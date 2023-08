Die besten Strandbars in Holland: Das sind unsere Top 10

Nach einem ereignisreichen Urlaubstag gibt es doch kaum etwas schöneres als noch einmal zum Meer zu fahren und sich in eine der zahlreichen Strandbars zu setzen. Hier könnt ihr genüsslich schmausen, an einem kühlen Cocktail oder herben Bierchen nippen und den Blick auf das Wasser und den Sonnenuntergang schweifen lassen. Doch wo in Holland finden sich eigentlich die besten Strandbars? Wo schmeckt das Essen besonders gut, welche Bars begeistern mit einzigartigen Konzepten, wo gibt es Live-Musik? Wir nehmen euch mit auf eine Reise die Küste hinauf.

Von der Touristenmeile in Scheveningen und ihren zahlreichen Strandpavillons, bis hin zu den eher abgeschiedenen Geheimtipps – die Niederlande sind reich an guten Alternativen, um gemütlich am Strand zu verweilen und einen Blick auf den spektakulären Sonnenuntergang zu erhaschen. Tatsächlich finden sich einige der schönsten und besten Beach Bars und Club rund um Den Haag und Scheveningen, sowie in Nordwijk und Zandvoort.

>> Ferien und Feiertage in NRW: die fünf besten Kurztrips von Düsseldorf nach Holland <<

Unsere Top 10 findet ihr weiter unten, auf der nachfolgenden Google Map haben wir neben diesen noch weitere Highlights für euch markiert.

Beach Bar in Zeeland: BomBaai Strandbar Westkapelle

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von STRANDBAR & STRANDPAVILJOEN (@bombaaistrandbar)

Der heimliche Star an der Küste von Zeeland im fernen Süden der Niederlande ist die BomBaai Strandbar: Über einen erhöhten Steg und einige Treppen erreicht ihr die gemütlich eingerichtete Beach Bar mit Asia-Fokus binnen weniger Minuten von Westkapelle aus. Sitzplätze finden sich genug im Inneren (falls es mal wieder windig sein sollte), die große Außenterrasse ist wunderbar gestaltet und größtenteils gut abgeschirmt vom Wind.

Die Auswahl an Speisen und Getränken ist hervorragend, hausgemachte Limonaden und eine große Bierauswahl gesellen sich an die Seite eines asiatisch angehauchten Menüs. Partys und Events lassen euch hier an bestimmten Terminen bis tief in die Nacht hinein tanzen, die Aussicht auf den Leuchtturm kommt kostenlos obendrauf.

Tipp: Unbedingt den Kimchi-Toast und die Bombaai-Nachos ausprobieren.

Website: bombaai.nl

Adresse: Strand Westkapelle 80, 4361 XZ Westkapelle, Niederlande (Google Maps)

>> Urlaub in Holland: Die besten Ausflugstipps für Familien mit Kindern <<

Strandclub in Holland: Naturel Den Haag

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NATUREL (@naturel_beachclub)

Etwas abgelegen von der touristisch geprägten Strandmeile in Scheveningen findet sich der Strandclub Naturel am Noorderstrand. Auf der überdachten Terrasse lässt es sich herrlich schmausen, auf den Liegen am Strand perfekt entspannen. Auf der Speisekarte finden sich neben holländischen Klassikern wie Frinkandel Speciaal und Bitterballen auch eigene Highlights wie der Thai Bass (Seebarsch) und ein deftiger BBQ-Burger.

Tipp zur Anreise: Auf dem Parkplatz „Zwarte Pad“ ganz zum Ende fahren und dort parken – von dort benötigt ihr rund 10 Minuten zu Fuß. Alternativ könnt ihr das große Parkhaus in der Zwolsestraat nutzen. Wer etwas trinken möchte, erreicht den Strandclub auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus und Straßenbahn) über die Endhaltestelle „Zwarte Pad/Noorderstrand“.

Website / Social Media: naturel.info / Facebook / Instagram

Adresse: Oostduinen, Den Haag, Niederlande (Google Maps)

>> Die besten Outlet-Center in Holland bei NRW: Batavia Stad, Roermond und Co. <<

Niederländische Strandbar im Bali-Stil: Bida Baai Wassenaar

Im Bida Baai in Wassenaar wird es tropisch: Im Bali-Stil begrüßt euch die Location mit einem sehr hellen und einladenden Innenbereich. Natürlich könnt ihr hier auch draußen schmausen – entweder auf der großräumigen Terrasse oder bei gutem Wetter auf einer der Strandliegen. Neben den Strandbar-Klassikern bietet euch die Bida Baai Strandbar etwas besonderes: Abends kommen die Pizzen aus dem eigenen Holzofen auf den Teller.

Website / Social Media: bidabaai.nl / Facebook

Adresse: Wassenaarseslag 35, 2242 PG Wassenaar, Niederlande (Google Maps)

Die Strandbar mit dem besten Essen: Alexander Beachclub Nordwijk

Hier schmeckt es besonders gut: Im edlen Strandlokal Alexander Beachclub Nordwijk werden internationale Fisch- und Fleischgerichte aufgetischt, zudem gibt es ein großes Angebot an vegetarischen Speisen. Wer es sich leisten kann, greift zudem zu einem der leckeren Cocktails. Die Einrichtung vermischt einen natürlichen, luftigen Look mit traditionellem Chic: Rattanmöbel treffen auf rustikale Holztische, lange weiße Vorhänge auf hohe Decken mit grünen Laternen als Highlights. Unter den weißen Sonnenschirmen draußen nimmt man gerne Platz, um etwas länger zu bleiben.

Tipp: Zum Frühstück unbedingt die American Pancakes ausprobieren, zum Mittag empfiehlt sich ein Flammkuchen oder eine Poké Bowl. Auch Sushi und Sashimi sind im Angebot.

Website / Social Media: alexanderbeach.nl / Facebook / Instagram

Adresse: Koningin Wilhelmina Boulevard afrit 10, 2202 GR Noordwijk, Niederlande (Google Maps)

>> Top 10 Bungalowparks für die Ferien in Holland – unsere Tipps <<

Pfannekuchen-Paradies in Holland: Nomade Beach House Nordwijk

Sieben Tage die Woche bietet euch das Nomade Beach House in Nordwijk einen Logenplatz direkt am Meer – Parkplätze finden sich mit etwas Glück nur wenige Meter entfernt gleich in Nordwijk, was die Anreise vereinfacht. Vor Ort erwartet euch ein helles und extrem charmant eingerichtetes Etablissement mit stets aufmerksamen Kellnern. Auf der Speisekarte wird euch so einiges geboten, von leckeren Pfannekuchen zum Frühstück bis hin zur Falafel oder Bruschetta Burrata zum Mittagessen. Auch vegane Gerichte werden angeboten.

Website / Social Media: nomadebeachhouse.nl / Facebook / Instagram

Adresse: Kon. Wilhelmina Boulevard 104, 2202 GW Noordwijk, Niederlande (Google Maps)

Ibiza-Feeling in Holland: Strandbar B.E.A.C.H. Nordwijk

Herrliches Strandambiente, die passende Musik, gemütliche Sitzgelegenheiten und der perfekte Blick auf das Meer: Willkommen im „B.E.A.C.H.“ in Nordwijk! Bei rund 4000 überwiegend positiven Bewertungen auf Google lässt sich schnell erkennen: Diese Strandbar ist ziemlich populär – und der gute Ruf kommt nicht von ungefähr. Leckere Pfannekuchen, Pizzen, Burger und sogar Sushi verwöhnen hier den Gaumen. Auch alle Nachtschwärmer und Party-People sind gern gesehen: Zahlreiche Events locken hier regelmäßig auf die Tanzfläche und in den Sand – Ibiza-Vibes in Nordwijk!

Website / Social Media: beachnoordwijk.nl / Facebook / Instagram

Adresse: Kon. Wilhelmina Boulevard afrit 19, 2202 NW Noordwijk, Niederlande (Google Maps)

>> Ausflugsziele in NRW für Familien mit Kindern – unsere Top 10 Tipps im Sommer <<

Die beste Strandbar in Holland? Tulum in Nordwijk!

Ein Kamin auf der Terrasse, tropische Atmosphäre mit viel Rattan, jeder Menge Palmen und grünen Pflanzen, sowie ein fulminantes Angebot an Köstlichkeiten: Die Strandbar Tulum gehört sicher zu den besten Locations in ganz Holland und versüßt euch jeden Strandbesuch mit einzigartiger Atmosphäre und kühlen Getränken. Wer mag, kann hier seine Füße beim Essen auch ganz bequem in den Sand graben – die herrlich hergerichtete Außengastronomie lädt insbesondere im Sommer dazu ein.

Tipp: Unbedingt die Buddha Bowl ausprobieren – und auch die Brownies zum Dessert sind zum Dahinschmelzen! Wer Bier mag, sollte mal zum Cerveza Blanca Tulum greifen.

Website / Social Media: tulumtulum.nl / Instagram

Adresse: Zeereep 104, 2202 NW Noordwijk, Niederlande (Google Maps)

Populäre Strandbar in Zandvoort: Hippi Fish

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Hippie Fish (@hippiefishzandvoort)

Schon lange kein Geheimtipp mehr ist die Strandbar Hippie Fish in Zandvoort: Bereits ab 9 Uhr könnt ihr hier ein herrlich entspanntes Frühstück mit Blick auf das Meer genießen. Das Mittag- und Abendessen bietet euch zahlreiche Highlights rund um leckere Sandwiches, Scampi-Pasta, Thunfischsteak und Burger. Vegetarier und Veganer kommen natürlich auch auf ihre Kosten. Wer mit dem Auto anreist, findet viele Park-Optionen in unmittelbarer Nähe.

Website / Social Media: hippiefish.nl / Instagram

Adresse: Boulevard Paulus Loot 3, 2042 AD Zandvoort, Niederlande (Google Maps)

Strandbar in Holland mit Currys: Far Out Zandvoort

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Beachclub Far Out – Zandvoort (@beachclubfarout)

Von der Promenade in Zandvoort sind es nur einige wenige Schritte eine Holztreppe hinab zum Far Out, wo euch zahlreiche Leckereien den Tag versüßen – ganz egal ob morgens zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen. Wer es deftig mag, greift zum Far Out Burger oder Hühnchensatay, gesunde Alternativen finden sich im Falafelsalat oder einem Salat mit geräuchertem Lachs.

Besonders lecker: die hausgemachten Pommes kommen alternativ auch als Süßkartoffel-Variante auf den Teller. Zudem erwartet euch im Far Out ein leckeres Curry, entweder mit Hühnchen oder als vegane Alternative. Der Innen- und Außenbereich sind beide fantastisch gestaltet und laden zum Verweilen ein.

Website / Social Media: beachclubfarout.nl / Facebook / Instagram

Adresse: Boulevard Paulus Loot 7, 2042 AD Zandvoort, Niederlande (Google Maps)

Legendäre Strandbar in Holland: Woodstock 69 Bloemendaal

Sonne, Sand und die See: Die Geschichte vom Woodstock 69 reicht über 30 Jahre zurück, so lange gibt es die Strandbar bereits. Dabei erfindet sich die Location immer wieder neu, allem voran, was das Menü angeht: Von italienischer Küche bis hin zu Gerichten türkischer Herkunft wanderte bereits so einiges auf den Teller. Auf der Getränkekarte haben es sich derweil zahlreiche Craft Beers bequem gemacht, auch die Auswahl an Cocktails und Weinen ist exzellent – und verhältnismäßig günstig.

Bekannt ist das Woodstock 69 aber nicht nur für das leckere Essen: Unzählige Live-DJs haben hier bereits einige legendäre Urlaubserfahrungen geschaffen, wobei auch musikalisch aus dem Vollen geschöpft wird. Egal ob House oder Pop – aufgelegt wird, was tanzbar ist und für die perfekte Atmosphäre zum Sonnenuntergang sorgt.

Website / Social Media: woodstock69.nl / Facebook / Instagram

Adresse: Zeeweg 7, 2051 EC Bloemendaal, Niederlande (Google Maps)