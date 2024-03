Die Japaner schwören auf ihre Kirschblüte, die Holländer auf ihre bunten Tulpenfelder: Im Frühjahr, meist zwischen März/April und Mai, begeistern sie Einheimische wie Touristen gleichermaßen. Welche Orte sich in den Niederlanden besonders für NRW-Besucher und einen Ausflug eignen, verraten wir euch hier.

Die Sonne strahlt am Himmel und vor euch erstrecken sich scheinbar endlos weite Tulpenfelder: Ein Anblick, den man nicht so schnell vergisst! Wer über die Osterferien oder allgemein im Frühjahr in Holland unterwegs ist, sollte sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen.

Wann ist die Tulpen-Blüte in Holland ?

Die Tulpen-Saison startet oft im April und läuft bis Anfang Mai. Die zahlreichen Felder in den Farben Geld, Rot oder Pink gelten nicht nur unter Touristen als beliebtes Fotomotiv und Ausflugsziel – auch Einheimische lieben das Blütenmeer.

Wichtig: Bitte beachtet, dass ihr die Felder am besten nicht betretet. Wer etwas näher ran will, sollte sich stets vor Ort informieren. Meistens gibt es ausgewiesene Wege für Touristen, sowie spezielle Aussichtspunkte für das perfekte Tulpen-Foto. Alternativ meldet ihr euch zum beliebten Tulpenpflücken an und nehmt einige bunte Blumen mit nach Hause.

Doch wo gibt es eigentlich die schönsten Tulpenfelder? Hier unsere Tipps:

Beliebtes Ausflugsziel für Tulpen-Fans: Keukenhof in Lisse

Die populärste Adresse zum Tulpen-Viewing ist der Keukenhof in Lisse: Die niederländische Gartenanlage in der Provinz Südholland zieht jährlich tausende Touristen an. Südwestlich von Amsterdam könnt ihr hier im Rahmen der „Tulipmania“ so ziemlich alles rund um die begehrte Blume erfahren. Nicht nur im Freien, sondern auch im Innenbereich sind im Keukenhof Blumen und blühende Pflanzen zu sehen. Im Oranje Nassau Pavillon zeigen Niederländische Züchter vom 21. bis 26. März 2024 ihre schönsten Blumen.

Abseits der endlosen Blumenfelder wartet der Keukenhof noch mit zahlreichen weiteren Angeboten auf: Im Park findet ihr gleich mehrere Restaurants, die zu einer netten Auszeit laden. Kinder freuen sich über das große Spielplatzangebot, erkunden einen Irrgarten oder streicheln auf der Wiese zutrauliche Tiere. Ein Besuch der Mühle aus dem Jahr 1892 ist ebenso empfehlenswert wie eine Rad- oder Bootstour durch die Felder.

Die schlechte Nachricht zum Schluss: Aufgrund der immensen Beliebtheit vom Keukenhof sind die Preise entsprechend hoch. Eine Eintrittskarte für Erwachsene kostet euch online 19,50 Euro, an der Kasse vor Ort sogar 23 Euro. Kinder und Jugendliche (4 bis 17 Jahre) kommen für 9 Euro rein. Last but not least werden für das Parken vor Ort nochmal 8 Euro fällig. Ein lohnenswerter, aber auch teurer Spaß!

Adresse: Stationsweg 166A, 2161 AM Lisse, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: keukenhof.nl/de

Holländischer Blumenkorso entlang der Bollenstreek

Der nächste Tipp für Blumenfans in Holland ist der große „Bloemencorso“, also der „Blumenumzug“ von Noordwijk über Leiden bis nach Haarlem. Stellt euch einfach einen Karnevalsumzug vor – nur anstelle von Clowns und Cowboys kleiden sich in feinste Blumen-Outfits. Hier ist Flower-Power pur angesagt – auch mit Hinsicht auf die 20 Prunkwagen, welche die knapp 40 Kilometer lange Strecke prachtvoll geschmückt hinter sich bringen. Begleitet wird die Prozession von einem Musikkorps.

Tipp: Der Umzug läuft auch an unserem ersten Tipp, dem Keukenhof, vorbei. Wer sich das passende Datum heraussucht, wird an diesem Tag in Sachen Blumen-Flash also gleich doppelt glücklich. Kleines Aber: Es kann teils unangenehm voll werden!

Blumenkorso in Holland: alle Termine auf einen Blick!

2024: Samstag, 20. April

Samstag, 20. April 2025: Samstag, 12. April

Samstag, 12. April 2026: Samstag, 18. April

Samstag, 18. April 2027: Samstag, 17. April

Weitere Infos: bollenstreek.nl/

Der Geheimtipp in Zeeland: De Jonge Johannes

Zugeggeben: In Zeeland ist die Auswahl an ausufernden Tulpenfeldern nicht ganz so groß, wie die Küste hinauf in Süd- und Nordholland. Dennoch gibt es einen unglaublich charmanten Standpunkt mittendrin, den sich vor allem Familien mit Kindern einmal näher anschauen sollten. Gemeint ist das Restaurant und die Windmühle „De Jonge Johannes“ bei Serooskerke – hier könnt ihr lecker Pfannekuchen futtern, während der werte Nachwuchs über den riesigen Spielplatz tollt. Und gleich nebenan lädt auch ein großes Tulpenfeld zum Selberpflücken ein. So lässt sich der bunte Tulpenspaß perfekt mit einem längeren Aufenthalt vor Ort verbinden.

Adresse: Vrouwenpolderseweg 55A, 4353 BC Serooskerke, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: dejongejohannes.nl

Das Tulpenfestival im Noordostpolder in Flevoland

Wer auf der Suche nach den größten Tulpenfelder der Niederlande ist, der wird im Noordostpolder, nordöstlich von Amsterdam und rund um die Stadt Emmeloord, fündig. Stolze 2000 Hektar Anbaufläche lassen die Tulpen hier bis zum Horizont und zurück reichen. Wer ohnehin in einem Bungalowpark in der Nähe ist, beispielsweise im rund 45 Minuten entfernten Makkum Beach Resort, sollte sich unbedingt mal hier hin wagen: Die Anreise lohnt sich!

Tipp: Innerhalb der Saison (2024 vom 19. April bis 5. Mai 2024) findet regelmäßig das große Tulpenfestival statt, welches die Tulpenblüte mit zahlreichen Aktivitäten für Groß und Klein untermalt. Wer mit dem Auto oder Fahrrad unterwegs ist, greift zudem auf die Tulip Festival-App zurück, die euch während der Fahrt Informationen über die Gegend, den Tulpenanbau und die Geschichte des Noordoostpolders liefert.

Adresse: Noordostpolder (Googlemaps)

Weitere Infos: tulpenfestival.nl

Tulpenfelder rund um Leiden in Südholland

Leiden ist und bleibt einer der Geheimtipps für Holland-Touristen in Südholland: Unzählige Ausflugstipps locken in die Stadt, mit dem Corpus und dem Naturalis zum Beispiel gleich zwei spannende Museen mit sehenswerten Ausstellungen, die auch Kids begeistern dürften. Zwischen Ende März und Mitte Mai blühen zwischen der Stadt und der Nordsee natürlich auch einige der berühmtesten Tulpenfelder der Niederlande – die perfekte Route für einen Ausflug an die Nordseeküste.

Fun-Fact: In der Gegend zwischen Haarlem und Leiden soll die Tulpe ihr erstes Zuhause in Europa gefunden haben – die Geschichte der beliebten Blumenart reicht zurück bis in das 16. Jahrhundert, wo sie über Großbritannien nach Holland gekommen ist. Ursprünglich stammt die Tulpe aus der Türkei, wo sie „Laleh“ genannt wird. Noch ein Wort zur Namensherkunft: „Tulipa“ ist der lateinische Name der Tulpe – abgeleitet von „Tulipan“, also dem Turban. Kein Wunder – die Form der Blüte spricht hier Bände.

Adresse: Leiden (Googlemaps)

Blütenpracht rund um Den Helder in Nordholland

Das Tor zu Texel: Südlich von Den Helder und rund um den beliebten Urlaubsort Julianadoorp finden sich auch in Nordholland zahlreiche Tulpenfelder, welche sich bequem per Fahrrad oder mit dem Auto umfahren lassen.

Adresse: Den Helder (Googlemaps)

Ausflugstipp: Das „Land van Fluwel“ ist ein Abenteuerparadies für Familien mit Kindern inmitten der Tulpenfelder südlich von Den Helder (Anfahrt von Den Helder aus ca. 20 Minuten).

Weitere Infos: Land van Fluwel Homepage

Tulpenroute Flevoland: Von Dronten über Lelystad bis Zeewolde

Die Tulpenroute Flevoland feiert 2024 ihr zehnjähriges Jubiläum: Zusätzlich zu den zahlreichen Wander-, Rad- und Autofahrtrouten durch das ländliche Flevoland gibt es dieses Jahr eine besondere Premiere, nämlich die Tulpenkunstroute. Im Zentrum von Dronten findet ihr eine Route mit verschiedenen lokalen Tulpenkunstwerken.

Alle vier Routen werden am Samstag, dem 13. April , am Havenplein in Dronten feierlich eröffnet – natürlich stilecht in Begleitung von einem großen Markt und musikalischer Unterhaltung. Macht euch gefasst auf einige spektakuläre Aussichten im Hinterland der beliebten Städte Lelystad, Zeewolde und natürlich Dronten.

Wichtig: Tickets für die Autofahrten können kurz vor Beginn der Tulpenroute Flevoland auf der Website erworben werden.

Adresse: Het Havenplein, 8254 KV Dronten, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: tulpenrouteflevoland.nl

Auch Enkhuizen ist einen Ausflug wert

Ein Ausflug in die kleine Küstenstadt Enkhuizen im Nordenosten der holländischen Halbinsel lohnt sich auch abseits der Tulpenblüte, bietet euch in der Tulpensaison aber ebenfalls einige fantastische Ausblicke auf riesige Blumenfelder. Am Rande der Stadt warten unzählige Blumengroßhändler und Geschäfte auf einen Besuch, im Kern locken idyllische Wasserkanäle und knuffige Backsteinbauten. Eines der Highlights der Stadt ist eine Festung aus dem 16. Jahrhundert, Familien schauen im Märchenwunderland und im Zuiderzee-Museum vorbei.

Adresse: Enkhuizen (Googlemaps)

Tulpen im Blumengarten Hortus-Bulborum in Limmen

Im Blumengarten Hortus-Bulborum erfahrt ihr nicht nur alles rund um die Geschichte der Tulpe, sondern könnt auch jede Menge Schnappschüsse machen und euch auf Touren durch die Felder führen lassen. Dabei setzen die Züchter auf einige ganz besondere Tulpenarten: Hunderte von Blumenzwiebelsorten stammen aus der Zeit weit vor 1990 und werden nur noch selten kommerziell angebaut. Einige ganz besondere Highlights sind legendäre Tulpen wie die „Duc van Tol Red and Yellow“ aus dem Jahr 1595, oder die „Zomerschoon“ aus dem Jahr 1620 und die skurrile Sittich-Tulpe „Perfecta“ aus dem Jahr 1750 – allesamt lassen sich hier auch heute noch bewundern.

Die wunderschöne Gartenanlage in der Stadt Limmen, nordwestlich von Amsterdam, bietet abseits der Tulpe natürlich auch weitere Blumen – insbesonderes Hyazinthen und Narzissen stechen aus dem Angebot hervor.

Adresse: Zuidkerkenlaan 23A, 1906 AC Limmen, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: hortus-bulborum.nl

Tulpenfelder-Geheimtipp in Goeree-Overflakkee

Wer keine Lust auf tausende Touristen und überlaufene Gärten haben sollte, der findet im Süden des Landes einen kleinen Geheimtipp: Auf der Insel Goeree-Overflakkee, mit den größten Städten Sommelsdijk, Middelharnis und Ouddorp, lassen sich die Tulpen ganz entspannt ins Kameravisier nehmen, ohne dabei überrannt zu werden.

Adresse: Goeree-Overflakkee (Googlemaps)

Abseits der Tulpenfelder: Tulpen Museum in Amsterdam

Wer die Saison verpasst hat, oder vom Regenwetter überrascht wird, der muss nicht verzagen: Auch im Tulpen Museum in Amsterdam könnt ihr voll und ganz in die Welt der besonderen Blume abtauchen. Beheimatet in einem historischen Grachtenhaus inmitten von Amsterdam, nur einen kurzen Gehweg von der Amsterdam Centraal Station entfernt, könnt ihr euch hier alles rund um die Tulpe ansehen und erklären lassen – von der Reise der Tulpe aus der Türkei bis nach Holland und zu ihrem heutigen Anbau.

In rund 25 Minuten seid ihr durch die sechs Räume durch. Wer sich etwas mehr Zeit für alle Infos lassen will, der ist gut eine Stunde beschäftigt. Tickets gibt es vor Ort für 5 Euro, Familien (zwei Erwachsene, ein Kind) zahlen 10 Euro, Studenten (unter 30 Jahren) 3 Euro.

Adresse: Amsterdam Tulip Museum, Prinsengracht 116, 1015 EA Amsterdam, Niederlande (Googlemaps)

Weitere Infos: amsterdamtulipmuseum.com