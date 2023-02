Nordische Ski-WM 2023 in Planica: Zeitplan, Kalender, Ergebnisse und TV – alle Infos

Bevor die Wintersportsaison zu Ende geht, steht noch einmal ein Event der Megaklasse an: Vom 21. Februar bis zum 5. März findet im slowenischen Planica die 54. Nordische Ski-WM statt. Athletinnen und Athleten stellen ihr Können unter Beweis und hoffen, den Sieg für ihre Mannschaft mit nach Hause zu nehmen.

Doch wo genau liegt Planica eigentlich? Wie sieht der Zeitplan aus? Wer überträgt die Wettkämpfe – und wann? Wir liefern euch die wichtigsten Fragen und Antworten vor dem Auftakt zur Nordischen Ski-WM 2023.

Was ist die Nordische Ski-WM?

Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft treten Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt in den drei nordischen Sportarten gegeneinander an. Das sind: Skilanglauf, Skispringen sowie die Nordische Kombination. Letztere ist eine Kombination aus Skilanglauf und Skispringen.

In 24 Wettbewerben kämpfen die Teilnehmer um einen Platz auf dem Siegertreppchen. Premiere feiert dieses Jahr ein Mixed-Wettbewerb in der Nordischen Kombination. Gestrichen wurde hingegen der Team-Sprint der Herren.

Insgesamt gibt es zwölf Wettkämpfe im Skilanglauf, sieben Austragungen beim Skispringen sowie fünf Entscheidungen bei der Nordischen Kombination. Zwölf Wettbewerbe werden von den Männern ausgetragen, zehn von den Frauen und zwei im Mixed-Team. Den Auftakt macht der Sprint im Langlauf der Frauen und Männer.

Nordische Ski-WM 2023 – Kalender: Termine, Zeitplan und Übertragung auf einen Blick

Dienstag, 21. Februar (Uhr)



Eröffnungsfeier

Donnerstag, 23. Februar (14.30 Uhr)

Skilanglauf Frauen: Sprint klassisch

Skilanglauf Männer: Sprint klassisch

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Donnerstag, 23. Februar (17.00 Uhr)

Skispringen Frauen: Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Freitag, 24. Februar (11.30 Uhr)

Nordische Kombination: Frauen Springen Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Freitag, 24. Februar (14.15 Uhr)

Nordische Kombination: Frauen Langlauf 5 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Freitag, 24. Februar (15.30 Uhr)

Langlauf: Männer Skiathlon

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 25. Februar (10.00 Uhr)

Nordische Kombination: Männer Springen Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 25. Februar (12.15 Uhr)

Skispringen Frauen Team: Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 25. Februar (14.00 Uhr)

Langlauf Frauen: Skiathlon

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 25. Februar (15.00 Uhr)

Nordische Kombination Männer: Langlauf 10 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 25. Februar (17.00 Uhr)

Skispringen Männer: Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Sonntag, 26. Februar (10.00 Uhr)

Nordische Kombination Mixed Skispringen Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Sonntag, 26. Februar (13.30 Uhr)

Langlauf Frauen: Teamsprint Freistil

Langlauf Männer: Teamsprint Freistil

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Sonntag, 26. Februar (15.00 Uhr)

Nordische Kombination Mixed: Langlauf (2 x 5 + 2 x 2,5 km)

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Sonntag, 26. Februar (17.00 Uhr)

Skispringen Mixed: Normalschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Dienstag, 28. Februar (12.30 Uhr)

Langlauf Frauen: 10 km Freistil

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Mittwoch, 1. März (11.00 Uhr)

Nordische Kombination Männer: Team Skispringen Großschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Mittwoch, 1. März (12.30 Uhr)

Langlauf Männer: 15 km Freistil

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Mittwoch, 1. März (15.00 Uhr)

Nordische Kombination Männer Team Langlauf 4 x 5 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Mittwoch, 1. März (17.30 Uhr)

Skispringen Frauen: Großschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Donnerstag, 2. März (12.30 Uhr)

Langlauf Frauen Staffel 4 x 5 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Freitag, 3. März (12.30 Uhr)

Langlauf Männer Staffel 4 x 10 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Freitag, 3. März (17.30 Uhr)

Skispringen Männer: Großschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 4. März (10.30 Uhr)

Nordische Kombination Männer. Skispringen Großschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 4. März (12.00 Uhr)

Langlauf Frauen: 30 km klassisch

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 4. März (15.00 Uhr)

Nordische Kombination Männer: Langlauf 10 km

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 4. März (16.30 Uhr)

Skispringen Männer Team: Großschanze

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Samstag, 5. März (15.30 Uhr)

Langlauf Männer 50 km klassisch

anschließend Schlusszeremonie

(Übertragungsbeginn: noch nicht bekannt)

Ergebnis:

Gold: noch nicht bekannt

Silber: noch nicht bekannt

Bronze: noch nicht bekannt

Nordische Ski-WM 2023: Der Medaillenspiegel

Norwegen

Österreich

Schweden

Deutschland

Slowenien

Polen

Finnland

Japan

Schweiz

Frankreich

Nordische Ski-WM 2023 im TV und Stream

Die vergangene Nordische Ski-WM 2021 wurde der ARD und ZDF sowohl im Fernsehen als auch im Internet übertragen. Auch für diese Skiweltmeisterschaften kündigten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender bereits an, live bei den Wettkämpfen dabei zu sein und ausgewählte Rennen abwechselnd im TV und Livestream zu zeigen. Das ZDF zeigt die Wettbewerbe zudem im Highlightplayer. Der Sportsender Eurosport überträgt derweil alle Wettbewerbe der Weltmeisterschaft in Planica.

Nordische Ski-WM 2023: Kommentatoren, Moderatoren und TV-Experten

Wer die Disziplinen der Nordischen Ski-WM in diesem Jahr begleiten wird, ist noch nicht bekannt. Bei der Weltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf führte Kommentator Torsten Püschel die Wintersport-Fans in der ARD durch die Übertragung. Eine genaue Bekanntgabe der Sender steht aber noch aus.

Wie sieht der deutsche Kader der Nordischen Ski-WM 2023 aus?

Nach der enttäuschenden Heim-WM 2021 will der Deutsche Ski-Verband (DSV) dieses Mal besser abschneiden. Das endgültige Team steht derzeit allerdings nicht fest. Das liegt zum einen daran, dass viele der Teilnehmer noch die Norm für die WM schaffen müssen und die jeweiligen Bundestrainer entscheiden, wer einen Platz im Team erhält.

Nordische Ski-WM 2023: Wer sind die Favoriten und Favoritinnen?

Große Chancen auf einen Sieg hat Vierschanzentourneesieger und Gesamtweltcupsieger des Jahres 2021 Halvor Egner Granerud. Der Norweger reist nach Planica, um sein Können sowohl auf der Normal- als auch auf der Großschance unter Beweis zu stellen.

Bei der Nordischen Kombination steht Jarl Magnus Riiber hoch im Kurs. Als Titelverteidiger auf der Normalschanze und Weltcupführender wird er das norwegische Kombinierer-Team anführen. Gemessen an Weltcupsiegen ist der Norweger der erfolgreichste Kombinierer aller Zeiten.

Bei den Frauen ist Frida Karlsson eine der Top-Favoritin auf Gold. Schon bei der WM 2019 demonstrierte die junge Schwedin ihr Ski-Talent und ergatterte gleich zwei Silbermedaillen. Außerdem gilt sie seit ihrem Gesamtsieg bei der Tour de Ski als das neue Gesicht des Langlaufs.

Langläuferin Katharina Hennig macht deutschen Fans Hoffnung auf WM-Gold. Platz drei in Ruka, Platz zwei in Lillehammer und ein überraschender Sieg bei der Tour de Ski in Val di Fiemme: Allein in dieser Saison schnappte sich die 26-Jährige so viele Weltcup-Podestplatzierungen wie in ihrer gesamten Karriere zuvor zusammen.

Wo findet die Nordische Ski-WM 2023 statt?

Nach der letzten Weltmeisterschaft in Oberstorf ist der diesjährige Austragungsort der Nordischen Ski-WM Planica. Die slowenische Gemeinde im Nordwesten den Landes befindet sich unweit des ebenfalls weltberühmten Wintersportortes Kranjska Gora und ist vor allem für seine große Skiflugschanze bekannt.

Die Wettbewerbe im Skispringen finden dabei auf den Bloudkova-Schanzen von den Groß- und Normalschanzen statt. Auch die Nordischen Kombinierer werden von diesen beiden Schanzen springen. Die Langlaufwettbewerbe werden hingegen im Langlaufstadion neben der Schanzenanlage ausgetragen.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf die Nordische Ski-WM 2023?

Obwohl die meisten Corona-Maßnahmen bereits aufgehoben wurden, ist bislang nicht abzusehen, wie sich das Infektionsgeschehen bis zur Austragung entwickelt. Nach aktuellem Stand (Februar 2023) kann die Nordische Ski-WM jedoch ohne Einschränkungen stattfinden.

Welche Auswirkungen hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine auf die Nordische Ski-WM 2023?

Nach Unklarheit und hitzigen Debatten steht fest: Athletinnen und Athleten aus Russland sowie Belarus sind auch in der Wintersport-Saison 2022/2023 von Wettkämpfen des Internationalen Skiverbands (FIS) ausgeschlossen. Beide Länder können weder an Weltcups noch an Weltmeisterschaften teilnehmen und werden somit auch nicht an der Nordischen Ski-WM in Planica teilnehmen. Auch dass Sportlerinnen und Sportler einen Nationalwechsel durchführen, um so doch noch an den Wettbewerben teilnehmen zu können, ist ausgeschlossen.

Ergebnisse: Wie lief die Nordische Ski-WM 2021 in Oberstorf?

Bei der letzten Nordischen Ski-WM in bayerischen Oberstorf konnte das deutsche Team leider nicht mit guter Leistung glänzen. Nur zwei Mal konnte die DSV-Mannschaft ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. So ergatterten sowohl das Team der Herren bestehend aus Pius Pasche, Severin Freund, Markus Eisenbichler und Karl Geiger als auch das Mixed-Team mit Katharina Althaus, Anna Ruprecht, Markus Eisenbichler und Karl Geiger beim Skispringen eine Goldmedaille.

Aber auch im Einzelspringen konnte Karl Geiger sein Skisprungtalent unter Beweis stellen und sich auf der Normalschanze eine Silbermedaille sowie auf der Großschanze eine Bronzemedaille ergattern. Eine weitere Silbermedaille für die deutschen Wettstreiter gab es bei der Nordischen Kombination. Hier sicherte sich das Herrensprint-Team mit Fabian Rießle, Eric Frenzel, Terence Weber und Vinzenz Weber auf der Normalschanze und im anschließenden 4 x 5 Kilometer Langlauf einen verdienten zweiten Platz. Fabian Rießle und Eric Frenzel schnappten sich daneben noch im Teamsprint auf der Großschanze im und anschließendem 2 x 7,5 Kilometer Langlauf noch die Bronzemedaille.

Besonders erfreulich lief die WM 2021 in Oberstorf jedoch für die norwegischen Sportlerinnen und Sportler. Sie gewannen mit Abstand die meisten Goldmedaillen und zwar gleich 13 Exemplare. Damit waren sie dem zweitplatzierten Österreich ganze neun Medaillen voraus. Vier Erstplatzierungen – und somit die meisten Bestauszeichnungen der Weltmeisterschaft – konnte Skilangläuferin Therese Johaug ergattern. Sie gewann über 10 km und 30 km sowie im Skiathlon und in der Staffel. Ihr Teamkollege Johannes Hösflot Kläbo stellte sein Können ebenfalls unter Beweis. Er sicherte sich drei Mal Gold für die Norweger in den Disziplinen Sprint, Teamsprint und Staffel.

Das sind die Ergebnisse der Nordischen Ski-WM 2021:

Sprint Klassisch Damen: 1. Jonna Sundling (SWE), 2. Maiken Caspersen Falla (NOR), 3. Anamarija Lampic (SLO)

Skiathlon Damen (15km): 1. Therese Johuag (NOR), 2. Frida Karlsson (SWE), 3. Ebba Andersson (SWE)

Frida Karlsson (SWE), 3. Ebba Andersson (SWE) 10 km frei Damen: Therese Johuag (NOR), 2. Frida Karlsson (SWE), 3. Ebba Andersson (SWE)

Frida Karlsson (SWE), 3. Ebba Andersson (SWE) 30 km Damen (klassisch): 1. Therese Johuag (NOR), 2. Heidi Weng (NOR), 3. Frida Karlsson (SWE)

Teamsprint frei Damen: 1. Schweden (Jonna Sundling, Maja Dahlqvist), 2. Schweiz (Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff), 3. Slowenien (Anamarija Lampic, Eva Urevc)

Staffel Damen (4 x 5 km): 1. Norwegen (Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug, Marie-Helene Fossesholm), 2. Russland (Yana Kirpichenko, Yulia Stupak, Tatiana Sorina, Natalia Nepryaeva), 3. Finnland (Jasmi Joensuu, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen, Krista Pärmäkoski)

Sprint klassisch Herren: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), 2. Erik Valnes (NOR), 3. Haavard Solaas Taugboel (NOR)

Skiathlon Herren (30 km): 1. Alexander Bolshunov (RSF), 2. Simen Hegstad Krüger (NOR), 3. Hans Crister Holund (NOR)

15 km frei Herren: 1. Hans Crister Holund (NOR), 2. Simen Hegstad Krüger (NOR), 3. Harald Oestberg Amundsen (NOR)

50 km Herren klassisch: 1. Emil Iversen (NOR), Alexander Bolshunov (RSF), Simen Hegstad Krüger (NOR)

Teamsprint frei Herren: 1. Norwegen (Johannes Hoesflot Klaebo, Erik Valnes), 2. Finnland (Ristomatti Hakola, Joni Maeki), 3. Russland (Alexander Bolshunov, Gleb Retivykh)

Staffel Herren (4 x 10 km): 1. Norwegen (Paal Golberg, Emil Iversen, Hans Crister Holund, Johannes Hoesflot Klaebo), 2. Russland (Alexey Chervotkin, Ivan Yakimushkin, Artem Maltsev, Alexander Bolshunov), 3. Frankreich (Hugo Lapaluis, Maurice Manificat, Clement Parisse, Jules Lapierre)

Damen Normalschanze: 1. Ema Klinec (SLO), 2. Maren Lundby (NOR), 3. Sara Takanashi (JPN)

Damen Großschanze: 1. Maren Lundby (NOR), 2. Sara Takanashi (JPN), 3. Nika Kriznar (SLO)

Damen Team Skispringen: 1. Österreich (Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Chiara Hölzl, Marita Kramer), 2. Slowenien (Nika Kriznar, Spela Rogelj, Ursa Bogataj, Ema Klinec), 3. Norwegen (Silije Opseth, Anna Odine Stroem, Thea Minyan Bjoerseth, Maren Lundby)

Herren Normalschanze: 1. Piotr Zyla (POL), 2 . Karl Geiger (GER) , Anze Lanisek (SLO)

. , Anze Lanisek (SLO) Herren Großschanze: 1. Stefan Kraft (AUT), 2. Robert Johansson (NOR), 3. Karl Geiger (GER)

Team Herren Skispringen: 1. Deutschland (Pius Paschke, Severin Freund, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) , 2. Österreich (Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft), 3. Polen (Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Kamil Sotch, Dawid Kubacki)

, 2. Österreich (Philipp Aschenwald, Jan Hörl, Daniel Huber, Stefan Kraft), 3. Polen (Piotr Zyla, Andrzej Stekala, Kamil Sotch, Dawid Kubacki) Mixed Team Skispringen: 1. Deutschland (Katharina Althaus, Anna Rupprecht, Markus Eisenbichler, Karl Geiger) , 2. Norwegen (Silije Opseth, Maren Lundby, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud), 3. Österreich (Marita Kramer, Daniela Iraschko-Stolz, Stefan Hyböck, Stefan Kraft)

, 2. Norwegen (Silije Opseth, Maren Lundby, Robert Johansson, Halvor Egner Granerud), 3. Österreich (Marita Kramer, Daniela Iraschko-Stolz, Stefan Hyböck, Stefan Kraft) Herren Normalschanze + 10 km: 1. Jarl-Magnus Riiber (NOR), 2. Ilkka Herola (FIN), 3. Jens Luraas Oftebro (NOR)

Herren Großschanze + 10 km: 1. Johannes Lamparter (AUT), 2. Jarl-Magnus Riiber (NOR), 3. Akito Watabe (JPN)

Herren Team (Normalschanze + 4 x 5 km): 1. Norwegen (Espen Bjoernstad, Joeregn Graabak, Jens Luraas Oftebro, Jarl-Magnus Riiber), 2. Deutschland (Terence Weber, Fabian Rießle, Eric Frenzel, Vinzenz Geiger) , 3. Österreich (Johannes Lamparter, Lukas Klapfer, Mario Seidl, Lukas Greiderer)

, 3. Österreich (Johannes Lamparter, Lukas Klapfer, Mario Seidl, Lukas Greiderer) Herren Teamsprint (Großschanze + 2 x 7,5 km): Österreich (Johannes Lamparter, Lukas Greiderer), 2. Norwegen (Espen Andersen, Jarl-Magnus Riiber), 3. Deutschland (Fabian Rießle, Eric Frenzel)

Damen Normalschanze + 5 km: Gyda Westvold Hansen (NOR), Mari Leinan Lund (NOR), Marte Leinan Lund (NOR)

Wer sind die erfolgreichsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Nordischen Ski-WM?

Die erfolgreichste Nation bei der Nordischen Ski-WM ist Norwegen. Von 132 Erstplatzierungen entfielen allein 85 Goldmedaillen auf das Skilaufen. Aber auch in den beiden anderen Disziplinen gewann das skandinavische Land die meisten Weltmeistertitel.

Mit 18 Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen und drei Bronze-Auszeichnungen ist die Norwegerin Marit Bjørgen die erfolgreichste WM-Teilnehmerin aller Zeiten. Von 2003 bis 2017 sicherte sich die Skilangläuferin stolze 26 Medaillen – ein unangefochtener Rekord.

Knapp dahinter steht die Russin Jelena Välbe. Die Sportlerin schaffte es von 1987 bis 1997 14 Mal aufs Siegertreppchen und drei Mal auf den zweiten Platz. Eine Leistung, die sich ebenfalls sehen lassen kann.

Die Spitze der Männer führt Petter Northug an. Er steht auf der Allzeit-WM-Rangliste auf dem vierten Platz nach seiner Landesvertreterin Therese Johaug. Von 2007 bis 2015 konnte er 13 Mal Gold sowie drei Mal Silber für die Norweger nach Hause bringen.