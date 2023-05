Handball-EM 2024: Gegen dieses Team eröffnet Deutschland das Turnier in Düsseldorf

In acht Monaten startet die Handball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Auslosung der Gruppen für die Endrunde fand am Mittwoch, den 10. Mai, statt. Und hier bekommt es das DHB-Team mit namhaften Gegnern zu tun.

So trifft die deutsche Handballnationalmannschaft in ihrer Vierergruppe auf Nordmazedonien und Frankreich. Gerade die Franzosen sind ein echtes Schwergewicht und einer der Titelfavoriten. Das Eröffnungsspiel in Düsseldorf bestreitet das Team von Trainer Alfred Gislason gegen die Eidgenossen aus der Schweiz.

Entsprechend wurde die Gruppe auch vom Nationaltrainer eingeordnet. „Sehr interessant, eine schöne Gruppe. Wir wussten, dass ein sehr starker Gegner kommen würde“, so der Isländer in der „Sportschau“. Auf der anderen Seite hatte die DHB-Auswahl auch ein Stück weit Losglück, denn auf den Titelverteidiger aus Schweden oder den Weltmeister aus Dänemark trifft die Mannschaft frühestens im Halbfinale.

Handball-EM 2024: Weltrekord soll in Düsseldorf aufgestellt werden

Bei der ersten in Deutschland ausgetragenen Handball-Europameisterschaft soll es gleich im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz zu einem Rekord kommen. Denn das Spiel findet in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena statt. Bereits jetzt wurden schon mehr als 40.000 Tickets abgesetzt, die Veranstalter hoffen auf über 50.000 Zuschauer. Das würde den Weltrekord bei einem Handballspiel bedeuten, aktuell ist der Ticketverkauf aber auch wegen der großen Nachfrage ausgesetzt.

Ab dem 31. Mai beginnt dann die zweite Verkaufsphase für die Tagestickets der EM. Insgesamt werden 65 Spiele ausgetragen, unter anderem auch in Köln in der Lanxess-Arena. Dort gibt es Tickets bereits ab 19 Euro für ein Spiel, wie der Verband bekanntgab.