Bonner Hauptbahnhof für mehrere Tage dicht – NRW-Zugverkehr massiv beeinträchtigt

Der Bonner Hauptbahnhof wird einigen Bauarbeiten unterzogen, weshalb er ab Sonntagmorgen, dem 10. Dezember, bis zum Freitag, dem 15. Dezember, komplett gesperrt wird.

Die Sperrung betrifft sowohl den Nah- als auch den Fernverkehr. Das heißt, es werden weder ICEs noch Regionalbahnen in Bonn halten. Der Grund für die Schließung ist das neue elektronische Stellwerk „Linker Rhein“, wie die Deutsche Bahn erklärt. Aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik zwischen Hürth-Kalscheuren und Brühl wird es zur Umleitung und auch einigen Ausfällen kommen.

Züge werden auf die rechte Rheinseite umgeleitet

Für die ICE-Linien Bonn–Köln–Berlin sowie Koblenz/Bonn–Köln–Wuppertal–Dortmund–Hannover–Berlin endet die Reise bereits in Köln, bzw. startet dort. Der Halt in Bonn entfällt gänzlich.

Die Linien, die bereits in Koblenz starten oder enden, werden über die rechte Rheinseite geführt. Für die Haltestellen Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf bedeutet dies, dass sie entfallen. Als Ersatz wird der Halt in Köln Messe/Deutz fungieren. Wer mit dem IC fährt, kann auch in Bonn-Beuel zu- oder aussteigen.

Mehrere Halte entfallen in der Zeit der Sperrung

Auch die Fernverkehrszüge, die zwischen Koblenz und Köln fahren, werden umgeleitet. Auch hier entfallen die bereits angesprochenen Halte Andernach, Remagen, Bonn Hbf und Köln Hbf. Dadurch sollen Reisende gut zehn Minuten länger unterwegs sein.

Wer in diesem Zeitraum nachts mit der Bahn reisen möchte, muss sich wahrscheinlich ebenfalls umorientieren: Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird es im Zeitraum vom 10. bis zum 15. Dezember zwischen 21 und 5 Uhr rund um Köln zu Teilausfällen kommen.

