Handball-EM 2024 in Deutschland: Spielorte, Teilnehmer, Gruppen, Tickets – alle Infos

Zu Beginn des kommenden Jahres findet in Deutschland die Handball-Europameisterschaft statt. Austragungsorte sind unter anderem auch Düsseldorf und Köln. Wann das große Sportereignis losgeht, welche Teams um den Titel spielen, wer die Superstars bei der EM sind und alles, was ihr sonst noch wissen müsst, verraten wir euch hier!

Handball-EM 2024: Wann findet die Europameisterschaft statt?

Das Kontinentalturnier startet am Mittwoch, den 10. Januar 2024, und endet am Sonntag, den 28. Januar, mit dem Finale.

Handball-EM 2024: Das sind die Spielorte

Insgesamt sechs deutsche Städte sind an der Ausrichtung der Handball-Europameisterschaft 2024 beteiligt. Eine Einschränkung gibt es, denn in Düsseldorf wird lediglich das Eröffnungsspiel stattfinden.

Das sind die Spielorte der Handball-EM 2024 in Deutschland:

Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena): Eröffnungsspiel

Köln (Lanxess-Arena): Haupt- und Finalrunde

Berlin (Mercedes-Benz-Arena): Gruppe A & D

Mannheim (SAP-Arena): Gruppe B & E

München (Olympiahalle): Gruppe C & F

Hamburg (Barclays-Arena): Hauptrunde

Handball-EM 2024: Diese Mannschaften nehmen am Turnier teil

Insgesamt 24 Mannschaften haben sich für die Europameisterschaft in Deutschland qualifiziert. Neben dem Ausrichter sind auch die drei Erstplatzierten der vergangenen EM direkt für das Turnier qualifiziert: Schweden, Spanien und Dänemark.

Hier findet ihr die Übersicht der qualifizierten Mannschaften in alphabetischer Reihenfolge:

Bosnien-Herzegowina

Dänemark

Deutschland

Färöer

Frankreich

Georgien

Griechenland

Island

Kroatien

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Rumänien

Schweden

Schweiz

Serbien

Slowenien

Spanien

Tschechien

Ungarn

Handball-EM 2024: Das sind die Gruppen

Bei der Europameisterschaft im Januar 2024 gibt es sechs Gruppen à vier Mannschaften. Deutschland ist als Ausrichter in Gruppe A als Gruppenkopf gesetzt. So sehen die Gruppen im einzelnen aus:

Gruppe A

Deutschland

Frankreich

Nordmazedonien

Schweiz

Gruppe B

Kroatien,

Spanien

Österreich

Rumänien

Gruppe C

Island

Ungarn

Serbien

Montenegro

Gruppe D

Norwegen

Slowenien

Polen

Färöer

Gruppe E

Schweden

Niederlande

Bosnien-Herzegowina

Georgien

Gruppe F

Dänemark

Portugal

Tschechien

Griechenland

Handball-EM 2024: Das ist der Turniermodus

Im Gegensatz zum Fußball gibt es beim Handball schon seit vielen Jahren eine Gruppenphase und anschließend eine Hauptrunde. Für die Hauptrunde qualifizieren sich jeweils die beiden Gruppenersten. Dann treffen die besten sechs Mannschaften der Gruppen A, B und C sowie der Gruppen D, E und F jeweils in einer Gruppe aufeinander.

Die Mannschaften, die sich für die Hauptrunde qualifiziert haben, nehmen die bereits gesammelten Punkte mit in die Gruppe. Die beiden Erstplatzierten der zwei verbliebenen Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale ein, wo der Gruppenerste jeweils auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe trifft.

Sollten in den Vorrunden- oder Hauptrundengruppen zwei Teams punktgleich sein, entscheiden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge:

Punktzahl aus direktem Vergleich

Tordifferenz aus direktem Vergleich

Anzahl an Toren aus direktem Vergleich

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

Anzahl an Toren aus allen Gruppenspielen

das Los

Neben dem Finale gibt es noch ein Spiel um Platz 3 sowie ein Spiel um den fünften Platz.

Handball-EM 2024: Das sind die Favoriten

Dänemark

Als amtierender Weltmeister gehört Dänemark auch bei der Europameisterschaft zum Kreis der Favoriten. Mehr noch: Dänemark hat die vergangenen drei (!) Weltmeisterschaften gewonnen. Mit Torhüter Niklas Landin vom THW Kiel und dem Rechtsaußen Hans Lindberg von den Füchsen Berlin kennen sie die Gegebenheiten in Deutschland zudem aus dem Effeff.

Schweden

Auch der amtierende Europameister aus Schweden gehört zum Kreis der Titelanwärter. Bei der Weltmeisterschaft unterlag die Mannschaft von Trainer Glenn Solberg Dänemark und musste sich mit der Silbermedaille begnügen, nun könnte Revanche genommen werden. Stars des Teams sind Keeper Andreas Palicka von Paris Saint-Germain, Rechtsaußen Niclas Ekberg vom THW Kiel und Jim Gottfridsson von der SG Flensburg-Handewitt.

Norwegen

Auch das Team aus Norwegen gehört wieder zu den Favoriten, selbst wenn die Darbietungen bei den vergangenen Großturnieren nicht das ganz große Feuer entfachten. Bei der vergangenen Europameisterschaft 2022 belegte die Mannschaft den fünften Platz, die WM in diesem Jahr beendete das Team unter Trainer Jonas Wille auf dem sechsten Rang. Dennoch ist die Mannschaft um die Stars Kristian Bjornson (Aalborg), Sander Sagosen (THW Kiel) und Christian O’Sullivan (SC Magdeburg) jederzeit in der Lage, eine Medaille einzuheimsen.

Frankreich

Neben den skandinavischen Teams sind auch die Franzosen immer im Kreis der Favoriten anzutreffen. Der Vizeweltmeister ist unter anderem Gruppengegner der deutschen Auswahl und landete bei der vergangenen Europameisterschaft auf dem vierten Rang. Das Team ist gespickt mit Superstars, wie etwa Nikola Karabatic von Paris Saint-Germain oder Ludovic Fabregas vom FC Barcelona. Alles unter einer Medaille wäre für Frankreich eine herbe Enttäuschung.

Spanien

Ein großer Favorit ist auch das spanische Team. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften holten sich die Iberer die Bronzemedaille, 2020 wurde man Europameister, 2022 „nur“ Zweiter. Dennoch ist mit dem Team von Trainer Jordi Ribera immer zu rechnen, vor allem, wenn der rechte Rückraumspieler Alex Dujshebaev vom polnischen Spitzenklub KS Kielce dabei ist. Gemeinsam mit seinem Bruder Daniel wird er in Polen von seinem Vater Talant trainiert.

Handball-EM 2024: So groß sind die Titelchancen des DHB-Teams

Im deutschen Handball rumort es, besonders Kritik am Bundestrainer Alfred Gislason wird laut. Laut einem Bericht des „Spiegel“ soll es eine Front von Kritikern in der deutschen Handballbundesliga gegen den Coach geben, es wird gar von einer gespaltenen Liga gesprochen.

Die Kritiker werfen dem Trainer vor, das Team in seiner bisher dreijährigen Amtszeit nicht voran gebracht zu haben. Nach der Demission von Christian Prokop und der Installierung von Alfred Gislason war der Auftrag, den Umbruch einzuleiten und wieder an die Weltspitze heranzurücken. Nach einem 12. Platz bei der WM in Ägypten 2021, einem siebten Platz bei der EM 2022 und einem fünften Platz bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr ist zwar eine Entwicklung zu erkennen, die Weltspitze bleibt aber in weiter Ferne.

Aktuell wird versucht, die Wogen zu glätten und den Streit möglichst kleinzuhalten. Entsprechend würde ein Erfolg bei der Europameisterschaft dazu führen, dass den Kritikern Wind aus den Segeln genommen wird.

Der Titel wäre daher eine riesige Überraschung. Selbst eine Medaille würde die Erwartungen übertreffen. Es wird vor allem darauf ankommen, ob sich die Mannschaft, mit dem heimischen Publikum im Rücken, in einen Flow spielen kann und sich davon tragen lässt. Es wäre aber ebenso möglich, dass das deutsche Team in der Hauptrunde ausscheidet und nur auf den Plätzen fünf bis zwölf landet.

Handball-EM 2024: So kommt ihr an Tickets

Im Mai 2023 wurde die zweite Verkaufsphase der Tickets für die Handball-Europameisterschaft 2024 gestartet. Seit dem 31. Mai sind nun auch Tagestickets für die Fans erhältlich. Laut Verband gibt es Karten bereits ab 19 Euro.

Auch die erste Verkaufsphase läuft noch parallel. Hier gibt es allerdings nur komplette Ticketpakete für die einzelnen Gruppen zu kaufen. Der Vorverkauf für die Eröffnungspartie in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena ist hingegen ausgesetzt, nachdem bereits über 40.000 Tickets verkauft wurden.

Tickets für die Spiele bekommt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet bei den großen Anbietern, wie beispielsweise Eventim, oder direkt auf der Homepage der Europäischen Handballföderation (EHF). Zudem habt ihr die Möglichkeit, euch entweder für eine Tageskarte zu entscheiden oder aber nach Spielort zu wählen und euch dann dort die einzelnen Begegnungen anzuschauen.

Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Kategorien, auch Karten für VIP-Logen sind erhältlich. Schüler, Studenten, Rentner und FSJler erhalten außerdem Ermäßigungen für Karten.

Bei der Europameisterschaft werden insgesamt 65 Spiele absolviert, insgesamt sollen rund 400.000 Tickets verkauft werden. Bislang sind etwa 25 Prozent vergriffen.