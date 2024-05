Obst und Gemüse selber ernten: Die 7 besten Höfe in NRW

Wer auf der Suche nach Obst und Gemüse ist, schaut meist im Supermarkt um die Ecke vorbei. Dort gibt es eine schier endlose Auswahl an Tomaten, Gurken, Paprika, Birnen, Äpfeln und vielem mehr. Besonders nachhaltig ist dieses Obst und Gemüse allerdings meist nicht.

So reihen sich Erdbeeren aus Gewächshäusern neben Kartoffeln aus warmen Ländern wie Spanien oder Griechenland. Auch geschmacklich lässt das Angebot häufig zu wünschen übrig. Wir stellen euch sieben Höfe in NRW vor, bei denen ihr leckeres und regionales Obst und Gemüse selber vom Feld ernten könnt – inklusive Tipps für die kostenlosen Pflück-Spaß!

Erdbeeren und Himbeeren zum Selberpflücken auf dem Brachter Hof

In den Sommermonaten führt kein Weg an Erdbeeren und Himbeeren vorbei. Ob in Form von Eis, als Zutat im Kuchen oder einfach pur – nicht umsonst gehören die roten Früchte zu den beliebtesten Obstsorten der Deutschen. Während sie früher nur wenige Wochen im Supermarkt verfügbar waren, lassen sie sich mittlerweile zu fast jeder Jahreszeit kaufen. Diese Erdbeeren und Himbeeren stammen dann allerdings meist aus weit entfernten Ländern. Auf dem Brachter Hof in Ratingen und Mülheim an der Ruhr könnt ihr die Früchte jedoch regional vom Feld pflücken.

Die Saison für Erdbeeren startet hier in der Regel ab Mitte Juni. Im Vorjahr waren für ein Kilogramm selbst gepflückte Früchte 4,80 Euro fällig. Die Himbeeren kosteten hingegen 9 Euro pro Kilogramm. Anders als bei den Erdbeeren startet die Saison für die Himbeeren voraussichtlich Ende Juni. Zudem dürfen die empfindlichen Früchte erst von Kindern ab 14 Jahren gepflückt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Höfe.

Adresse: Brachter Straße 41, 40882 Ratingen & Mintarder Straße in 45481, Mülheim an der Ruhr

Öffnungszeiten: Öffnet voraussichtlich Ende Mai bis Anfang Juni.

Obst und Gemüse selber pflücken auf dem Goldberger Hof in Dormagen

Wer Gemüsesorten wie Kartoffeln, Zucchini, Bohnen und Gurken ernten möchte, der ist auf dem Goldberger Hof in Dormagen genau richtig. Denn hier baut das Team des Hofes extra für euch verschiedenes Gemüse an, welches ihr anschließend selbst vom Feld holen könnt. Eine genaue Liste über die verfügbaren Sorten findet ihr hier. Auch preislich lohnt sich die Selbsternte: So bekommt ihr auf dem Goldberger Hof das Kilogramm Süßkartoffeln ab fairen 2,50 Euro, während ihr bereits ab 50 Cent euren eigenen Kürbis einfahren könnt. Mais gibt es sogar schon für den Stück-Preis ab 10 Cent!

Neben dem Gemüsegarten erwarten euch auf dem Goldberger Hof auch eine Vielzahl an frischen Kräutern sowie Erdbeeren zum Selberernten.

Adresse: Goldberger Hof, 41542 Dormagen

Öffnungszeiten: Die Erdbeeren sind voraussichtlich ab Mitte Juni pflückbereit. Die Gemüse-Saison startet im Juli.

Ernten auf dem Engelshof in Niederkassel-Rheidt

Eine große Auswahl an Obst- und Gemüse gibt es ebenfalls auf dem Engelshof in Niederkassel-Rheidt, unweit von Köln. Von Juni bis Oktober könnt ihr hier zum Beispiel Kirschen, Johannisbeeren, Pflaumen, Tomaten, Zucchini und Paprika vom Feld ernten. Das Angebot wechselt dabei je nach Saison. So können Erdbeeren bereits ab den frühen Frühsommermonaten gepflückt werden, während Äpfel und Zwiebel zum Ende der Saison auf euch warten.

Auch Blumenliebhaber kommen auf dem Engelshof auf ihre Kosten: So gibt es hier eine Vielzahl an Blumen zum Selberschneiden. Weitere Infos rund um die Selbsternte und den Hof findet ihr hier.

Adresse: Marktstraße 201A, 53859 Niederkassel

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr.

Obstanlagen Mönchhof in Burscheid

Früchte soweit das Auge reicht – das erwartet euch auf den Obstanlagen Mönchhof zwischen Burscheid und dem Leverkusener Stadtteil Lützenkirchen. Auf dem Gelände des traditionellen Familienbetriebes werden verschiedene Sorten wie Erdbeeren, Heidelbeeren, Äpfel, Zwetschen, Brombeeren und Holunder mit viel Liebe angebaut und anschließend im hofeigenen Laden frisch oder in Form von Marmeladen, Liköre und Fruchtsäften verkauft.

Wer jedoch lieber selbst die Initiative ergreift, kann dies hier ebenfalls tun. So können auf den Obstplantagen Mönchshof unter anderem Heidelbeeren oder Erdbeeren per Hand gepflückt werden.

Adresse: Großhamberg 13B, 51399 Burscheid

Öffnungszeiten: Donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Große Auswahl an Obst und Gemüse bei Bioland Apfelbacher

Auf die Körbe, fertig, los! Auf dem Bioland Apfelbacher in Bornheim startet zwischen Ende Mai und Anfang Juni wieder die Selbsternte-Saison. Besonders praktisch: Direkt am Eingang des Hofes stehen Erntekörbe mit Messern und Schälchen für euch bereit. Auf dem mehr als 20 Hektar großen Gemüsegarten könnt ihr dann Fenchel, Möhren, Kartoffeln, Radieschen und vieles mehr vom Feld holen. Bei Fragen steht euch das Team des Hofes jederzeit zur Seite.

Sobald der Erntekorb voll ist, geht es zum Abwiegen in den Hofladen, wo ihr Erzeugnisse wie Käse, Brote oder Säfte kaufen oder es euch bei einer Tasse Tee oder Kaffee nach getaner Arbeit gut gehen lassen könnt. Die Preise für die Selbsternte entsprechen nur rund der Hälfte bis einem Drittel des üblichen Marktpreises. Bezahlt werden kann auch mit der EC-Karte. Weitere Informationen rund um den Hof findet ihr hier.

Adresse: Tombergstraße 1, 53332 Bornheim

Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr.

Hof Mertin in Dortmund

Wer an das Ruhrgebiet denkt, dem kommen weitläufige Felder oder prächtige Bauernhöfe meist nicht sofort in den Sinn. Umso mehr mag es den ein oder anderen daher überraschen, dass sich am Rande von Dortmund mit dem familienbetriebenen Hof Mertin ein solches Idyll befindet. Was am Anfang mit Erdbeeren zum Selberpflücken begann, hat sich mittlerweile zu einem Mekka für Hobby-Bauern aus der Region entwickelt. So lassen sich auf dem Hof Himbeeren, Pflaumen, Äpfel, Mais, Buschbohnen und viele weitere Obst- und Gemüsesorten frisch vom Feld ernten.

Die Erdbeer-Saison startet hier in der Regel ab Juni, in den folgenden Monaten können dann weitere Obst- und Gemüsesorten geerntet werden. Genauere Informationen erhaltet ihr auf der Homepage des Hofes.

Adresse: Bönninghauser Str. 5, 44329 Dortmund

Öffnungszeiten (Hofladen): Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr, sonntags von 10 bis 14 Uhr.

Äpfel in Hülle und Fülle auf dem Obsthof Rönn

Apfel-Liebhaber aufgepasst! Nur etwa eine dreiviertel Stunde von Köln entfernt findet ihr am Fuße der Eifel den Obsthof Rönn. Dort warten über 13 verschiedene Apfelsorten auf euch, die ihr selber vom Baum holen könnt – darunter Boskoop, Braeburn, Pinova und Gala. Das Beste: Alle Äpfel werden nach den Richtlinien für den ökologischen Landbau angebaut. Zusätzlich arbeitet der Hof auch noch nach den Richtlinien von Bioland.

Die Selbsternte-Saison startet hier voraussichtlich ab September. In den Vorjahren konnte dann bis in den Oktober jeden Samstag das beliebte Baumobst gepflückt werden. Genaue Termine werden auf der Homepage des Hof Rönn bekannt gegeben. Wer bis zum Start der Saison nicht warten möchte, erhält die Äpfel und weitere regionale Bio-Produkte des Hofes auch im Online-Shop des Familienbetriebes.

Adresse: Pater-Müller-Straße 1, 53340 Meckenheim

Öffnungszeiten: Während der Saison jeden Samstag.

Obst kostenlos in NRW ernten: Hier ist das möglich

Vor allem in den Sommermonaten gibt es viele Bäume und Sträucher, an denen jede Menge Obst hängt. Doch darf dieses einfach so gepflückt werden? In einigen Fällen lautet die Antwort auf diese Frage tatsächlich „Ja“! Stehen die Bäume und Sträucher in öffentlichen Anlagen, ist das Ernten zum Eigenbedarf in der Regel gestattet. In manchen Städten oder Gemeinden gibt es sogar Obstbäume, die extra für Bürger an öffentlichen Wegen gepflanzt wurden.

Dazu zählt beispielsweise die Kastanienallee in Düsseldorf, nahe der Galopprennbahn. Hier lassen sich während der Saison (Oktober bis März) Esskastanien sammeln. Anders als Maronen schmecken Esskastanien weniger süß, sind aber dennoch sehr lecker. Ein weiterer Ort, an dem ihr Obst kostenlos aufsammeln könnt, ist der Obstweg Leichlingen. Der neun Kilometer lange Rundweg in der Nähe von Köln führt euch an zahlreichen Obstbäumen vorbei, darunter Äpfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumenbäume. Das Fallobst am Wegesrand dürft ihr mitnehmen und vernaschen. Wo es in eurer Nähe weiteres gratis Obst zum legalen Selbstpflücken gibt, zeigt euch diese Karte.

Doch Achtung: Handelt es sich um frei stehende Bäume und Sträucher in der Landwirtschaft, gehört das Obst demjenigen, dem der Baum bzw. Strauch gehört. Dazu zählt auch das Fallobst. Pflücken und Aufsammeln sind hier also verboten!