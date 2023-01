Vanessa Hinz: Die besten Bilder der deutschen Biathletin

Seit 2012 ist Vanessa Hinz dem Biathlon verfallen. Zuvor war sie Skilangläuferin, ehe sie sich für einen Wechsel entschied und dort direkt in den B-Kader der Nationalmannschaft aufgenommen wurde. Nach drei Jahren schaffte sie dann den ersehnten Sprung in den A-Kader.

2015 holte Hinz mit der Staffel im finnischen Kontiolahti sogleich die Goldmedaille. Zwei Jahre später wiederholte sie diesen Erfolg mit der Staffel und der Mixed-Staffel in Hochfilzen. Danach folgten in den vergangenen Jahren vier zweite Plätze und damit Silbermedaillen. Dabei ist ihr größter Erfolg sicher die Silbermedaille 2020 im Einzel in Antholz.

Auch National hat die in München geborene Biathletin bereits vier Goldmedaillen eingeheimst. 2022 holte sie bei der Winterolympiade in Peking mit der Staffel noch die Bronzemedaille.

Insgesamt stehen bei der Zollbeamtin 11 Weltcupsiege sowie ein Einzelsieg (Stand Januar 2023) zu Buche.

Erstmals auf dem Podium landete sie 2018, als sie in Kontiolahti im Massenstart über 12,5 Kilometer ihren ersten Weltcupsieg in einem Einzelwettbewerb einheimsen konnte.

Trainiert wird am Stützpunkt in Ruhpolding, wo sie inzwischen auch ihren Wohnort hin verlegt hat. Dort ist sie auch Teil des Zollteams.

Doch zum Ende des Jahres 2022 hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, weshalb sie sich erst beim IBU-Cup, der zweithöchsten Klasse im Biathlonsport, wieder ans Team herankämpfen musste.

Ob sie dann auch in Oberhof in Thüringen beim Heimspiel dabei sein kann, bleibt noch abzuwarten.

Aber nicht nur auf Skiern macht Vanessa Hinz eine gute Figur.

Neben Klettern und Wandern treibt sie auch in ihrer Freizeit viel Sport.

Als waschechte Bayerin darf natürlich das Dirndl ebenfalls nicht fehlen.

Reisen gehört zu den Leidenschaften der in München geborenen Wintersportlerin.

Ihr Talent und ihre Berufung aber ist das Skifahren. Und ihre Karriere ist noch lange nicht am Ende angekommen. Daher können noch einige Erfolge eingefahren werden. Wer weiß, vielleicht reicht es ja zu einer weiteren olympischen Medaille.