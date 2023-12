Ranking zeigt: Das ist der schlechteste Bahnhof in NRW

Wenn es um Bahnhöfe geht, kann NRW leider nicht gerade glänzen. Viele von den Stationen im Bundesland befinden sich in einem maroden Zustand oder treiben Fahrgäste regelmäßig mit verspäteten Zügen in den Wahnsinn. Diese Wahrnehmung wird nun auch durch ein aktuelles Ranking belegt: Dieses zeigt, dass sich hier einer der schlechtesten Bahnhöfe Europas befindet. Welcher das ist, erfahrt ihr hier.

So wurde der schlechteste Bahnhof NRWs ermittelt

Das jährliche Bahnhofsranking der internationalen Verbraucherschutzorganisation Consumer Choice Center (CCC) aus den USA vergleicht jedes Jahr 50 der größten Bahnhöfe, gemessen an der Anzahl der Reisenden. Folgende Kriterien sind dabei bei der Bewertung der Stationen eingeflossen:

Öffnungszeiten der Ticket-Schalter

Anzahl der Ticket-Varianten

Wartezeiten

Verspätung der Züge

Informationsmanagement in den Bahnhöfen

Aufzüge und Rolltreppen

Barrierefreiheit

Shops/Kiosks

Restaurants

Business Lounges

Nutzbarkeit von Smartphones

Freies WLAN

Verbindungen zu/von Bahnhöfen

Internationale Verbindungen

Mehr als ein Zugunternehmen

Ridesharing Angebote

Besonders die Bahnhöfe in Deutschland kamen im „European Railway Station Index 2023“ nicht gut weg. So befinden sich hier die sechs Schlusslichter des Rankings.

Diese Bahnhöfe schnitten im Ranking am schlechtesten ab – Station aus NRW dabei

Am härtesten hat es dabei den Bahnhof in Bremen getroffen. Dieser landete in der Rangliste auf dem letzten Platz (50). Nur leicht besser schnitt der Umsteigebahnhof München-Pasing (Platz 49) ab. Drei Mal auf Platz 46 sind hingegen Bahnhöfe aus Berlin vertreten. So teilen sich die Stationen Berlin Zoologischer Garten, Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Ostkreuz allesamt die drittschlechteste Position.

Dann folgt auch schon ein Bahnhof aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Die Rede ist vom Essener Bahnhof. Mit seiner Platzierung auf Rang 46 ist er vom CCC zum schlechtesten Bahnhof in ganz NRW gekrönt worden.

Deshalb wurden deutsche Bahnhöfe so schlecht bewertet

Doch warum schneiden so viele deutsche Bahnhöfe schlecht im Ranking ab? Laut dem CCC liegt das vor allem am 9-Euro-Ticket. Dieses wurde im Sommer 2022 eingeführt, um mehr Menschen dazu zu motivieren, das Auto stehen zu lassen und stattdessen mit der Bahn zu fahren. Der Plan der Regierung ging zwar auf, gleichzeitig führte das vergünstigte Ticket jedoch auch dazu, dass die Anzahl der Reisenden den verfügbaren Raum von kleineren Bahnhöfen „dramatisch“ überstiegen hat. Auch das im Mai eingeführte 49-Euro-Ticket verstärkte dieses Problem noch einmal. Die Folge: Verspätungen bei der Bahn und Stau auf den Gleisen.

Wer nun denkt, dass Deutschland keine guten Bahnhöfe zu bieten hat, der irrt sich. Denn einige Spitzenpositionen des Rankings werden auch von hiesigen Stationen angeführt. So befinden sich in den Top-10 der Berliner Hauptbahnhof (Platz 3) und der Frankfurter Hauptbahnhof (Platz 6).