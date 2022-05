NRW-Wahl: Gibt es eine Maskenpflicht im Wahllokal?

Am Sonntag geht es für viele Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen an die Wahlurne. Es ist wahrlich nicht die erste Wahl in Zeiten der Corona-Pandemie. Allerdings haben sich die Regeln in den vergangenen Monaten noch einmal geändert. Gibt es also eine Maskenpflicht im Wahllokal?

Die Antwort darauf ist: Nein, es gibt laut aktueller Corona-Schutzverordnung in NRW keine Maskenpflicht im Wahllokal. Bei der Kommunalwahl im September 2020 und der Bundestagswahl vor mittlerweile acht Monaten sah das noch anders aus. Da musste in den Innenräumen noch zwingend Maske getragen werden.

>> Wahl-O-Mat: So funktioniert das Tool zur NRW-Landtagswahl 2022 <<

NRW-Landtagswahl 2022: Keine Maskenpflicht beim Wählen

Immer noch haben sich alle Wahlleiter an die Corona-Schutzverordnung zu halten. Allerdings schreibt zum aktuellen Zeitpunkt im Mai 2022 keine Maskenpflicht in Innenräumen vor, sondern nur eine dringende Empfehlung zum Tragen von medizinischen Masken. Drum werden viele beim Wählen vermutlich andere Mitbürger mit Maske sehen. Wer aber keine trägt, darf aber nicht den Wahllokals verwiesen werden. Maske oder nicht – die beiden Kreuzen dürfen am Wahlsonntag gesetzt werden.

Unabhängig davon haben allerdings viele Wahlberechtigte schon vorab ihre Kreuze gesetzt. Die Alternative der Briefwahl war im Vorfeld der NRW-Landtagswahl 2022 etwa in der Landeshauptstadt Düsseldorf so beliebt wie zuvor noch nie. Dementsprechend müssen sich nicht wenige NRW-Bürger die Frage „Maske oder nicht?“ am Wahltag ohnehin nicht stellen.

>> Düsseldorf: Briefwahl zur NRW-Landtagswahl 2022 beliebter denn je <<

Wer am Abend verfolgen will, wie das Wahlergebnis ausfällt, kann das wie gewohnt im Fernsehen oder auch im Stream der jeweiligen TV-Sender verfolgen. Gerade auf die Option, sich das Geschehen im heimischen Garten oder im Park anzuschauen, dürfte der ein oder andere bei den sommerlichen Temperaturen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens zurückgreifen. Wo spezielle Wahl-Sendungen zur NRW-Wahl übertragen werden, das zeigen wir euch hier.