Weihnachten 2023 in Dortmund: Das sind die schönsten Weihnachtsmärkte

Mit Glühwein anstoßen, an Ständen mit Kunsthandwerk vorbeischlendern und sich von den funkelnden Lichtern verzaubern lassen – ab dem 23. November 2023 ist das auf den Weihnachtsmärkten in Dortmund wieder möglich. Hier gibt es alle Infos zu den Weihnachtsmärkten.

Weihnachten in Dortmund 2023: Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Der Dortmunder Weihnachtsmarkt zählt mit über 250 Ständen zu den größten Märkten Deutschlands. Jahr für Jahr zieht er hunderttausende von Besuchern an. Auch dieses Jahr sorgt er mit neuem Lichtkonzept für viel weihnachtliche Stimmung. Dabei sind es nicht immer weihnachtliche Motive, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ruhrpott-Motive wie eine Zeche oder ein Bierkutscher machen die Lichtkonstellation einmalig. Los geht es direkt an der Katharinentreppe zur Innenstadt, mit einem festlich und hell erleuchteten Tor zu Beginn des Weihnachtsmarktes. Ab dem 23. November öffnet der Dortmunder Weihnachtsmarkt seine Pforten für Besucher.

Wieder in Dortmund dabei: Der „größte Weihnachtsbaum der Welt“

Ein weiterer Grund, warum wohl mit hohen Besucherzahlen zu rechnen ist, ist der „größte Weihnachtsbaum der Welt“: Mit 45 Höhenmetern leuchtet der beschmückte Tannenbaum auf dem Hansaplatz und sorgt so wohl selbst bei den größten Weihnachtsmuffeln für Lust auf Lebkuchen, Glühwein & Co. Sage und schreibe 48.000 funkelnden Lämpchen lassen selbst den Weihnachtsbaum am New Yorker Rockefeller Center fast blass aussehen. Damit nicht genug, denn auf der Spitze thront traditionell ein vier Meter großer Weihnachtsengel. Eingeschaltet wird der Baum am 27. November gegen 18 Uhr.

Wie viele Stände wird es auf dem Dortmunder Weihnachtsmart geben?

In kulinarischen Sachen hat die Weihnachtsstadt natürlich einiges zu bieten: Eine Vielzahl an verschiedensten süßen Leckereien und deftigen Ruhrpott-Spezialitäten warten schon darauf, von euch verspeist zu werden. Besonders Stammbesucher mögen wohl direkt auf die Glühweinstände zusteuern, denn die Tassen sind mit den jährlich wechselnden Motiven schon zu einem wahren Sammlerobjekt geworden. Den Weihnachtsbummel machen über 250 Stände voll mit Kunsthandwerk, Spielwaren, Geschenkideen und allerlei Weihnachtskrempel perfekt.

Was sind die Highlights beim Dortmunder Weihnachtsmarkt 2023?

Neben der offiziellen Einschaltung des „größten Weihnachtsbaumes der Welt“ am 27. November durch den Dortmunder Oberbürgermeister, werden Besucher der Weihnachtsstadt ab dem 3. Dezember fast täglich von Blasmusik in besinnliche Stimmung versetzt. Darüber hinaus spielt der beleibte Trompeter wie jedes Jahr an den Wochenenden klassische Weihnachtsstücke. Zudem wird zusammen mit professionellen Chören am 23. Dezember der größte Chor Dortmunds gebildet, welcher gemeinsam Weihnachtslieder unter dem „größten Weihnachtsbaum der Welt“ singt.

Öffnungszeiten des Dortmunder Weihnachtsmarktes in der City

23. November 2023 bis zum 30. Dezember 2023

montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr

freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

sonntags von 12 bis 21 Uhr

Heiligabend ist der Weihnachtsmarkt von 10 bis 14 Uhr geöffnet (nicht alle Aussteller)

Am 2. Weihnachtsmarkt von 12 bis 21 Uhr geöffnet

Geschlossen: 26.11. (Totensonntag) und 25.12. (1. Weihnachtstag)

Anfahrt zum Dortmunder Weihnachtsmarkt: Wie komme ich hin, wo kann ich parken?

Die Dortmunder Weihnachtsstadt erreicht ihr am besten über den Hauptbahnhof mit der RE1 oder der RE6. Denn die Weihnachtsstadt erstreckt sich über die komplette Innenstadt von Dortmund. Der Dortmunder Hauptbahnhof befindet sich direkt gegenüber der Katharinentreppe und gilt somit als „Tor zur Weihnachtsstadt“. Über öffentliche Verkehrsmittel erreicht ihr die Weihnachtsmarkt über die zentrale Haltestellen „Stadtgarten“ oder „Reinoldikirche“. Auch mit der Buslinie 460 kommt ihr an euer Ziel.

Mit dem Auto ist die Weihnachtsstadt aus Düsseldorf über die A40 (via A52), die A46, A1 und A45 zu erreichen. Die Anfahrt dauert in der Regel max. eine Stunde. Allerdings könnte es sich schwierig gestalten, zu Hauptbesuchszeiten noch einen Parkplatz in Innenstadtlage zu ergattern. Achtet am besten auf das neu angelegte Parkleitsystem. In Richtung Dortmunder City gibt es außerdem einige kostenlose „Park & Ride“-Parkplätze.

Weihnachtsmarkt in Dortmund 2023: „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“

Magische Gestalten, Fackeln und mittelalterliches Flair gibt es auf dem „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“. Ab dem 23. November 2023 bis zum 7. Januar 2024 wird der Fredenbaumpark wieder zum Leuchten gebracht. In dem mystisch beleuchteten Wald könnte man fast meinen, in einem Weihnachts-Märchenwald gelandet zu sein. Der besondere Weihnachtsmarkt bietet historische Händlerstände, Gaukler und Feuerkünstler. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten: Highlights wie das mittelalterliche Karussell oder ein Bällebad, wo ordentlich getobt werden darf, locken hier. Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es zahlreiche Konzerte von Bands wie „In Extremo“ oder „Mr. Irish Bastard“, die mit einem Konzertticket besucht werden können.

Tickets und Öffnungszeiten des „Phantastischer Lichter Weihnachtsmarkt Dortmund“:

Markteintritt: 15 Euro

Ermäßigt: 9 Euro

Konzerttickets ab 33,25 Euro

Weihnachtsmarkt 2023: „Weihnachtsflair“ auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund

Zum sechsten Mal findet im Schloss Bodelschwingh in Dortmund die „Weihnachtsflair“ statt. Von Donnerstag, dem 30. November 2023, bis Sonntag, dem 3. Dezember 2023 können sich Besucher im Ambiente des jahrhundertealten Wasserschlosses Bodelschwingh auf die Weihnachtszeit einstimmen. In der schönen Kulisse bieten rund 100 Aussteller ihre Produkte an. Direkt am Wasser gibt es in der „Genuss-Ecke“ viele kulinarischen Erlebnisse. Junge Besucher des Weihnachtsmarktes im Schloss Bodelschwingh können sich auf den Weihnachtsmann im Pferdeschlitten, einem alten Puppentheater und einem hell erleuchtenden historischen Kinderkarussell freuen.

Öffnungszeiten vom „Weihnachtsflair auf Schloss Bodelschwingh in Dortmund“ 2023: