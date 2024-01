Handball-EM 2024 in Düsseldorf: Wie Fans trotz Bahnstreiks jetzt ins Stadion kommen

Ab Mittwoch (10. Januar) findet die Handball-EM 2024 in Deutschland statt. Das Eröffnungsspiel findet dabei im Düsseldorfer Fußballstadion statt. Dabei wird gleich ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt: Rund 53.000 Handball-Fans werden für die Partie Deutschland gegen die Schweiz in der Merkur Spiel-Arena erwartet.

Die Vorfreude auf das Event wird jedoch getrübt: Ausgerechnet zu Beginn der Handball-EM hat die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) zu einem dreitägigen Streik aufgerufen, der fast den gesamten Zugverkehr in Deutschland und somit auch in NRW lahmlegt. Die Anreise dürfte dadurch für einen Großteil der Zuschauer erschwert werden.

Wir verraten euch, wie ihr trotz der Protestaktionen bei der Deutschen Bahn zum Eröffnungsspiel der Handball-EM nach Düsseldorf kommt.

Diese Zügen fahren trotz Streiks zur Handball-EM in Düsseldorf

Den Auftakt zum Sportereignis macht am Mittwochabend um 18 Uhr die erste Partie zwischen Frankreich und Mazedonien. Im Anschluss folgt die offizielle Eröffnungszeremonie mit dem Duell des Gastgeberlandes Deutschland und der Schweiz.

Handball-Freunde, die sich dieses Event nicht entgehen lassen wollen, könnten nun allerdings vor einer Herausforderung stehen, falls sie mit den Zügen der Deutschen Bahn anreisen wollen. Denn nur etwa 20 bis 25 Prozent der üblichen Zugverbindungen werden in den nächsten Tagen verfügbar sein.

>>Bahnstreik in NRW hat begonnen – Reisende trotz Notfahrplans aufgeschmissen<<

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Denn nicht alle Zuglinien werden während der Protestaktionen der GDL bestreikt. Diese Linien sollen nach Informationen von zuginfo.nrw voraussichtlich nach Düsseldorf fahren bzw. dort halten:

S1 Dortmund Hbf – Solingen Hbf: Die Züge verkehren im 60 Minuten Takt

S6 Köln-Worringen – Essen: Die Züge verkehren im 60-Minuten-Takt bis 20 Uhr zwischen Essen Hbf und Köln-Hansaring. Zusätzlich fahren Busse im 60-Minuten-Takt zwischen Essen Hbf und Düsseldorf-Unterrath

S8 Hagen – Mönchengladbach: Die Züge verkehren im 60-Minuten-Takt

RE1 Aachen – Hamm

RE3 Düsseldorf – Hamm

RE4 Aachen – Dortmund

RE5 Koblenz – Wesel

RE6 Köln/Bonn Flughafen – Minden

RE11 Düsseldorf – Kassel-Wilhelmshöhe

RE13 Hamm – Venlo

RE19 Düsseldorf – Arnhem/Bocholt

Nicht vom Streik betroffen sind generell die Züge von Unternehmen, die nicht zur Deutschen Bahn gehören, beispielsweise National Express und Eurobahn. Dennoch kann es auch auf diesen Verbindungen zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Plant bei eurer Anreise daher genügend Zeit ein und nehmt am besten einen Zug früher. So seid ihr auf der sicheren Seite.

Deutsche Bahn ist offizieller Partner der Handball-EM 2024

Trotz des Lokführer-Streiks versucht die Deutsche Bahn als offizieller Partner der Handball-EM 2024 die Einschränkungen für Anreisende so gering wie möglich zu halten. So hat der Konzern beispielsweise extra lange Züge eingerichtet, in denen viele Zuschauer auf einmal zu Event fahren können.

>>Streik bei der Deutschen Bahn in NRW heute: Diese Züge fahren trotzdem<<

Daneben hat das Unternehmen im Vorfeld auch ein Fan-Ticket auf den Markt gebracht, welches Zuschauer in Kombination mit einer Eintrittskarte günstig mit der Bahn fahren lässt. Diese Tickets sind auch weiterhin verfügbar. Wer bereits einen solchen Fahrschein gebucht hat, muss sich nun nicht ärgern. So behält das Ticket trotz des Streiks seine Gültigkeit und kann während der Protesttage in jedem Zug genutzt werden.

ÖPNV in Düsseldorf nicht vom Streik betroffen

Sobald ihr am Düsseldorfer Hauptbahnhof angekommen seid, habt ihr den schwersten Teil eurer Anreise hinter euch. Denn anders als die Züge der Deutschen Bahn wird der örtliche ÖPNV nicht bestreikt, was bedeutet, dass ihr eure Anreise ab hier entspannt fortsetzen könnt.

>>EM-Eröffnung vor 53.000 Fans in Düsseldorf: Deutsche Handballer ohne Bammel vor Rekord-Kulisse<<

Vom Hauptbahnhof bringt euch die U-Bahnlinie U78 (Haltestelle: Merkur Spiel-Arena / Messe-Nord) in nur wenige Minuten zum Geschehen.