 57 kg

Größte Erfolge

WM: 1x Silber 2023 (Staffel)

Wer sind die Favoriten im deutschen Biathlon-Kader 2023/24 der Frauen?

Vorbei ist die Zeit von Denise Herrmann-Wick, die immer ein Garant für das Podium und Medaillen war. Am 14. März 2023 gab sie via Instagram ihr Karriereende bekannt. Ebenfalls nicht dabei in diesem Jahr ist auch Vanessa Hinz. Daher stellt sich der Kader völlig neu auf und neue Hierarchien müssen sich erstmal herauskristallisieren.

Gut möglich, dass Franziska Preuß – soweit sie von Verletzungen weitestgehend verschont bleibt – aus dem Schatten von Hermann-Wick heraustritt und die Nachfolge als Leaderin übernimmt. Sie kann die deutlich weniger erfahreneren Athletinnen führen und leiten. Spannend wird auch zu beobachten sein, wie sich das Toptalent Selina Grotian schlägt.

Das sind die größten Erfolge der deutschen Biathletinnen bei der Biathlon-WM

Mit Martina Beck fing der Medaillenregen bei den deutschen Damen erst richtig an. Die gebürtige Garmisch-Partenkirchenerin fuhr bis 2010 und feierte insgesamt 24 Weltcupsiege, davon 15 Einzelsiege. Bei Weltmeisterschaften holte sie insgesamt dreimal Gold, fünfmal Silber und viermal Bronze.

Danach ging es weiter mit Laura Dahlmeier, die bereits 2019 ihre Karriere mit nur 25 Jahren beendete. Dennoch kann auch sie auf sieben Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften zurückblicken. Hinzu kommen noch drei Silbermedaillen sowie fünf Bronzemedaillen für die heutige Bergläuferin. Sie gewann insgesamt 33 Rennen, 20 davon im Einzel.

Etwas älter, aber nicht minder erfolgreich war Kati Wilhelm. Die 1976 geborene Schmalkalderin konnte sogar noch einen Weltcupsieg mehr im Einzel feiern, als Laura Dahlmeier. Insgesamt gewann Wilhelm 37 Rennen und beendete ihre Karriere 2010. Sie ist ausgestattet mit fünf Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und vier Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften.

Eine weitere Grand Dame des deutschen Biathlon ist Andrea Henkel. Die Sportsoldatin gab ihr Karriereende 2014 bekannt und holte bis dahin 46 Weltcupsiege, 22 davon in Einzelrennen. Sie gewann insgesamt achtmal Gold, sechsmal Silber und zweimal Bronze. Auch zwei olympische Goldmedaillen konnte sich die Ilmenauerin sichern.

Vorreiterin all dieser Gewinnerfrauen war Uschi Disl. Die in Bad Tölz geborene Polizistin trat bereits 2006 von ihrer aktiven Karriere zurück, holte zuvor aber 62 Weltcupsiege, davon 30 Einzelsiege. Sie gewann achtmal Gold, achtmal Silber und dreimal Bronze, ehe sie den Staffelstab weiterreichte.

Über allem aber thront Magdalena Neuner. die 1987 geborene ehemalige Biathletin beendete ihre Karriere mit nur 25 Jahren, ist aber die erfolgreichste Biathletin Deutschlands aller Zeiten. Sie gewann 47 Rennen, davon 34 Einzelsiege. Nach ihrem Karrierende 2012 kann sie auf zwölf Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und eine Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften zurückblicken.