Erdbeeren sind im Sommer ein absolutes Highlight und heiß begehrt. Denn leider dauert die Erdbeersaison nur von Mai bis Juli an. Wer in den Genuss von wirklich frischen und fruchtigen Erdbeeren kommen möchte, muss sich beeilen. Am besten schmecken die roten Beeren, wenn sie frisch geerntet sind.

In und um Köln gibt es zahlreiche Erdbeerfelder, auf denen ihr die Erdbeeren sogar selber pflücken könnt! Wir haben für euch eine Liste der besten Erdbeerfelder in Köln und Umgebung:

Beller Hof in Köln

Am Hof Beller in Köln kann Erdbeeren gepflückt werden, was das Zeug hält! Das Feld ist direkt am Hof gelegen. Falls ihr lieber ohne großen Aufwand die roten Beeren genießen wollt, könnt ihr im Hofladen natürlich auch bereits gepflückte Erdbeeren kaufen!

Adresse: Horbeller Straße 48, 50858 Köln

Gut Nesselrath in Leichlingen

Das Erdbeerpflücken auf dem Feld von Gut Nesselrath ist ein echtes Erlebnis. Hier könnt ihr regelmäßig sogar beim „Late-Night-Pflücken“ teilnehmen – ein Event mit vielen kleinen und köstlichen Überraschungen.

Adresse: Gut Nesselrath 1, 42799 Leichlingen

Gut Clarenhof in Frechen

Auf den reichhaltigen Erdbeerfeldern von Gut Clarenhof habt ihr garantiert eine stolze Ausbeute. Von 10 bis 18 Uhr können hier Erdbeeren selber gepflückt werden:

Ecke Unter Linden

Adrian-Meller-Straße, 50859 Köln

Für alle Beeren-Fans gibt es jedoch auch in den beiden Hofläden allerlei süße Leckereien.

Adresse: Gut Clarenhof 5, 50226 Frechen

Bauer Moll in Porz-Zündorf

Bei Bauer Moll in Kerpen könnt ihr nicht nur Erdbeeren selber pflücken und im Hofladen oder einem der Verkaufsstände erwerben, sondern auch köstliche Leckerbissen wie Erdbeer-Tartes genießen.

Adresse: Talweg 23, 50171 Kerpen

Spargel- und Erdbeerhof Wermes in Köln

Im Mai hat auch das Erdbeerfeld für Selbstbflücker auf dem Spargel- und Erdbeerhof Wermes wieder geöffnet. Gepflückt werden die besonders süß schmeckenden Erdbeeren der Sorte Lambada.

Adresse: Wahner Straße 100, 51143 Köln Porz-Zündorf

Engelshof in Niederkassel-Rheidt und Troisdorf-Kriegsdorf

Wer in der Kölner Umgebung nach einem Erdbeerfeld in unmittelbarer Nähe sucht, findet bei auf dem Engelshof mit Sicherheit ein nahgelegenes Feld. Der Hof verfügt über drei Felder in Niederkassel und Troisdorf, die bis zum Abend Besucher empfangen.

Am Standort Niederkassel-Rheidt können abhängig von der Saison weitere Obst- und Gemüsesorten von Äpfeln bis hin zu Johannisbeeren oder Stangenbohnen geerntet werden.

Standorte:

Niederkassel-Rheidt (Marktstraße/Am Erdbeerfeld, 53859 Niederkassel)

Troisdorf-Kriegsdorf (Offenbachstraße, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf)

Schumachers Hofladen in Erftstadt

Auf über 60 Hektar Land werden am Schumachers Hof Erdbeeren, Birnen, Kürbisse und Co. angebaut. Die regionalen Erzeugnisse können im Hofladen, der ganzjährig geöffnet ist, gekauft werden. In der Erdbeersaison (Mai bis Juli) seid ihr zwischen 9 und 19 Uhr außerdem herzlich eingeladen, selber Erdbeeren zu pflücken.

Adresse: Frenzenstraße 122, 50374 Erftstadt

Spargel-Hof Lövenich in Düren

Neben hochwertigem weißen und grünen Spargel werden auf dem Spargel-Hof Lövenich in Düren auch Erdbeeren angebaut. Wer selber Erdbeeren auf den Feldern des Hofes pflücken möchte, sollte eigene Gefäße mitbringen. Am Wochenende lohnt sich auch ein Ausflug zu dem Hofladen in Düren, denn dort könnt ihr köstlichen Erdbeerkuchen aus Urdinkel verspeisen!

Adresse: Schillingsstraße 72, 52355 Düren

