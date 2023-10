Biathlon-Saison 2023/24: Der DSV-Kader der Herren – alle Nominierten im Überblick

Die neue Biathlon-Saison startet in diesem Jahr recht spät am 25. November mit der Single-Mixed-Staffel im schwedischen Östersund und endet Mitte März im kanadischen Canmore. Bis dahin will das deutsche Biathlon-Team wieder zur Weltspitze aufschließen.

Dabei wollen die Trainer entscheiden, wer in welchem Rennen startet. Wer die Weltspitze in der Saison 2023/24 bei den deutschen Herren angreifen soll, zeigen wir euch hier.

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Benedikt Doll

Der 33-Jährige aus Titisee-Neustadt ist inzwischen ein alter Hase und bereits seit über einem Jahrzehnt bei den Profis dabei. Sein größter Erfolg, die Goldmedaille bei der Biathlon-WM 2017 in Hochfilzen, liegt allerdings schon einige Jahre zurück. Zwar konnte er bei den deutschen Meisterschaften zu Beginn des Jahres mit Siegen im Sprint und in der Verfolgung überzeugen, international aber waren die vergangenen Jahre eher mau. Das soll in der kommenden Saison wieder besser werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Benedikt Doll (@benediktdollbiathlon)

Verein: SZ Breitnau

Geburtstag: 24.03.1990

Größe: 1,78m

Gewicht: 73 kg

Größte Erfolge

Olympische Winterspiele: 2x Bronze (2018)

WM: 1x Gold (2017); 3x Silber (2016, 2019), 1x Bronze (2020)

EM: 2x Gold (2011, 2013), 2x Silber (2013, 2014), 1x Bronze (2014)

>> Biathlon 2023/24: Das ist der Kader der deutschen Frauen – alle Fotos <<

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Lucas Fratzscher

Lucas Fratzscher ist mit 29 Jahren im besten Sportleralter. Doch auch seine Erfolge sind bislang überschaubar. Bei den Biathlon-Europameisterschaften 2022 räumte er gleich drei Medaillen ab, sein größter Erfolg aber ist der Gewinn der Gesamtwertung des IBU-Cups 2019/20. Bereits ein Jahr zuvor wurde er Zweiter. Seine Medaillensammlung hingegen ist noch ausbaufähig. Gold konnte er bislang nur bei den Deutschen Meisterschaften 2018 in Oberhof und 2019 in Ruhpolding erringen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Lucas Fratzscher (@lucasfratzscher)

Verein: WSV Oberhof 05

Geburtstag: 06.07.1994

Größe: 1,80 m

Gewicht: 75 kg

Größte Erfolge

Gesamtwertung IBU-Cup: 1. (2019/20)

EM: 3x Silber (2019, 2022, 2023), 2x Bronze (2022)

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Roman Rees

Schon früh zeigte sich bei Roman Rees das Talent zum Biathleten. So gewann er bereits 2008 den DSV-Schülercup, ein Jahr später führte er das Klassements im Deutschlandpokal an. Daraufhin ging er ins Skiinternat Furtwangen und machte dort sein Abi. 2014 holte er mit der Staffel Gold bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften. Dann aber wurde der Weg steiniger – auch wenn es immer weiter aufwärts ging. 2019 holte er bei den Weltmeisterschaften in Östersund Silber mit der Staffel, mehr Edelmetall bei internationalen Wettkämpfen kam bislang nicht hinzu. In der Weltcup-Gesamtwertung wurde er zuletzt Neunter. Gut möglich, dass bei gleichbleibender Kurve es die Saison des Roman Rees wird.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Roman Rees (@romanrees)

Verein: SV Schauinsland

Geburtstag: 01.03.1993

Größe: 1,83 m

Gewicht: 75 kg

Größte Erfolge

WM: 1x Silber (2019)

Deutsche Meisterschaften: 1x Gold (2022), 4x Silber (2015, 2016, 2020, 2021), 2x Bronze (2018, 2020)

>> Dorothea Wierer: Die schönsten Fotos der italienischen Biathletin <<

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Philipp Horn

Der 28 Jahre alte Sportsoldat ist ein relativ unbeschriebenes Blatt, machte in den vergangenen Jahren aber stark auf sich aufmerksam. So konnte er seine Leistung immer wieder steigern, was ihm letztlich den Platz im Weltcup-Team der deutschen Mannschaft einbrachte. Zuletzt war er der einzige deutsche Biathlet, der bei der Sommer-WM 2022 in Ruhpolding eine Goldmedaille gewann. Gut möglich, dass auch er in diesem Winter mit dem entscheidenden nächsten Schritt in die Weltspitze vorstößt und seine Edelmetallsammlung erweitert.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Philipp Horn (@hoernle__)

Verein: SV Eintracht Frankenhain

Geburtstag: 08.11.1994

Größe: 1,78 m

Gewicht: 73 kg

Größte Erfolge

WM: 1x Bronze (2020)

EM: 2x Silber (2019, 2022), 1x Bronze (2018)

Deutsche Meisterschaften: 6x Gold (2016, 2018, 2019, 2022), 3x Bronze (2019, 2020)

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Justus Strelow

Der 26 Jahre alte Sachse hat sich in den vergangenen Jahren sehr hervorgetan und konnte vor allem bei den Europameisterschaften überzeugen. So konnte er 2020, 2021 und 2022 jeweils Edelmetall einheimsen. Zu den Profis stieß er 2018, sein Weltcupdebüt kam sogar erst drei Jahre später am 19. März 2021. Strelow hat also noch sehr viel Luft nach oben und sollte leistungstechnisch noch lange nicht auf dem Zenit angekommen sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Justus Strelow (@justus.strelow)

Verein: SG Stahl Schmiedeberg

Geburtstag: 30.12.1996

Größe: 1,84 m

Gewicht: 75 kg

Größte Erfolge

EM: 1x Gold (2021), 1x Silber (2020), 1x Bronze (2022)

Deutsche Meisterschaften: 1x Bronze (2022)

>> Biathlon 2023: Die schönsten Biathletinnen der Welt – und ihre Fotos! <<

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Philipp Nawrath

Der Polizist aus Füssen in Bayern ist schon eine ganze Weile dabei, die großen Erfolge aber blieben lange aus. Zumindest bis zum Jahr 2023, denn da trumpfte der 30-Jährige groß auf. So gewann er bei den Deutschen Meisterschaften in Ruhpolding einmal die Gold- und zweimal die Silbermedaille. Auch bei der Europameisterschaft in Lenzerheide holte er sich eine Bronzemedaille. Es war Nawraths mit Abstand erfolgreichstes Jahr. Sollte er daran anknüpfen können, kann es eine sehr erfolgreiche Saison für den Bayer werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Philipp Nawrath (@philippnawrathbiathlon)

Verein: SK Nesselwang

Geburtstag: 13.02.1993

Größe: 1,83 m

Gewicht: 82 kg

Größte Erfolge

EM: 1x Silber (2021), 1x Bronze (2023)

Deutsche Meisterschaften: 1x Gold (2023), 2x Silber (2023)

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Johannes Kühn

Der 31-Jährige ist bereits mit einer ganzen Menge Medaillen ausgestattet, allerdings liegen die meisten Erfolge lange zurück und kamen bei Juniorenwettkämpfen zustande. International sind es gerade einmal zwei Medaillen. So gewann er 2012 in Osrblie die Goldmedaille, 2021 holte er in Duszniki-Zdroj eine Bronzemedaille. Daher wird es eigentlich Zeit, die Karriere auch international mit mehr Edelmetall auszustatten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Johannes Kühn (@jokuehn)

Verein: WSV Reit im Winkl

Geburtstag: 19.11.1991

Größe: 1,87 m

Gewicht: 80 kg

Größte Erfolge

EM: 1x Gold (2012), 1x Bronze (2021)

Deutsche Meisterschaften: 3x Gold (2015, 2016, 2018), 7x Silber (2013, 2018, 2019, 20121), 5x Bronze (2010, 2014, 2017, 2018, 2019)

>> Denise Herrmann – das sind die besten Bilder der Top-Biathletin! <<

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: David Zobel

Der 27-jährige Starnberger ist seit 2017 professionell beim Biathlon dabei, bezeichnete den Beitritt in die oberste deutsche Lehrgangsgruppe mit den Spitzenathleten Erik Lesser und Arnd Peiffer im Nachhinein allerdings als zu früh. Zudem warfen ihn Verletzungen immer wieder aus der Bahn. So konnte er sich auch erst 2022 wirklich etablieren, die großen Erfolge blieben allerdings bislang noch aus. Wie viel Potenzial in ihm steckt, zeigen jedoch die Medaillen, die er bei Juniorenwettkämpfen sammeln konnte. Hier kommt er auf eine Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von David Zobel (@davidzobel96)

Verein: SC Partenkirchen

Geburtstag: 11.06.1996

Größe: 1,78 m

Gewicht: 71 kg

Größte Erfolge

Junioren-WM: 2x Silber (2016, 2017), 2x Bronze (2016, 2017)

Junioren-EM: 1x Gold (2016), 1x Bronze (2016)

>> Der deutsche Biathlon-Kader der Frauen 2023/24 – so sieht er aus <<

Deutscher Biathlon-Kader 2023/24: Simon Kaiser

Simon Kaiser ist das Nesthäkchen im diesjährigen Kader der Biathleten. Mit gerade mal 24 Jahren ist Kaiser deutlich jünger als die Kollegen, doch beim letzten Biathlon-Cup im kanadischen Canmore im März 2023 wurde er beachtlicher Dritter. Als gebürtiger Saarländer hatte er große Standortnachteile, wie er selbst in Interviews zugab. Doch offenbar hat Kaiser so viel Talent, dies in den vergangenen Jahren bereits wieder wettmachen zu können. Es wird spannend zu sehen, wie weit der junge Polizist auf den Skiern bereits ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Simon Kaiser (@simonkaiser_)

Verein: WSV Oberhof 05

Geburtstag: 20.07.1999

Größe: nicht bekannt

Gewicht: nicht bekannt

Größte Erfolge

Junioren-WM: Vierter (2021)

Wer sind die Favoriten im deutschen Biathlon-Kader 2023/24 der Herren?

Tatsächlich ist es schwer, jemanden auszumachen, der besonders hervorgehoben werden kann. Denn schon in der vergangenen Saison war zu sehen, dass die deutschen Herren der Weltspitze ein ganzes Stück hinterherrennen. Bei Benedikt Doll wird spekuliert, ob er zum Ende der Saison seine Karriere beenden wird. Vielleicht gibt ihm dies noch einen finalen Schub.

Ansonsten sind einige Formanstiege zu erkennen, mit Simon Kaiser ist zudem ein vielversprechendes junges Talent mit in den Reihen. Vieles dürfte davon abhängen, wie gut der Start in die Saison verläuft. Sind die Männer um Doll schnell in Form, könnten die Ergebnisse besser ausfallen als im vergangenen Jahr. Wird der Start eher schleppend, könnte sich aber genau so eine Saison wie zuletzt wiederholen, in der man die Medaillen nur aus weiter Ferne betrachten durfte.