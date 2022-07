Parookaville 2022: Dieses Trio hat Festival-Auftritt durch einen DJ-Wettbewerb gewonnen

Es ist der Traum vieler deutschen DJs, einmal Auflegen beim Parookaville-Festival. Obwohl Parookaville das größte Elektro-Festival Deutschlands mit über 200.000 Besucher ist, darf natürlich wahrlich nicht jeder dort ein Set spielen. Diese drei DJs dürfen sich aber schon auf ihren großen Auftritt freuen – sie haben bei einem Wettbewerb gewonnen und sich so ihren Slot auf dem Line-up verdient.

Zum größten Elektro-Festival Deutschlands anreisen und dann noch dort selbst ein Set spielen – das dürfte für viele junge DJs in Deutschland ein absoluter Traum sein. Bekanntermaßen gehen Träume manchmal in Erfüllung. Das gilt auch für Merow, Jeffron und Samlight.

Parookaville 2022: DJ-Wettbewerb für drei Slots auf dem Line-up – das sind die Gewinner

Ihr habt von den drei DJs bisher noch nichts gehört? Das könnte sich bald ändern – gerade, wenn ihr vom 22. bis zum 24. Juli am Flughafen Weeze seid und Parookaville 2022 besucht. Denn die drei haben einen DJ-Wettbewerb vom Musiklabel „Spinnin‘ Records“ gewonnen und sich so ihren Platz auf dem Line-up des Festivals redlich verdient.

Als dieser Wettbewerb ausgerufen und über Social Media beworben wurde, dürften viele aufstrebende DJs darauf gehofft haben, dass nun ihr großer Moment gekommen sein könnte. Am Ende lag es in den Händen von DJ Mike Williams. Er hat die drei Gewinner des „Cupra Contest“ herausgepickt und ihnen so einen jeweils einen Slot auf dem Parookaville ermöglicht.

Marow, Jeffron und Samlight werden die Desert Valley Stage am Sonntag eröffnen. Zwei 45-Minuten-Slots und ein einstündiger Slot (von 15 Uhr bis 17.30 Uhr) sind für die drei Gewinner eingeplant. Der Sieger des Wettbewerbs wird dann auf derselben Stage gekürt – die kleine Zeremonie gibt es dann von 21.45 Uhr bis 22 Uhr. Anschließend legt DJ Mike Williams übrigens selbst auf. Fisher, Neelix und Solardo – das sind nur einige der DJ-Stars, die ebenfalls auf der Desert Valley Stage auflegen werden. Mit ihnen teilen sich die drei Wettbewerb-Gewinner eine Bühne – für sie sicherlich ein unvergessliches Erlebnis.

