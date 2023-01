Vanessa Voigt: Die schönsten Bilder des deutschen Biathlon-Stars

Vanessa Voigt ist der neue aufstrebende Stern am Biathlon-Himmel. 2021 debütierte sie zwar erst im Biathlon-Weltcup, seither hat sich die gebürtige Thüringerin aber zu einer der besten Biathletinnen Deutschlands gemausert.

So war sie beim Saisonauftakt 2022/23 im finnischen Kontiolahti beste deutsche Teilnehmerin mit Platz vier. Überhaupt geht es seit der ersten Teilnahme 2021 nur steil nach oben bei der Zollbeamtin. Im Gesamtweltcup wurde sie in der vergangenen Saison zweitbeste Deutsche hinter Denise Herrmann-Wick. Und in der aktuellen Saison macht sie der Platzherrin ihren Status sogar streitig.

Gemeinsam gewannen beide in Peking bei den Olympischen Winterspielen im Februar 2022 die Bronzemedaille in der Staffel.

Über ihre eigene Entwicklung ist Voigt darüber hinaus genau im Bilde. Sie weiß um den Druck, den aktuellen Status auch zu bestätigen. Das allerdings schafft die Schalkalderin mit Bravour.

Wenn im Februar 2023 die Heim-WM in Oberhof stattfindet, werden die Blicke noch mehr auf sie gerichtet sein. Darauf allerdings freut sie sich auch, wie die Lokalmatadorin bereits erklärte.

Wo andere unter Druck zusammenbrechen, scheint Vanessa Voigt diesen Druck als Ansporn zu nehmen und sich zu fokussieren. So gewann sie bereits in der Vergangenheit eine Goldmedaille bei den Deutschen Meisterschaften 2021 in Arber.

In Oberhof aber kennt sie sich gut aus, dort wird im Sommer schon immer fleißig trainiert.

Dabei macht sie nicht nur auf Skiern und in der Loipe eine gute Figur.

Auch am Strand kann sich die Sportlerin sehen lassen.

Neben vielen sportlichen Auszeichnungen darf sie sich auch als Trägerin des silbernen Lorbeerblatts feiern lassen, welches sie vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier überreicht bekommen hat. Es ist die höchste sportliche Auszeichnung, die man hierzulande erreichen kann.

Ausgezeichnet wurde Vanessa Voigt vor allem für ihren Erfolg bei der Winterolympiade in Peking 2022, wo sie mit der Staffel die Bronzemedaille gewann.

Noch aber ist der Stern noch gar nicht richtig aufgegangen. Das könnte sich nach dieser Saison ändern, denn Vanessa Voigt hat offenbar alles, was es zu einer großartigen Biathlon-Karriere braucht.