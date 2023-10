Halloween-Kürbis: Mit diesen 7 Tipps hält eure Grusel-Deko garantiert länger

Was wäre Halloween nur ohne das traditionelle Schnitzen eines Kürbisses? Mit einer Kerze im Inneren ist er eine tolle Deko und zieht während der schaurigen Tage alle Blicke auf sich. Ärgerlich ist es nur, wenn die Schnitzerei schon nach wenigen Tagen anfängt zu schimmeln.

Obwohl es sich nicht komplett verhindern lässt, dass der Kürbis schimmelt, gibt es einige Tricks, wie uns die Halloween-Deko einige Tage länger erhalten bleibt. Hier erfahrt ihr, welche das sind.

Kürbis richtig lagern und trocknen

Noch bevor es ans Schnitzen geht, solltet ihr darauf achten, dass der Kürbis richtig gelagert wird. Da die Frucht es am liebsten dunkel mag, sollte sie am besten in einem Sack oder einer Kiste aufbewahrt werden. Der Raum sollte dabei nicht wärmer als 20 Grad sein.

Vor dem Schnitzen solltet ihr den Kürbis unbedingt trocknen. Zum Trocknen kann die orange Kugel entweder an einer Schnur aufgehängt oder an einem warmen Ort gestellt werden. Dafür eignen sich gut beheizte Räume am besten. Warme Heizungsluft entzieht dem Kürbis langsam und schonend seine Feuchtigkeit. Die Frucht solltet ihr jedoch unter keinen Umständen im Backofen trocknen. Dadurch würde der Kürbis nur schrumpfen und seine Form verlieren. Da es ein wenig dauert, bis der Kürbis ausreichend getrocknet ist, solltet ihr die Frucht bereits ein bis zwei Wochen vor dem Schnitzen kaufen.

Komplett ausnehmen

Geht es dann ans Schnitzen, ist wichtig, dass der Kürbis komplett ausgehöhlt wird. Je mehr Fruchtfleisch ihr entfernt, desto weniger Feuchtigkeit bleibt erhalten, die den Kürbis schimmelig macht. Bevor die Halloween-Deko ihre Fratzen bekommt, solltet ihr die Frucht ebenfalls gut abtrocknen.

Mit Haushaltsmitteln präparieren

Ist euer Halloween-Kürbis bereits fertig geschnitzt, könnt ihr ihn auch mit einigen Haushaltsmitteln länger haltbar machen, beispielsweise mit Vaseline. Die gibt es in so gut wie jeder Drogerie zu kaufen. Mit der durchsichtigen Paste wird die Frucht dann einmal von innen und außen eingecremt.

Alternativ kann auch zu Haarspray gegriffen werden. Dieses versigelt den Kürbis mit einer Schutzschicht und sorgt dafür, dass der Kürbis nicht so schnell austrocknet. Auch hier den Kürbis einmal innen und außen mit dem Spray einsprühen.

Säure schütz den Kürbis ebenfalls vor dem Verschimmeln. Wer daheim gerade keinen Essig parat hat, kann auch zu Zitronensäure greifen. Die Säuren dann zur Hälfte mit Wasser vermischen und in einen großen Eimer gegeben. In diesen wird der ausgehöhlte Kürbis kopfüber gelegt und mindestens eine Stunde, am besten aber über Nacht, einwirken gelassen. Wichtig: Tragt dabei unbedingt Handschuhe. Das schützt eure Hände. Danach die Frucht gründlich abwaschen und trocknen. Die Ränder des Kürbisses zum Schutz mit Vaseline versiegeln.

Halloween-Kürbis richtig aufbewahren

Auch der richtige Ort zur Aufbewahrung der Halloween-Deko ist wichtig. Stellt die geschnitzten Kugeln nicht direkt auf den Boden ab und schützt sie vor Sonneneinstrahlung. So habt ihr am Ende länger etwas vom Kürbis.

LEDs statt echter Kerzen verwenden

Ihr wollt etwas Licht im Kürbis haben? Dann greift statt zu einer echten Kerze aus Wachs lieber zum LED-Model, da die Kerzen-Flamme den Verschimmelungsprozess der Frucht beschleunigt. Zudem lauft ihr so nicht Gefahr, dass die Halloween-Deko durch die Kerzenflamme beschädigt wird.

Kürbis in ein Eisbad legen

Sollte der Kürbis zwischendurch seinen Glanz verlieren, legt ihr ihn für ein paar Stunden in einen Eimer mit eisigem Wasser. Dadurch wird die Frucht wieder aufgefrischt. Ein wenig Bleichmittel im Wasser hilft zudem, die Deko zu konservieren und Schimmelbefall zu verhindern. Auch hier gilt: Handschuhe tragen.

Aufmalen statt schnitzen

Die wohl einfachste und nachhaltigste Methode, einen Halloween-Kürbis vor den Schimmeln zu bewahren, ist ihn zu bemalen, statt einzuschnitzen. Dadurch werden Schale und Fruchtfleisch nicht beschädigt und die Deko bleibt länger frisch. Mit wasserfesten Stiften oder Markern könnt ihr die orangen Kugeln nach Lust und Laune bemalen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.