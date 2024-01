Handball-EM 2024 in Düsseldorf: Das sind die ersten Fotos aus der Merkur Spiel-Arena

Die Vorbereitungen für das Eröffnungsspiel der Men´s EHF EURO 2024 am 10. Januar vor Rekordkulisse mit über 50.000 Zuschauern laufen auf Hochtouren und die Vorfreude auf das bevorstehende Sport-Event steigt. Wir waren schon vor dem großen Startschuss am 10. Januar für euch vor Ort und haben den Aufbau in der Merkur Spiel-Arena dokumentiert. Die Fotos findet ihr oben in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchstöbern.

