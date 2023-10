NFL-Hauptquartier in Düsseldorf: Das neue Büro der NFL wurde eingeweiht

Düsseldorf wird zum Hauptquartier der National Football League (NFL) in Deutschland. Dafür wurde eigens eine Büro-Zentrale im Dreischeibenhaus in Düsseldorf eingerichtet, die am Mittwoch, dem 11. Oktober, eingeweiht wurde. Der General Manager der NFL Deutschland Alexander Steinforth erklärte gegenüber dem SID, das es wichtig sei, ein „dauerhaftes Zuhause“ in Düsseldorf zu haben.

Dieses Zuhause beherbergt auf ca. 600 Quadratmetern 25 Mitarbeiter, die den Standort Deutschland für die NFL weiter wachsen lassen möchten. Zwar zog die Landeshauptstadt gegenüber den beiden deutschen Spielorten München und Frankfurt den Kürzeren, dennoch wollten die Verantwortlichen Düsseldorf unbedingt mit einbinden, wie Steinforth ausführt. Dafür gab es gleich mehrere Gründe.

Zum einen sitzt mit dem Team der Düsseldorf Panther Europas ältester American-Football-Verein in der Stadt, zum anderen hat das Team Rhein Fire erst kürzlich die Meisterschaft der European League of Football (ELF) gewonnen. Auch das Team der NFL sei begeistert von Düsseldorf gewesen, weshalb es irgendwie auch in Düsseldorf für die NFL weitergehen musste.

NFL schon mit mehreren Aktionen in Düsseldorf aufgefallen

Das auch die Stadt die Wertschätzung gerne erwidert, sieht man an zwei Bahnen der Rheinbahn, die in Zukunft mit einem Design der NFL durch die Stadt ihre Routen ziehen. Das die NFL schon länger um die Gunst der Rheinländer buhlt, zeigt sich auch an den vielen Aktionen, die die NFL bereits in Düsseldorf gestartet hat.

So war die Liga beim Rosenmontagszug in Düsseldorf mit einem eigenen Wagen dabei. Kurz vor dem Super Bowl im Februar wurde das Rathaus mit einer Lichtshow bestrahlt. Während der Freiluft-Kino-Saison gab es eine „NFL Movie Night„.

Das der Hype in Deutschland nach wie vor anhält, zeigt der Ansturm auf die Karten für die Spiele der NFL hierzulande. Annähernd drei Millionen Menschen wollten Karten für die Partie in Frankfurt Mitte November haben. Steinforth schätzt das Potenzial auf etwa 18 Millionen Fans in Deutschland, von denen etwas mehr als dreieinhalb Millionen sehr aktiv seien.