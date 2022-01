NRW im Winter: Die schönsten Ausflugsziele und Aktivitäten bei Schnee

Falls ihr in Köln und Umgebung wohnt und in diesem Jahr ein echtes Winter Wonderland erleben wollt, habt ihr in der Eifel die besten Chancen. Beliebte Skigebiete in dieser Region sind das Gebiet „Jammelshofen bei Kaltenborn“ und das Gebiet „Arft/Mayen“.

Wer eine etwas längere Fahrt in Kauf nimmt, hat jedoch in den Gebieten „Ernstberg bei Daun“ und „Prüm Schwarzer Mann“ bessere Chancen auf schneereiche Pisten. Beide Skigebiete in der Eifel unweit von Köln verfügen über leichte und anfängerfreundliche Pisten. Für weniger Skibegeisterte eignet sich vor allem das Wintersportgebiet Prüm mit seinen kilometerlangen Langlaufoipen.

Was kann man im Winter in NRW machen?

Von wegen trübe Winterstimmung: In NRW gibt es besonders in der (verschneiten) Vorweihnachtszeit viele Ausflugsziele und Aktivitäten, die sowohl den großen als auch den kleinen Mitgliedern der Familie große Freude bereiten. Unsere Top 10 Ausflüge im Winter in NRW gibts hier:

Ausflugsziel im Winter in NRW: Das Wellnesshotel Gräflicher Park und die Salzgrotte in Bad Driburg

Besonders als Ziel für ein gemütliches Pärchen- oder Freundinnen-Wochenende im Winter eignet sich der Kurort Bad Driburg. Euer perfekter Wintertag beginnt in der Salzgrotte in Bad Driburg, deren Wände und Böden mit 20 Tonnen Kristallsalz und Meeressalz unter anderen aus dem Toten Meer bedeckt sind. Hier könnt ihr bei leichter Entspannungsmusik, einer idealen Raumtemperatur von 19 bis 20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent durchatmen.

Adresse: Am Hellweg 10, 33014 Bad Driburg

Euer Wellnesstag muss nicht in der Salzgrotte enden: In Bad Driburg befindet sich nämlich eines der bestwertetsten Wellnesshotel, der Gräfliche Park. Neben diversen Beauty- und Wellness-Treatments könnt ihr hier auch sportlich aktiv werden. Die umliegende Natur des Hotels in Bad Dirburg eignet sich ideal für ausgiebige Winter-Spaziergänge.

Adresse: Brunnenallee 1, 33014 Bad Driburg

Ausflugsziel im Winter in NRW: Barfuss durch den Schnee auf dem Kneippwanderweg im Sauerland

Auf den Spuren der berühmt berüchtigten Kneippkur können Spaziergänger auf dem Olsberger Kneippwanderweg im Sauerland wandeln. Der rund 40 Kilometer lange weg rund um den Kurort Olsberg führt an zahlreichen Gewässern vorbei. Bis Oktober könnt ihr unter der Anleitung von Kneipp-Experten die Kaltwasser-Anwendungen in kleinen Gruppen absolvieren. Doch auch in den verschneiten Wintermonaten ist die Landschaft rund um den Kneippwanderweg in NRW definitiv einen Ausflug wert.