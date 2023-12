Aktuelle Nachrichten aus NRW

Deutsche Bahn macht NRW-Bahnhöfe fit für die Zukunft – und davon profitiert jeder Reisende

29. Dezember 2023

Am Bahnsteig ist es zu laut und zu voll, die Anzeigetafeln sind zu unleserlich, die Laune im Keller. Die Deutsche Bahn will nun mit einer Änderung an NRW-Bahnhöfen die Kundenzufriedenheit steigern.