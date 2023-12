Weihnachten in NRW für alle: Hier können Alleinstehende und Bedürftige in Gesellschaft feiern

Für viele Menschen in NRW gehören ein geschmückter Baum, leckeres Essen und zahlreiche Geschenke zum Weihnachtsfest einfach dazu. Viele können sich den Weihnachtsbaum und die gute Flasche Rotwein zum Fest jedoch nicht leisten – weil ihnen das Geld fehlt.

Jedes vierte Kind und jeder achte Erwachsene fällt nach Angaben des Wohlfahrtspflegeverbandes Der Paritätische NRW unter die Armutsgrenze von 60 Prozent des Durchschnittseinkommens. Für diese Menschen fällt Weihnachten oft weniger warm und gesellig aus, sondern ist von Einsamkeit, Armut, Alkohol oder psychischen Erkrankungen geprägt.

Es gibt NRW-weit zahlreiche Angebote für Menschen, die Weihnachten nicht zu Hause feiern können oder am Heiligen Abend nicht allein sein wollen. Die Angebote werden landesweit auch rege genutzt, sagt der Fachreferent für den Bereich Armut beim Verband Der Paritätische NRW, Martin Debener. Rein komme in der Regel aber nur, wer nicht betrunken oder unter Drogen anklopfe. „Die anderen, die schon betrunken ankommen, verbringen ihr Weihnachten dann auf dem Bahnhof.“ Hier eine kleine Auswahl der Angebote:

Weihnachtsfest für Alleinstehende in Remscheid

Im Vaßbendersaal am Markt in Remscheid wird am Heiligen Abend zwischen 19 und 20.30 Uhr Weihnachten gemeinsam gefeiert. Bei der ökumenischen Weihnachtsfeier wird unter anderem die Weihnachtsgeschichte gelesen. Dazu gibt es ein herzhaftes Essen und jeder Gast bekommt eine Tüte mit Lebensmitteln und kleinen Geschenken.

Düsseldorf: Feiern nur unter Frauen oder nur unter Männern

Jedes Jahr wird im Trebe Café ein Weihnachtsfest gefeiert. Zwischen 17 und 20 Uhr stehen die Türen für Mädchen und Frauen offen. Es gibt ein besonderes Weihnachtsessen und jede Besucherin erhält ein Geschenk. Das Trebe Café bietet das ganze Jahr über einen Safespace und Zufluchtsort für junge Frauen.

Außerdem findet im Radschlägersaal der Location Rheinterrasse die alljährliche „Weihnachtsfeier für alleinstehende Männer“ statt. Die Tradition, ausgerichtet vom Christlichen Jugendverein Junger Menschen (CVJM), feiert in diesem Jahr ihren 96. Geburtstag. Ab 17 Uhr gibt es ein festliches Abendessen und ebenfalls Geschenke – laut Veranstalter in diesem Jahr Socken und ein Beutel mit Lebensmitteln. Er teilte auf seiner Website mit, dass er bis zu 400 Männer erwarte.

Gottesdienst und Weihnachtsessen im Bahnhof Bielefeld

Zum zehnten Mal verwandelt sich in diesem Jahr der Bielefelder Hauptbahnhof in den „Bahnhof Bethlehem“.

Um 18.30 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Musik eines Posaunenchors. Anschließend wird den Besuchern die Möglichkeit geboten, gemeinsam etwas zu essen und den Abend ausklingen zu lassen.

Weihnachtliches Mittagessen für Bedürftige in Köln

Das Bürgerzentrum Ehrenfeld lädt zum weihnachtlichen Zusammensein und zu einem Essen ein.

Dafür öffnet das Bürgerzentrum am 24. Dezember seinen großen Saal von 12 bis 15 Uhr. Das Weihnachtsangebot richtet sich in erster Linie an Bedürftige und Wohnungslose, aber auch an alle, die am Heiligen Abend niemanden zum Feiern haben oder nicht alleine sein wollen.

Winterfest für Bedürftige in Essen

An Heiligabend und am 25. Dezember feiert das Jugendhilfswerk „deinKult“ zusammen mit bedürftigen Menschen ein Winterfest. Bereits zum siebten Mal wollen ehrenamtliche Helfer Wohnungslosen und bedürftigen Menschen eine schöne Zeit bescheren. Für alle gibt es ein festliches Essen, warme Bekleidung, Hygieneartikel und kleine Geschenke.

Weihnachtsfest in Wuppertaler Stadthalle

In dem festlich geschmückten Saal der Historischen Stadthalle Wuppertal finden am Heiligen Abend über 550 Gäste Platz. Das teilte die Diakonie Wuppertal mit. Die Weihnachtsfeier richtet sich vor allem an alleinstehende Menschen. Zwischen 18 und 23 Uhr gibt es ein Festessen und ein Unterhaltungsprogramm.

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden aus Planungsgründen Eintrittskarten im Wert von drei Euro verkauft. Die Diakonie teilte mit, dass nur noch wenige Karten für die Feier übrig sind. Kurzentschlossenen rät die Diakonie anzurufen, bevor sie vorbeikommen.

dpa