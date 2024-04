Am Sonntag, dem 14. Mai 2023, ist es wieder soweit: Der Muttertag steht an! Mit unserer Songauswahl könnt ihr eurer Mama den besonderen Tag auf jeden Fall verschönern.

Während sich die Daddys an Ostern orientieren müssen – ihr Ehrentag ist immer 39 Tage nach Ostersonntag und demnach flexibel – werden Mütter in Deutschland stets am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Als Dank für jahrelange Aufopferung, Liebe und Zuneigung gilt es Mama das passende Geschenk zu machen, meist in Form von Blumen, kreativen Bastelkram, einem gemalten Bild oder der passenden Reservierung eines schönes Restaurants.

>> Tipps für das Wochenende in Düsseldorf: Partys, Open-Air-Events, Kunst, Flohmärkte und mehr! <<

Die perfekte Spotfiy-Playlist zum Muttertag

Noch besser ist es natürlich, wenn zum Muttertag auch der passende Soundtrack aus den Boxen rockt, swingt und rappt: Wir haben uns umgeschaut und einige passende Songs auf dieser Spotify-Playlist für euch festgehalten!

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser Inhalt angezeigt wird.

Datenschutzseite Einverstanden

Der Kult-Song zum Muttertag: Heintje – Mama

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Legendär, aber heute für viele Ohren kaum noch zu ertragen: Die niederländische Schmalzlocke Heintje ließ bereits mit 12 Lenzen die Herzen aller Mütter in Deutschland schmelzen, als 1967 sein schrilles „Maaaamaaaaa“ durch die Radios hallte und im Film „Zum Teufel mit der Penne“ über die Fernseher der Republik flimmerte. Vielleicht freut sich die ein oder andere Mutti mit einem Augenzwinkern trotzdem über den Song.

>> Guide Michelin 2024: Die Düsseldorfer Sterne-Restaurants im Überblick <<

Rockt den Muttertag garantiert: Danzig – Mother

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Auf Heintje brauchen wir erstmal ganz schnell Kontrastprogramm und legen zu Kaffee und Kuchen das düstere „Mother“ von Danzig auf den Plattenspieler. Das rockt garantiert jede Muttertags-Party gut durch!

„Tell your children not to walk my way, Tell your children not to hear my words, What they mean, What they say…“.

Für alle Mütter, die in den 90ern groß geworden sind: Spice Girls – Mama

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Den Weichspülgang legen die Spice Girls ein: Ihre Ode an „Mama“ (1997) ist langsamer Popkäse, der schon damals ordentlich von den Kritiken in den Boden gestampft wurde. Immerhin war „Mama“ für die Spice Girls eine weitere Erfolgsgeschichte und erklomm als vierte Single Platz 1 der UK-Charts.

>> Das sind die fünf besten Kurztrips von Düsseldorf nach Holland! <<

Legendärer Hip Hop zum Muttertag: 2Pac – Dear Mama

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Auch Rap-Legende 2Pac zelebrierte seine Mutter 1995 in einem eigenen Song: „Dear Mama“. Dafür gab es Platin für die Single und daheim sicher ein leckeres Mittagessen von Mama. Außerdem freut sich das 2011 veröffentlichte YouTube-Video in diesem Jahr über atemberaubende 437 Millionen (!!!) Aufrufe. Dieser Track wird nicht alt!

„When I was young me and my mama had beef, 17 years old kicked out on the streets, Though back at the time I never thought I’d see her face, Ain’t a woman alive that could take my mama’s place…“.

„Für alles andere ruf ich Mama“: 257ers – Mama

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Last but not least einer der wohl lustigsten „Muttertag“-Soundtrack-Einsteiger: Die 257ers und Horntje rappen „Mama“ munter durch die schweren Bass-Schallwellen. Erschienen ist der Track 2016 auf ihrem Erfolgsalbum „Mikrokosmos“.

„Ich kann kein Fahrrad fahren, was hat mich Lesen gejuckt? Ich krieg‘ die Schuhe nicht mal zu, hab‘ nie die Zähne geputzt, Doch ich kann abgehen, abgehen, Für alles andere ruf‘ ich Mama, Mama, Mama, Mama, Für alles andere ruf‘ ich Mama“.

„Mama“ ist ein beliebtes Thema in der Musikgeschichte

Ihr merkt schon, das Thema „Mutter“ zieht sich quer durch die Musikgeschichte. Auch in den letzten Jahren veröffentlichten weitere bekannte Künstler Songs dazu: „Mama“ von Jonas Blue, „Hey Mama“ (David Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha) und „Mama“ von Motrip und Haftbefehl, um nur einige zu nennen.

Und wenn ihr eure Mutti mal so richtig nerven wollt, legt ihr einfach „Mama Laudaaa“ vom Almklausi auf – dann gibt es garantiert Hausverbot und die Stullen zum Abendbrot könnt ihr euch selbst abschmieren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Zum Schluss bleibt nur noch zu sagen: Ob ein schöner Song, ein Blumenstrauß oder ein Spaziergang – wohl jede Mama freut sich in diesen Zeiten über kleine Aufmerksamkeiten. Und für alle Düsseldorfer Mamas haben wir noch ein paar besondere Geschenk-Ideen. In diesem Sinne: „Mami, wir haben dich lieb!“