Regional und frisch: 8 schöne Hofläden rund um Düsseldorf

Es geht doch kaum etwas über regionales Gemüse, das direkt aus der Nähe stammt, ohne Pestizide gedeihen durfte und geerntet wurde. Wo gibt es in und um Düsseldorf die schönsten Hofläden und Bio-Bauernhöfe mit frischem Obst, Gemüse und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung?

An diesen Orten könnt ihr regional und nachhaltig einkaufen!

Bauer Bossmann

Zugegeben, Monheim ist nicht gerade einen Steinwurf von Düsseldorf entfernt, aber der Hof von Bauer Robert Bossmann zählt in jedem Fall zu den schönsten der Region. Hier bekommt ihr im Frühjahr und Sommer frischen Spargel und ganz besonders süße, rote Frühlingsboten: frische Erdbeeren – direkt vom Feld!

Getreu dem Motto „Global denken, lokal einkaufen“ baut der Familienbetrieb bereits seit mehr als 25 Jahren ausschließlich nach nachhaltigen Anbaukriterien an. Bauer Bossmann und sein Team kontrollieren so gut wie jedes ihrer Früchtchen persönlich. Wenn es die Jahreszeit erlaubt, könnt ihr hier eure Erdbeeren auch selbst pflücken. Aber nicht nur hier: Auf diesen Düsseldorfer Feldern könnt ihr eure Beeren außerdem selbst pflücken – und natürlich – direkt genießen.

Adresse: Neuverser Hof, 40789 Monheim

Bauerngarten Benninghoven

Der Hofladen vom Bauerngarten Benninghoven öffnete 2020 seinen zweiten Standort in Gerresheim. Hier findet ihr liebevoll geerntetes Gemüse und Obst aus eigenem und regionalem Anbau direkt vom Feld – regional, ökologisch und nachhaltig. Dazu gibt es eine große Auswahl an Marmeladen, Eingelegtem und frischem Brot sowie weitere regionale Produkte. Auch ein Strauß frischer Tulpen findet hier schnell seinen Weg in euren Einkaufskorb.

Sollte doch mal etwas über bleiben, verschenkt der Hofladen seine Lebensmittel, die sich nicht mehr zum Weiterverkauf eignen. Auch Lebensmittel mit Schönheitsfehler findet ihr hier teilweise vergünstigt.

Adresse: Ratinger Weg 16, 40629 Düsseldorf und Mauerweg 3, 40882 Ratingen

Bioland Lammertzhof

Wohl so etwas wie ein Klassiker unter den Hofläden rund um Düsseldorf ist das Bioland Lammertzhof in Kaarst: Seit über 30 Jahren baut Familie Hannen hier ihr Gemüse an. Die Felder am Rande von Neuss werden nach den Prinzipien des Biolandbaus beackert. Gleiches gilt übrigens für die Hühnerhaltung im Freiland-Gehege. Im Laden findet ihr über 3000 Produkte auf 240 Quadratmetern – wodurch relativ schnell deutlich wird, warum Familie Hannen von einem Hofmarkt anstelle eines Hofladens spricht. Ob nun Markt oder Lädchen – hier bekommt ihr alles, was das Bio-Herz begehrt: selbst angebautes Gemüse, Naturkost, Getränke, Kosmetikartikel und Frischware bekommt ihr auf Wunsch auch im Gemüse-Abo an eure Haustür geliefert.

Adresse: Lammertzhof, 41564 Kaarst

Hofladen Südpark mit Café

Am Düsseldorfer Südpark findet ihr den gleichnamigen Hofladen mit Café – und gilt für viele als ganz besondere Adresse. Nicht nur, weil ihr hier neben selbst angebautem Obst, Gemüse und Kräutern auch frisch gebackenem Brot sowie Honig aus der eigenen Imkerei bekommt, sondern auch, weil der Laden ein Vorzeigebeispiel für integratives Arbeiten ist. Der Hofladen wird durch die WfaA (Werkstatt für angepasste Arbeit) geleitet und bietet Menschen mit Behinderung eine Arbeitsmöglichkeit. Und das gilt nicht nur fürs Café, sondern auch für die hauseigene Werkstatt. Hier werden beispielsweise handgemachte Holzspielzeuge für Kinder gefertigt und verkauft. Im Sortiment findet ihr außerdem Geschenkartikel wie Seifen, Betonkunst, Grußkarten, Bienenwachstücher und vieles mehr.

Adresse: In den Großen Banden 60, 40225 Düsseldorf

Apfelparadies Wittlaer

Hier ist der Name Programm: Das Apfelparadies in Düsseldorf-Wittlaer wird von Familie Schumacher bewirtet. Dabei ist der Name des Hofladens nicht zufällig gewählt, denn der Apfel ist tatsächlich mit dem Ausdruck „Paradiesfrucht“ sinnverwandt.

Im Apfelparadies am Heidberg findet ihr seit 1987 allerdings nicht nur das Lieblingsobst der Deutschen, sondern je nach Jahreszeit auch erntefrische Erdbeeren und Spargel von benachbarten Landwirten. Empfehlenswert sind auch die Apfelsäfte, Schorlen, Muse sowie Brot und Kleingebäck aus hofeigener Produktion. Birnen und Steinfrüchte wie Aprikosen, Pflaumen und Kirschen stammen von der eigenen Anbaufläche in Tönisvorst. Wer will, kann hier im Sommer Äpfel und Kirschen auch selbst pflücken.

Adresse: Duisburger Landstraße 333a, 40489 Düsseldorf

Obsthof Mertens

Schon seit 1986 bietet der Obsthof Mertens in Willich einen Ab-Hof-Verkauf an, dessen Angebot sich unter Düsseldorfern schnell herum gesprochen hat. Da wundert es kaum, dass die Familie vor gut zwei Jahrzehnten ihr Geschäft ausgebaut und an der Niederlöricker Straße zwischen Lörick und Büderich eine Filiale auf der Rethelstraße eröffnet hat. Ein echter Tipp also für Stadtmenschen, die kein Auto besitzen oder gern mit dem ÖPNV unterwegs sind.

Wie es sich für einen Obsthof gehört, bedient das Sortiment alle Belange urbaner Obst-Fans. Im Sommer wird das Repertoire um Spargel und Erdbeeren erweitert, im Dezember bekommt ihr hier sogar Weihnachtsbäume.

Adresse: Rethelstraße 123, 40237 Düsseldorf

Hof am Deich in Lörick

Familie Rahm betreibt den Hof am Deich an der Niederlöricker Straße bereits seit 1990 unter strengsten biologisch-dynamischen Prinzipien des Demeter-Verbandes. Auf der rund 250 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wird euch ein reines Naturkost-Sortiment geboten. Auch backfrisches Brot und andere Teigwaren vom Biobäcker Schomaker sowie Naturkosmetik- und Pflege-Produkte sowie Putz- und Waschmittel findet ihr hier.

Für den Sonntagsbraten berät euch Familie Rahm gerne bei der Wahl des richtigen Bio-Fleischs und der Fleischzubereitung. Tipp: Für Gemüse-Fans eignet sich das Biogemüse-Abo.

Adresse: Niederlöricker Straße 50A, 40667 Meerbusch

Hofladen van der Wingen in Hamm

Den Hofladen van der Wingen könnte das Ziel euerer nächsten Fahrradtour sein: In nur 20 Minuten gelangt ihr von der Düsseldorfer Innenstadt über die Rheinpromenade zum Hof in Hamm-Kappes. Angefangen hat hier alles mit einem Gartenbaubetrieb in den 60er-Jahren. Das Angebot erweiterte sich über die Jahre hinweg, sodass seit einigen Jahrzehnten ein ganzer Hofladen mit eigenen Ernteerzeugnissen gefüllt werden kann.

Hier findet ihr nicht nur eine bunte Fülle an frischen Blumen, sondern auch verschiedene regionale Gemüse- und Obstsorten sowie Kräuter aus eigenem Anbau. Berühmt-berüchtigt ist der Hofladen außerdem für seine schmackhaften Kartoffeln und rheinischen Gemüsesorten wie Grünkohl, Porree und Salat.

Adresse: Grüneweg 8, 40221 Düsseldorf