Bahnstreik in NRW hat begonnen – Reisende trotz Notfahrplans aufgeschmissen

Wegen eines Lokführerstreiks kommt es bei der Bahn seit dem frühen Mittwochmorgen zu starken Beeinträchtigungen im Personenverkehr. Der Notfahrplan sei wie geplant angelaufen, teilte die Deutsche Bahn mit. Im Fernverkehr ist wie bei den vorherigen Arbeitskämpfen der Gewerkschaft GDL laut Konzern rund jeder fünfte Zug im Einsatz. Auch im Regionalverkehr gibt es weitreichende Einschränkungen, die regional sehr unterschiedlich ausfallen. Bestreikt wird auch das Unternehmen Transdev, das unter anderem Regionalbahnen im Nordwesten und Osten betreibt.

Im Güterverkehr der Deutschen Bahn begann der Arbeitskampf der GDL bereits am Dienstagabend. Bis zuletzt hatten die Bahn und Transdev versucht, den Ausstand juristisch zu verhindern. Das Landesarbeitsgericht Hessen wies den Antrag auf einstweilige Verfügung am Dienstagabend in zweiter Instanz endgültig ab.

Im Tarifstreit hat die GDL bereits zweimal zu Warnstreiks aufgerufen, die im Personenverkehr maximal 24 Stunden dauerten. Der jetzige Ausstand dauert bis Freitag, 18 Uhr. Im Dezember hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder per Urabstimmung über unbefristete Streiks abstimmen lassen. Rund 97 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus. Seither sind längere Streiks möglich.

Bahnstreik führt zu bundesweiten Ausfällen und Verspätungen

Der bundesweite Streik auf der Schiene hat auch in NRW für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Die Züge verkehrten am Mittwochmorgen nach einem reduzierten Notfahrplan, sagte ein Bahnsprecher. Es komme bundesweit zu Verspätungen und Ausfällen.

Der Streik im Personenverkehr begann am Mittwochmorgen um 2 Uhr. Nicht betroffen von dem Streikaufruf der Gewerkschaft GDL sind andere Bahnunternehmen wie National Express oder die Eurobahn. Auch dort könnte es aber zu Problemen kommen, wenn etwa in Stellwerken nicht gearbeitet wird. Die Stellwerke in NRW waren nach Angaben des Bahnsprechers am Mittwochmorgen allerdings besetzt.

Streik in NRW wird teilweise durch Busse abgefedert

Auf rund 25 Linien in NRW sollen während des Streiks keine Züge fahren. Teilweise setzt die Bahn Ersatzbusse ein – etwa zwischen Köln und Siegen, zwischen Dortmund und Hagen oder zwischen Krefeld und Kleve. Auf rund 15 Linien sollen einige Züge rollen – meist peilt die Bahn dort einen Stundentakt an. In der Fahrplanauskunft auf bahn.de und in der Smartphone-App DB Navigator sei der Notfahrplan für den NRW-Nahverkehr eingearbeitet, hatte eine Sprecherin gesagt. Reisende sollten aber auf nicht unbedingt notwendige Reisen mit der DB verzichten.

Fahrgäste stellten sich auf den Streik in NRW ein

Viele Bahnreisende schienen sich auf den Streik vorbereitet zu haben. Am frühen Morgen herrschte am Kölner Hauptbahnhof gähnende Leere. Nur vereinzelt fuhren Züge in den Bahnhof ein. Dazu zählten Bahnen des Rhein-Ruhr-Express, betrieben vom nichtbestreikten Unternehmen National Express. Auch andere Bahnunternehmen wie die Eurobahn sind nicht betroffen. Auch dort könnte es aber zu Problemen kommen, wenn etwa in Stellwerken nicht gearbeitet wird. Derartige Auswirkungen blieben bis zum Morgen allerdings aus, wie ein Bahnsprecher sagte.

Dritter Streik im laufenden Tarifstreik

Es ist der dritte und bisher längste Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt zwischen der GDL sowie der Bahn und weiteren Unternehmen. GDL-Chef Claus Weselsky verteidigte den Streik und stellte weitere Aktionen in Aussicht. „Wenn nichts kommt bis Freitag, machen wir eine Pause und gehen in den nächsten Arbeitskampf“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“. Er kritisierte das jüngste Angebot der Bahn als Provokation.

Am Dienstagabend war der Konzern am Landesarbeitsgericht in Frankfurt auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Streik stoppen zu lassen. Im Güterverkehr hatten bereits erste Lokführer die Arbeit ungeachtet der ausstehenden Entscheidung niedergelegt. Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Hauptknackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Dies lehnt die Bahn ab.

