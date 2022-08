Bilder: Rheinpegel niedrig wie lange nicht mehr – so sieht es aktuell aus

Temperaturen von weit über 30 Grad, das mittlerweile an vielen Stellen schon verzweifelte Warten auf Regen – der Hitze-Sommer 2022 hat es in sich. Wie prekär die Lage ist, zeigt der Blick auf den Rheinpegel. Denn so niedrig wie aktuell war der Pegelstand des Rheins lange nicht mehr. Wir zeigen euch die Lage an den Rheinufern NRWs. Die Bilder zum Pegel-Tiefstand:

Die niedrigen Pegelstände machen sich im Rheinland bemerkbar. Diese Fotos zeigen das Ausmaß. Foto: Christoph Reichwein/dpa Die Trockenheit sorgt am Rheinufer in Düsseldorf dazu, dass Schiffe kaum noch verkehren können. Foto: Federico Gambarini/dpa Ein Bild aus Köln – so wenig Wasser gab es lange nicht mehr zu bestaunen. Foto: Christoph Reichwein/dpa Aus grün wird braun – die Trockenheit hat auch Pflanzen geschadet. Das zeigt ein Foto aus Bonn. Foto: Henning Kaiser/dpa Zu den vielen Leidtragenden zählt die Schifffahrt. Die Einschränkungen sind enorm. Foto: Christoph Reichwein/dpa Ein schönes Panorama-Bild vom morgendlichen Köln – normalerweise stünde der Fotograf hier vermutlich aber schon mitten im Wasser. Foto: Oliver Berg/dpa Es hat etwas von Mondbildern, es ist aber das Rheinufer in Köln im Hitze-Sommer 2022. Foto: Christoph Reichwein/dpa Stillstand bei vielen Schiffen und Fähren. Foto: Christoph Reichwein/dpa Wir zeigen euch weitere Bilder vom niedrigen Pegelstand im Rheinland. Foto: Federico Gambarini/dpa 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen , Köln: Ein Schiff fährt bei niedrigem Pegelstand vor dem Werk der Bayer AG über den Rhein. Die niedrigen Pegelstände auf Rhein behindern die Schifffahrt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Die Rheinfähre zwischen Köln Langel und Leverkusen Hitdorf legt am Morgen in Köln an. Die niedrigen Pegelstände auf Rhein behindern die Schifffahrt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 14.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Der niedrige Wasserstand des Rheins lässt sonst überspülte Bereiche des Rheinufers bei Bonn-Beul auftauchen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 11.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Schiff mit wenig Ladung fährt zwischen Köln und Düsseldorf bei niedrigem Wasserstand auf dem Rhein. Die anhaltende Trockenheit lässt den Pegel des Rheins immer weiter sinken , die Schifffahrt ist nur noch eingeschränkt möglich. Die Flusspegel sinken weiter und bringen eine Belastung für Schifffahrt und Natur mit sich. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 11.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Dormagen: Frachtschiffe fahren auf dem Rhein. Der seit Tagen ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinpegels wird wegen der anhaltenden Trockenheit in den nächsten drei bis vier Tagen voraussichtlich noch um weitere 10 bis 15 Zentimeter zurückgehen. Erst ab Mitte der kommenden Woche sei eine leichte Entspannung zu erwarten, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein mit. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Dormagen: Ein Frachtschiff fährt an den Buhnen am Rhein vorbei. 14.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Der niedrige Wasserstand des Rheins lässt sonst überspülte Bereiche des Rheinufers bei Bonn-Beul auftauchen. Foto: Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Äste ragen vor dem Werk der Bayer AG aus dem Rhein. Die niedrigen Pegelstände auf Rhein behindern die Schifffahrt. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Schiff liegt bei niedrigem Pegelstand vor dem Werk der Bayer AG auf dem Rhein. 11.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Mann badet im Rhein bei Köln alleine in einer Bucht. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 11.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Nur halbvoll beladene Schiffe fahren bei niedrigem Wasserstand in der Fahrrinne des Rheins bei Köln. Die anhaltende Trockenheit lässt den Pegel des Rheins immer weiter sinken , die Schifffahrt ist nur noch eingeschränkt möglich. Foto: Christoph Reichwein/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ 12.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Dormagen: Ein Frachtschiff fährt an den Buhnen am Rhein vorbei. Der seit Tagen ungewöhnlich niedrige Stand des Rheinpegels wird wegen der anhaltenden Trockenheit in den nächsten drei bis vier Tagen voraussichtlich noch um weitere 10 bis 15 Zentimeter zurückgehen. Erst ab Mitte der kommenden Woche sei eine leichte Entspannung zu erwarten, teilte das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein mit. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ dpatopbilder - 11.08.2022, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Trockengefallen liegt ein Schiff zwischen den Buhnen am Rhein. Im Rhein wird in den kommenden Tagen voraussichtlich immer weniger Wasser fließen. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes erwartet, dass die Wasserstände bis zum Wochenende weiter fallen. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Düsseldorf und Köln kämpfen mit niedrigem Rheinpegel

In den Ansichten oft getrennt, in der schwierigen aktuellen Lage vereint: Düsseldorf und Köln haben mit den Folgen der Trockenheit der vergangenen Tage und Wochen zu kämpfen. Die Situationen an den Rheinufern der beiden Großstädte hat sich verschärft. Vieles ist zu sehen, nur das Wasser des Rheins kaum noch.

>> Rheinpegel sinkt immer weiter – historischer Tiefstand bei Emmerich <<

Das ist derweil auch Grund, etwa für die Stadt Köln, Warnungen auszusprechen. Denn in den ersten Tagen der extremen Dürre fanden Passanten etwa eine Granate aus dem Ersten Weltkrieg. Es folgte die Warnung, dass weitere – möglicherweise gefährliche – Kriegsrelikte zu sehen sein könnten. Bei normalem Pegelstand lägen diese unter Wasser. Darüber hinaus kommt es zum seltenen Phänomen, dass Überbleibsel der Patton-Brücke zu sehen sind. Diese ist gewissermaßen die Vorläuferbrücke der Mülheimer Brücke und der Deutzer Brücke, wurde aber 1951 abgebaut. Was es damit auf sich hat, das erklären wir euch hier.

Mehr zum Thema Hitze und der Trockenheit am Rhein:

Niedriger Pegelstand am Rhein: Schifffahrt und Fähren mit Problemen

Die Lage sieht aber auch in anderen Städten am Rhein ähnlich aus. Ob Bonn, Dormagen oder unweit des Bayer-Geländes in Leverkusen – die Situation ist in all diesen NRW-Städten außergewöhnlich. Konsequenzen hat der Rheinpegel etwa für den Fährbetrieb. Ein Beispiel dafür ist die Fähre, die normalerweise an 362 Tagen im Jahr zwischen Leverkusen und Köln unterwegs ist. Am Freitag (12. August) mussten die Verantwortlichen aber die weiße Fahne hissen und den Betrieb vorläufig einstellen.