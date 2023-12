Nach Warnstreik: NRW-Zugverkehr läuft weitgehend wieder nach Plan

Der Lokführer-Warnstreik ist beendet. Bei mehreren Bahnunternehmen ist der Zugverkehr am Samstag auch in Nordrhein-Westfalen weitgehend nach Plan wieder angelaufen. Vereinzelt könne es noch zu Abweichungen kommen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Samstag in Berlin. Auch gebe es ein erhöhtes Reiseaufkommen. Er empfahl den Fahrgästen der Deutschen Bahn, vor Fahrtantritt auf bahn.de oder in der App „DB Navigator“ den aktuellen Stand der Dinge zu prüfen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte bundesweit Lokführer zu dem Warnstreik aufgerufen – in NRW waren neben der Deutschen Bahn auch die NordWestBahn und die RheinRuhrBahn betroffen. Von Donnerstag- bis Freitagabend jeweils um 22.00 Uhr stand ein Großteil des Fern- und Regionalverkehrs in Deutschland still. Lediglich jeder fünfte ICE und IC war unterwegs.

Deutsche Bahn stellte Notfahrpläne zusammen

Die Deutsche Bahn hatte Notfahrpläne für den 24-Stunden-Warnstreik aufgestellt. Der Betrieb anderer Bahnunternehmen wie National Express oder Eurobahn war am Freitag nach Angaben der Unternehmen nur wenig beeinträchtigt gewesen.

NordWestBahn und RheinRuhrBahn informierten am Freitag, der Betrieb solle ab 22.00 Uhr wieder sukzessive aufgenommen werden. Es könne aber auch danach vereinzelt zu Einschränkungen kommen, hieß es in den Internetauftritten der Eisenbahnunternehmen.

Neue Streiks sind bereits angekündigt

Gewerkschaftschef Claus Weselsky hat weitere Warnstreiks bis zum 7. Januar ausgeschlossen. Danach sollten die Arbeitskämpfe aber länger und intensiver werden, sagte er zuletzt. Derzeit lässt die GDL per Urabstimmung ihre Mitglieder über unbefristete Streiks abstimmen. Das Ergebnis wird für den 19. Dezember erwartet.

Dem Portal „zuginfo.nrw“ zufolge war der NRW-Bahnverkehr am Samstag teils auch aufgrund von Personalausfällen beeinträchtigt. Betroffen waren dem Deutsche-Bahn-Sprecher zufolge allerdings nicht Verbindungen von DB Regio, sondern von anderen Eisenbahnunternehmen in NRW.

dpa