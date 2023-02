Düsseldorf: Überraschung zum Superbowl – was plant die NFL?

Düsseldorf soll die neue Football-Stadt des Landes werden. Schon länger gibt es eine Partnerschaft zwischen der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens und der US-amerikanischen NFL. Bereits im September 2022 sickerte durch, dass die Liga ihr Hauptquartier in Düsseldorf einrichten möchte.

So soll auch die Suche nach einer geeigneten Immobilie vor dem Abschluss stehen, heißt es bei der „Rheinischen Post“. Wohl um dem Ganzen mehr Ausdruck zu verleihen, soll es ab Donnerstag, dem 9. Februar, anlässlich des anstehenden Super Bowls am kommenden Sonntag, eine Überraschung am Düsseldorfer Rathaus geben. Dort nämlich ist derzeit ein Gerüst aufgebaut, welches mit Werbung für den NFL Super Bowl verhangen ist.

Wie die Überraschung aussieht, darüber wird sich derzeit noch in Schweigen gehüllt. Ab 18 Uhr erfahren NFL-Interessierte und Fans aber mehr. Dann soll das blaue Banner mit dem Spruch „Düsseldorf. Get ready for Action all night“ entfernt werden.

Der Super Bowl wird nach deutscher Zeit in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles ausgetragen. Zahlreiche Kneipen und Bars in Düsseldorf übertragen das sportliche Großereignis.