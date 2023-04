NRW: Erneute Panne bei Abi-Klausuren – falsche Abbildungen, falscher Link

Nachdem es zu einer großen Panne beim Abitur in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Mittwoch gekommen war, gab es am Freitag erneut Probleme. So wurden in den Fächern Biologie und Informatik falsche Abbildungen mitgeschickt, im Fach Kunst wurde ein falscher Link angegeben. Die Bilder wurden zwar rechtzeitig ausgetauscht und auch der Link konnte berichtigt werden. Doch die zweite Panne innerhalb einer Woche wirft kein gutes Licht auf die zuständigen Behörden und Beamten.

Zwar sei der Fehler eher gering und „nichts Außergewöhnliches“, wird vom Präsidenten des NRW-Lehrerverbandes Andreas Bartsch gegenüber „24rhein“ beteuert. Auch haben die vielen Abiturienten davon wohl gar nichts mitbekommen, weil eben im Vorfeld schnell reagiert wurde, doch man muss sich schon fragen, wie es immer wieder pünktlich zum Abitur zu solchen Ausfällen kommt.

Immerhin ist dies für die Abiturienten die wichtigste Prüfung ihres noch jungen Lebens und bestimmt die weitere Laufbahn nach der Schule. Das Debakel vom Mittwoch zog bereits eine Konsequenz nach sich. So wurden die Klausuraufgaben für den Ausweichtag ausgetauscht, damit sich nicht abgesprochen werden kann.