NRW

NRW: 2000 Schüler mit Einser-Abitur – Experten warnen vor „Noteninflation“

24. September 2023

In Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr so viele Schüler wie noch nie ein Einser-Abitur absolviert. Ministerpräsident Hendrik Wüst und Schulministerin Dorothee Feller gratulierten den Spitzen-Absolventen. Warum sich auch Kritik zu dem Thema breitmacht.