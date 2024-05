Bahn Bauarbeiten in Düsseldorf – Diese Linien fallen im Mai aus

Pendler und Bahnreisende in Nordrhein-Westfalen dürfte diese Nachricht weniger erfreuen: Vom 8. Mai bis 16. Juli kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Meerbusch und Düsseldorf zu umfangreichen Bauarbeiten. Die Deutsche Bahn errichtet in Meerbusch-Osterath eine neue Eisenbahnbrücke, was zu Teilausfällen und Schienenersatzverkehr bei Regionalbahnen führt.

Welche Zugverbindungen sind betroffen?

RE7 (Krefeld Hbf – Köln Hbf): Die Züge fallen zwischen Krefeld Hbf und Köln Hbf aus. Zwischen Krefeld und Neuss fahren Busse. Zwischen Neuss Hbf und Köln Hbf können die Züge der Linien RE6 und S11 genutzt werden.

RE10 (Düsseldorf Hbf – Krefeld Hbf): Die Bahnen fallen zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf aus. Zwischen Krefeld Hbf und Düsseldorf Hbf verkehren Busse mit Halt in Krefeld-Oppum und Meerbusch-Osterath. Der Halt in Düsseldorf-Bilk wird von diesen Bussen nicht angefahren.

RB37 (Krefeld Hbf – Neuss Hbf): Zwischen Krefeld Hbf und Neuss Hbf fahren Busse anstelle der Züge.

Das sollten betroffene Pendler jetzt wissen

Die genauen Änderungen der Fahrpläne können Reisende in den Online-Auskunftssystemen der DB und an Aushängen an den Bahnsteigen einsehen. Zudem sind sie unter zuginfo.nrw abrufbar.

Reisende sollten ihre Reiseplanung rechtzeitig anpassen und mehr Zeit für die Fahrt einplanen. Der Fernverkehr der Bahn ist von der Streckensperrung bei Meerbusch nicht betroffen.

Warum wird die Strecke gesperrt?

Die neue Bahnbrücke soll künftig die Bahnübergänge „Meerbuscher Straße“, „Strümper Straße“ und am „Hoterheideweg“ ersetzen. Bis voraussichtlich 2029 soll Straßen.NRW das Trogbauwerk sowie die zugehörigen Rampen für den Straßenverkehr errichten.

