Deutsche Bahn investiert: Düsseldorfer Hauptbahnhof bekommt 68 neue Monitore

Der Hauptbahnhof in Düsseldorf wird einem technischem Upgrade unterzogen. So sollen bereits in dieser Woche größere Umbauten vorgenommen werden. Im Detail geht es um neue Monitore und Anzeigetafeln.

Insgesamt 68 neue Monitore sollen im gesamten Bahnhof installiert werden. Der Start der Umbaumaßnahmen soll bereits am Dienstag, dem 25. April, erfolgen. Dann soll zunächst mit dem Austausch von 50 Zugzielanzeigern an den Gleisen 11 bis 18 begonnen werden.

Die aktuellen Anzeiger sind seit bereits zehn Jahren im Einsatz und sollen nun durch neuere Modelle ausgetauscht werden. Da die Infrastruktur aber bereits besteht, sollen die Techniker die bestehenden Leitungen nutzen, was die Installation der neuen Monitore zusätzlich beschleunigen soll. Die Umbauten sollen voraussichtlich bis zum Sommer dieses Jahres andauern.

Düsseldorfer Hauptbahnhof: Bessere Lesbarkeit der neuen Monitore

Dann werden auch die Monitore in der Unterführung erneuert. 18 Monitore sollen dann ausgetauscht werden, die Installation der Displays soll sich bis in den Spätsommer ziehen. Einschränkungen für Reisende werden dabei nicht erwartet.

Die neuen Anzeigen der insgesamt 68 neuen Monitore sollen dann wieder die wichtigsten Informationen für alle Reisenden bereithalten. Dazu gehören die nächsten abfahrenden Züge, Abfahrtszeiten, Abweichungen und Ziele. Der Vorteil ist, dass sich die Reisenden bereits in der Unterführung informieren können.

Dabei sind die neuen Monitore auch größer (43 Zoll) und aufgrund moderner LED-Technologie deutlich besser zu lesen als die älteren Modelle. Gleiches gilt auch für die neuen Zugzielanzeiger an den Bahnsteigen, die aufgrund der besseren Auflösung für ein klareres Bild sorgen.

Insgesamt bieten die neuen Anzeiger dann neben der Übersicht für die Abfahrtszeit und dem Ziel auch die Wagenreihung der nächsten drei einfahrenden Züge. Zudem wird auch die tatsächliche Abfahrtszeit neben der eigentlich planmäßigen Abfahrtszeit angezeigt. Die Umbauten kosten die Bahn über zwei Millionen Euro.