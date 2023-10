Staugefahr in NRW: Wichtiger Tunnel auf der A40 muss gesperrt werden

Das Stau-Chaos auf der A40 in NRW will kein Ende nehmen: Erst am Wochenende war die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg (NRW) und dem Autobahnkreuz Kaiserberg in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt.

Nun müssen Autofahrer auf der Strecke erneut Geduld mitbringen. So muss der Autobahntunnel Ruhrschnellweg wegen Wartungsarbeiten dichtgemacht werden. Pendler müssen sich daher von Montag (23. Oktober) bis einschließlich Freitag (27. Oktober) auf Sperrungen, Stau und lange Wartezeiten einstellen. Umleitungen für Betroffene sollen jedoch ausgeschildert sein.

Auf diese Sperrungen müssen sich Autofahrer einstellen

Während der Wartungsarbeiten bleibt der Tunnel selbst in eine Fahrtrichtung, das heißt entweder nach Dortmund oder Duisburg, die meiste Zeit offen. Die Tunnel-Wartung sorgt jedoch dafür, dass es zu einer zeitweisen Vollsperrung der Anschlussstelle Essen-Zentrum in Richtung Duisburg kommt. Demnach soll die Anschlussstelle von Montagabend ab 21 Uhr bis in den frühen Dienstagmorgen (24. Oktober) um 5 Uhr gesperrt sein. Am Dienstagabend soll sich dann das Spiel noch einmal wiederholen. Am Mittwochmorgen (25. Oktober) um 5 Uhr sollen die Sperrungen der Anschlussstelle Essen-Zentrum dann allerdings vorüber sein.

In Fahrtrichtung Dortmund gelten die gleichen Zeiten der Vollsperrung wie für die Anschlussstelle Essen-Zentrum. Hinzu kommt noch eine Vollsperrung am Donnerstag (26. Oktober) von 21 Uhr bis Mitternacht.

Wer über die A40 nach Duisburg möchte, muss andere Zeiten beachten. So ist voraussichtlich mit einer Sperrung des Tunnels am Mittwoch ab 21 Uhr bis Donnerstagmorgen (26. Oktober) um 5 Uhr zu rechnen. Von Donnerstag auf Freitag bleibt der Ruhrschnellweg ebenfalls geschlossen. Damit ist die A40 am Donnerstag von 21 Uhr bis Mitternacht in beide Richtungen nicht befahrbar.