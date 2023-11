Huddle auf Düsseldorfs Weihnachtsmarkt: So nahbar präsentiert sich die NFL ihren Fans in der Adventszeit

Touchdown mitten in Düsseldorf: Nur wenige Wochen nach der offiziellen Eröffnung ihres Deutschland-Headquarters im Dreischeibenhaus im Herzen der Düsseldorfer Innenstadt präsentiert sich die NFL nun auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt.

Dabei bietet die umsatzstärkste Sportliga der Welt Interessierten einiges: Bei der Quarterback-Challenge können Footballfans ihr Können als Spielmacher unter Beweis stellen. Die Teilnahme ist kostenlos. An jedem Aktivierungstag gewinnen die besten Teilnehmer attraktive Preise, unter anderem signierte Merchandise-Artikel von den Spielen in Frankfurt, die an den ersten beiden November-Sonntagen stattgefunden haben.

Wann? Der Stand der NFL öffnet von Donnerstag, 23. November, bis Samstag, 25. November 2023.

Den Gustaf-Gründgens-Platz findet ihr vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus, am Kö-Bogen II.

Darüber hinaus hält die NFL an den ersten Weihnachtsmarkttagen in einer eigenen Weihnachtsmarktbude auf dem Gustaf-Gründgens-Platz einige Überraschungen bereit und ein gigantischer Footballhelm bietet den Fans die Möglichkeit für besondere Erinnerungsfotos.



„Die NFL ist in Düsseldorf angekommen. Wir haben im Herbst unser Headquarter im Herzen von Düsseldorf aufgeschlagen und wollen uns aktiv in das Sport- und Stadtgeschehen einbringen. Wir freuen uns daher, den Fans und Weihnachtsmarktbesucher:innen unterschiedliche Aktionen, zu denen auch die Quarterback-Challenge zählt, anbieten zu können“, sagt Dr. Alexander Steinforth, General Manager NFL Deutschland.

NFL auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Gewinnt ein ganz besonderes Trikot!

Zu den Highlights der NFL-Tage auf dem Weihnachtsmarkt zählt ein Gewinnspiel, bei dem es ein signiertes Trikot des zweimaligen Super-Bowl-Siegers Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, zu gewinnen gibt.

„Wenige Wochen nach der Büroeröffnung unterstreicht die NFL mit ihrer Präsenz auf dem Weihnachtsmarkt ihre Sichtbarkeit im Düsseldorfer Stadtbild. Ich bin mir sicher, dass nicht nur eingefleischte Football-Fans während der Weihnachtsmarkttage ihre Freude an den Aktionen der NFL haben werden“, sagt Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wird 2023 erstmals von D.LIVE organisiert und umfasst insgesamt sechs Themenmärkte in der Innenstadt: der Handwerker-Markt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, der Altstadt-Markt auf der Flinger Straße, der Kö-Lichter-Markt auf der Königsallee, der Märchen-Markt auf dem Schadowplatz, der Schadow-Markt auf der Schadowstraße und der Kö-Bogen-Markt auf dem Kö-Bogen.

Die Öffnungszeiten der Märkte sind sonntags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr und an Freitagen und Samstagen von 11 bis 21 Uhr. Einzelne Händler haben jedoch die Möglichkeit ihre Öffnungszeiten täglich bis 22 Uhr zu verlängern. Angepasste Öffnungszeiten gibt es am 24. Dezember (11 bis 15 Uhr) und 26. Dezember (14 bis 21 Uhr). Abgesehen vom Totensonntag (26. November) und 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) ist der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt vom 23. November bis 30. Dezember täglich geöffnet.