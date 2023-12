Böllerverkauf in NRW startet heute: Auch dieses Jahr Rekordumsatz erwartet

Wer zum Neujahreswechsel Knaller und Raketen steigen lassen will, kann sich das entsprechende Feuerwerk ab dem heutigen Donnerstag (28. Dezember) zulegen. So startet der Vorverkauf von Böllern für die Silvesternacht.

Händler in Nordrhein-Westfalen haben von Januar bis September wieder mehr Feuerwerkskörper importiert, die Menge liegt aber immer noch deutlich unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag mitteilte, führte NRW in den drei Quartalen gut 6900 Tonnen Feuerwerk im Wert von 23,3 Millionen Euro ein. Die Menge habe sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, vor der Pandemie seien im Vergleichszeitraum aber mehr als 10.000 Tonnen importiert worden. Die Knallkörper stammen ganz überwiegend (97,4 Prozent) aus China.

Der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) rechnet in diesem Jahr mit einer ähnlich hohen Nachfrage nach Silvesterfeuerwerk wie im vorigen Jahr. 2022 hatte die Branche einen Rekordumsatz von 180 Millionen Euro erzielt.

