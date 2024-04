Nach zwei Wochen Bauzeit ist die wichtige Strecke zwischen dem westlichen Ruhrgebiet und dem Rheinland wie geplant wieder freigegeben. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag, 8. April, mit.

Die Sperrung, die für umfangreiche Bauarbeiten notwendig war, hatte massive Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr zur Folge: Tausende Pendler in der Region Essen, Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf mussten auf Busse und Straßenbahnen umsteigen. Auch im Fernverkehr hielten in den betroffenen Städten so gut wie keine Züge.

Fünf Brücken während Bauarbeiten erneuert

Die Deutsche Bahn nutzte die Sperrung, um mehrere Bauprojekte gleichzeitig voranzutreiben. In Duisburg und Oberhausen wurden insgesamt fünf Brücken erneuert. Außerdem wurden Weichen, eine Lärmschutzwand und ein Gleis am Flughafenbahnhof instandgesetzt. Damit würden Voraussetzungen dafür geschaffen, dass auf der stark genutzten Strecke künftig mehr Züge fahren können, schreibt die Bahn.

Die Sperrung während der Osterferien war bewusst gewählt worden, da in dieser Zeit erfahrungsgemäß weniger Pendler und Reisende unterwegs sind.

Nächste große Sperrung in den Sommerferien

Nach der Sperrung ist vor der Sperrung: In den Sommerferien werden die Bauarbeiten am Kreuz Kaiserberg bei Duisburg fortgesetzt. Dafür müssen auch die Gleise mit Auswirkungen auf den Schienenverkehr gesperrt werden.

