„Mama geht tanzen“ in NRW: In diesen Städten findet die Partyreihe 2023 statt

Mal wieder ausgelassen feiern – das wünschen sich viele Mamas. Doch da in den meisten Clubs erst zu später Stunde etwas los ist, haben Anna Schumacher und Andrea Rücker aus Wuppertal die Partyreihe „Mama geht tanzen“ ins Leben gerufen. Mittlerweile findet diese in vielen NRW-Städten und sogar in anderen Bundesländern statt. Wir haben alle Termine und Veranstaltungsinfos für euch.

Familienfreundliche NRW-Partyreihe „Mama geht tanzen“ auf Erfolgskurs

Die erste Ausgabe von „Mama geht tanzen“ fand im Januar 2023 statt. Ein gutes halbes Jahr später sind viele weitere Städte und Ausgaben dazu gekommen. Neben Wuppertal ist die Eventreihe mittlerweile auch in Duisburg, Bochum, Essen und Köln am Start – bei der Premiere in der Domstadt Ende August feierten 700 Gäste. Das Ganze kam so gut an, dass die nächste Party hier schon ausverkauft ist! Auch in Düsseldorf startet „Mama geht tanzen“ jetzt durch: Mitte September öffnet der Club The Eight seine Türen für das Erfolgskonzept.

180 Minuten Party von 20 bis 23 Uhr: Mit ihrer Partyreihe sprechen Anna Schumacher (27) und Andrea Rücker (36) vor allem Frauen und insbesondere Mütter von kleineren Kindern an, die sich nicht die Nacht im Club um die Ohren schlagen können beziehungsweise wollen. Wie es von der Idee über die Umsetzung bis zum Franchise-System innerhalb kürzester Zeit kam, haben uns die beiden Freundinnen im Tonight News-Interview verraten.

Und auch wenn die Haupt-Zielgruppe Mütter beziehungsweise Frauen zwischen 25 und 45 Jahren sind: „Papas und alle anderen Gäste, die sich vom Konzept angesprochen fühlen, sind genauso herzlich eingeladen“, sagt Andrea.

Musikalisch läuft praktisch alles – außer Schlager. „Unser DJ-Team weiß genau, was das Publikum will“, erklärt Anna und fügt hinzu: „Bei uns ist Party von der ersten Minute“.

„Mama geht tanzen“ in NRW 2023: Düsseldorf, Duisburg, Köln – das sind die nächsten Veranstaltungs-Termine

Ihr wollt bei „Mama geht tanzen“ mitfeiern? Dann haben wir die nächsten Termine für euch! Tickets für diese Events bekommt ihr hier:

Samstag, 16. September 2023: „Mama geht tanzen“ im The Eight, Rathausufer 8, 40213 Düsseldorf

Freitag, 29. September 2023: „Mama geht tanzen“ im Haus der Jugend, Geschwister-Scholl, 42275 Wuppertal (schon ausverkauft!)

Samstag, 30. September 2023: „Mama geht tanzen“ im viersieben, Steinsche G. 48, 47051 Duisburg

Samstag, 20. Oktober 2023: „Mama geht tanzen“ im Club Bahnhof Ehrenfeld, Bartholomäus-Schink-Straße 65/67, 50825 Köln (schon ausverkauft!)

Was kosten die Tickets für „Mama geht tanzen“?

Die Tickets für „Mama geht tanzen“ bekommt ihr im Vorverkauf ab 10 Euro, je nach Größe der Location sind sie im Nu ausverkauft. Hier heißt es also schnell sein, wenn die nächsten Party-Termine online gehen.

Kommt die Partyreihe jetzt auch nach Münster?

„Mama geht tanzen“ erobert immer mehr Städte in NRW: Nächster Standort wird jetzt Münster. Welche Location Andrea und Anna dafür ausgesucht haben und wann die Party hier Premiere feiert? Wir halten euch auf dem Laufenden.

Übrigens ist die Eventreihe über die Grenzen NRWs hinaus bekannt: Gefeiert wird auch in Heidelberg, Zetel und Stuttgart. Diese Partys führen Franchise-Nehmerinnen von „Mama geht tanzen“ durch.

Wo erfahre ich mehr über die Partyreihe „Mama geht tanzen“?

Wenn ihr mehr über die Partyreihe wissen wollt, folgt ihr dieser am besten bei Instagram. Viele weitere Infos und ein Blick hinter die Kulissen gibt es auch auf der Website der beiden Gründerinnen von „Mama geht tanzen“.