Handball-EM 2024: Hier kriegt ihr noch Tickets fürs Eröffnungsspiel in Düsseldorf – und tut damit Gutes!

Am 10. Januar 2024 lockt das Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024 gut 50.000 Menschen in die Merkur Spiel-Arena nach Düsseldorf – Weltrekord!

Für alle Handball-Fans, die bislang keine Tickets für den 10. Januar abstauben konnten, gibt es nun eine gute Neuigkeit: Der Handball-Bundesligist Bergischer HC versteigert gemeinsam mit dem Düsseldorfer Veranstalter-Team D.Live Ticket-Pakete über die Plattform „eBay für Charity“. So könnt ihr also doch noch zum ausverkauften Eröffnungsspiel nach Düsseldorf kommen!

Die Auktion der Ticket-Pakete läuft bereits seit dem 20. November und endet um die Mittagszeit am kommenden Montag, dem 27. November 2023. Auf die Ticket-Pakete kann über diesen Link geboten werden: ebay.de/usr/d.live.

Neben den Tickets gibt es noch weitere Goodies

Die gemeinsame Spendenaktion umfasst nicht nur Tickets für das hochkarätige Sport-Event, sondern auch bei einzelnen Ticket-Paketen eine exklusive Stadionführung sowie ein Meet & Greet mit dem BHC-Handballprofi Eloy Morante Maldonado, der einen persönlichen Bezug zum TSV Bayer Dormagen hat.

„Als ehemaliger Spieler des TSV Bayer Dormagen fühle ich mich immer noch sehr verbunden zu meiner alten Wirkungsstätte und bin der Region immer treu geblieben. Es ist enorm wichtig, dass der Spitzenhandball am Standort Dormagen, auch in Bezug auf die tolle Nachwuchsarbeit und Talententwicklung, weiterhin Bestand hat. Deswegen unterstütze ich diese Aktion und freue mich auf das Meet & Greet mit den Gewinnenden“, so Eloy Morante Maldonado. Die Erlöse aus der Spendenaktion gehen zu 100 Prozent an den in finanzielle Schieflage geratenen TSV Bayer Dormagen.

Handballklub aus Dormagen benötigt finanzielle Unterstützung

Durch den Ausfall eines wichtigen Sponsors ist der Verein in eine existenzielle Krise geraten und bittet derzeit um Spenden. Die Spieler und das Trainerteam verzichten bereits auf ihre Gehälter. Damit nicht der Zwangsabstieg droht, ist der Verein auf jede Spende angewiesen.

„Wir sind D.Live und dem BHC für die großartige Unterstützung sehr dankbar. Das zeigt, dass die Arbeit an unserem Standort Dormagen über die Stadtgrenzen hinaus eine hohe Wertschätzung genießt. Der Zusammenhalt in der Region für unsere geliebte Sportart Handball ist gar nicht hoch genug zu bewerten und zeigt, was Sport möglich macht“, sagt Björn Barthel, Geschäftsführer des TSV Bayer Dormagen.

Der Bergische HC und D.Live möchten dem TSV Bayer Dormagen mit der Ticketversteigerung unter die Arme greifen und dem Verein die Möglichkeit bieten, diese Krise mit vereinten Kräften zu lösen. Auch Jörg Föste, Geschäftsführer des Bergischen HC, betont die Bedeutung der Aktion: „Bayer Dormagen hat einen Hilferuf gesendet, den ganz Handball-Deutschland gehört hat. Die großartige Nachwuchsarbeit verdient jede Unterstützung. Die Freundschaft zwischen dem BHC und Bayer dokumentiert sich auch in dieser D.Live-Initiative, der wir ein beeindruckendes Auktions-Ergebnis wünschen“.