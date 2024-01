Köln: News & Eilmeldungen von heute

Erfolgreiches Jahr 2023: Flughafen Köln/Bonn verbucht deutlichen Anstieg der Passagierzahlen

10. Januar 2024

Der Flughafen Köln/Bonn hat seine Passagierzahlen aus 2022 im vergangenen Jahr deutlich übertroffen. Der Airport verpasste aber knapp einen Meilenstein.

Passagiere stehen in einer langen Schlange vor der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln/Bonn an. Foto: Thomas Banneyer/dpa