„Auf Reisen verzichten“: Bahnstreik in NRW lässt ab heute zahlreiche Züge ausfallen

Es ist wieder soweit: Die Deutsche Bahn wird ab Mittwochabend von der GDL bestreikt. Für viele Reisende bedeutet dies eine große Umstellung, denn unzählige Züge bleiben stehen – darunter sowohl Regional- als auch S-Bahn-Linien. Hier findet ihr alle Züge in der Übersicht. Zudem zeigen wir euch, welche Bahnen trotz des Streiks zur Verfügung stehen. So viel vorab: Es sind nicht viele.

>> Vom 16. bis 23. November: Bahnsperrungen in Düsseldorf – Brückenarbeiten sorgen für Chaos <<

Laut Angaben der Bahn startet der Streik am heutigen Mittwoch, 15. November 2023, ab 22 Uhr, und endet am Donnerstagabend, 16. November, um 18 Uhr. Dennoch solltet ihr davon ausgehen, dass es auch am späten Donnerstagabend noch zu weiteren Verspätungen und Ausfällen kommen kann.

Diese Regionalzüge (RE und RB-Linien) sind vom Bahnstreik in NRW betroffen

RE8 (Mönchengladbach – Köln – Köln/Bonn Flughafen – Troisdorf – Bonn-Beuel – Koblenz)

(Mönchengladbach – Köln – Köln/Bonn Flughafen – Troisdorf – Bonn-Beuel – Koblenz) RE9 (Aachen – Köln – Troisdorf –Au (Sieg) – Betzdorf – Siegen)

(Aachen – Köln – Troisdorf –Au (Sieg) – Betzdorf – Siegen) RE12 (Köln – Euskirchen – Gerolstein – Trier)

(Köln – Euskirchen – Gerolstein – Trier) RE16 (Iserlohn – Hagen – Witten – Bochum – Essen); ein Ersatzverkehr zwischen Letmathe, Hagen und Bochum wird eingerichtet

(Iserlohn – Hagen – Witten – Bochum – Essen); ein Ersatzverkehr zwischen Letmathe, Hagen und Bochum wird eingerichtet RB25 (Köln – Overath – Engelskirchen – Marienheide – Meinerzhagen – Lüdenscheid)

(Köln – Overath – Engelskirchen – Marienheide – Meinerzhagen – Lüdenscheid) RB31 (Duisburg–Moers–Xanten); ein Schienenersatzverkehr wird geplant

(Duisburg–Moers–Xanten); ein Schienenersatzverkehr wird geplant RB32 (Dortmund – Herne – Wanne-Eickel – Gelsenkirchen – Oberhausen – Duisburg)

(Dortmund – Herne – Wanne-Eickel – Gelsenkirchen – Oberhausen – Duisburg) RB36 (Oberhausen – Duisburg-Ruhrort); ein Schienenersatzverkehr wird geplant

(Oberhausen – Duisburg-Ruhrort); ein Schienenersatzverkehr wird geplant RB38 (Köln Messe/Deutz – Horrem – Bedburg); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bedburg und Horrem wird eingerichtet

(Köln Messe/Deutz – Horrem – Bedburg); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Bedburg und Horrem wird eingerichtet RB40 (Essen – Hagen); Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bochum und Witten

(Essen – Hagen); Es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bochum und Witten RE42 (Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen); der Langtakt Münster – Mönchengladbach soll trotzdem fahren

(Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen); der Langtakt Münster – Mönchengladbach soll trotzdem fahren RE49 (Wesel – Oberhausen – Essen – Wuppertal)

(Wesel – Oberhausen – Essen – Wuppertal) RB52 (Dortmund – Hagen – Lüdenscheid); es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund, Hagen und Lüdenscheid

(Dortmund – Hagen – Lüdenscheid); es gibt einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Dortmund, Hagen und Lüdenscheid RB54 (Unna–Fröndenberg–Menden–Neuenrade); es gibt einen Schienenersatzverkehr zwischen Unna, Fröndenberg und Neuenrade

(Unna–Fröndenberg–Menden–Neuenrade); es gibt einen Schienenersatzverkehr zwischen Unna, Fröndenberg und Neuenrade RE57 (Dortmund – Arnsberg – Bestwig – Winterberg/Brilon Stadt)

>> Köln: Deutzer Brücke wird an den Adventssamstagen gesperrt – aus diesem Grund <<

Diese S-Bahn-Linien sind vom Bahnstreik in NRW betroffen

S2 (Dortmund – Herne – Essen/Recklinghausen)

(Dortmund – Herne – Essen/Recklinghausen) S3 (Oberhausen – Mülheim – Essen – Hattingen); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hattingen Mitte und Oberhausen wird eingerichtet

(Oberhausen – Mülheim – Essen – Hattingen); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Hattingen Mitte und Oberhausen wird eingerichtet S4 (Dortmund-Lütgendortmund – Dortmund-Dorstfeld – Unna)

(Dortmund-Lütgendortmund – Dortmund-Dorstfeld – Unna) S5 (Hagen – Witten – Dortmund)

(Hagen – Witten – Dortmund) S9 (Haltern/Recklinghausen – Gladbeck-West – Bottrop – Essen – Wuppertal – Hagen); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen Hbf sowie zwischen Gladbeck West und Haltern/Recklinghausen wird eingerichtet

(Haltern/Recklinghausen – Gladbeck-West – Bottrop – Essen – Wuppertal – Hagen); ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Essen Hbf sowie zwischen Gladbeck West und Haltern/Recklinghausen wird eingerichtet S11 (Bergisch Gladbach – Köln – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen Terminal)

(Bergisch Gladbach – Köln – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen Terminal) S12 (Au (Sieg) – Hennef – Troisdorf – Köln/Bonn Flughafen – Köln – Horrem)

(Au (Sieg) – Hennef – Troisdorf – Köln/Bonn Flughafen – Köln – Horrem) S23/RB23 (Bonn – Rheinbach – Meckenheim – Euskirchen)

>> Deutschlandticket Schule ab sofort in Köln erhältlich – das sollten junge KVB-Kunden wissen <<

Diese Zugstrecken in NRW verkehren mit Einschränkungen

RE2 (Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Münster – Osnabrück): Die Züge fahren nur zwischen Osnabrück Hbf und Münster (Westf) Hbf

(Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Münster – Osnabrück): Die Züge fahren nur zwischen Osnabrück Hbf und Münster (Westf) Hbf RE17 (Hagen – Schwerte (Ruhr) – Bestwig – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe): Die Züge fahren nur zwischen Hagen und Bestwig

(Hagen – Schwerte (Ruhr) – Bestwig – Warburg – Kassel-Wilhelmshöhe): Die Züge fahren nur zwischen Hagen und Bestwig RB20 (Stolberg/Alsdorf – Herzogenrath – Aachen – Stolberg – Stolberg Altstadt/Düren): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Alsdorf-Annapark und Stolberg

(Stolberg/Alsdorf – Herzogenrath – Aachen – Stolberg – Stolberg Altstadt/Düren): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Alsdorf-Annapark und Stolberg RB24 (Köln – Euskirchen – Kall/Gerolstein): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt

(Köln – Euskirchen – Kall/Gerolstein): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt RB27 (Mönchengladbach – Rommerskirchen – Köln – Troisdorf – Bonn-Beuel – Koblenz): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden

(Mönchengladbach – Rommerskirchen – Köln – Troisdorf – Bonn-Beuel – Koblenz): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden RB30/RB39 (Ahrbrück – Remagen – Bonn): Die Züge fallen zwischen Bonn und Remagen aus und fahren zwischen Remagen und Walporzheim nur im 120-Minuten-Takt

(Ahrbrück – Remagen – Bonn): Die Züge fallen zwischen Bonn und Remagen aus und fahren zwischen Remagen und Walporzheim nur im 120-Minuten-Takt RB33 (Aachen/Heinsberg – Lindern – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden zwischen Aachen und Mönchengladbach. Zwischen Heinsberg und Lindern fahren Ersatzbusse im 60-Minuten-Takt

(Aachen/Heinsberg – Lindern – Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden zwischen Aachen und Mönchengladbach. Zwischen Heinsberg und Lindern fahren Ersatzbusse im 60-Minuten-Takt RB51 (Dortmund – Lünen – Coesfeld – Gronau – Enschede): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden

(Dortmund – Lünen – Coesfeld – Gronau – Enschede): Die Züge fahren nur alle zwei Stunden RB63 (Münster – Coesfeld): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt

(Münster – Coesfeld): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt RB64 (Münster–Gronau–Enschede): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt

(Münster–Gronau–Enschede): Die Züge fahren nur im 60-Minuten-Takt S1 (Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf – Solingen): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt

(Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf – Solingen): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt S6 (Köln-Worringen – Köln – Düsseldorf – Ratingen – Essen): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Essen Hbf und Köln-Hansaring

(Köln-Worringen – Köln – Düsseldorf – Ratingen – Essen): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt zwischen Essen Hbf und Köln-Hansaring S8 (Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Neuss – Mönchengladbach): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt

(Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Neuss – Mönchengladbach): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt S19 (Au (Sieg) – Hennef – Troisdorf – Köln/Bonn Flughafen – Köln – Horrem – Düren): Die Züge fahren im 60-Minuten-Takt

Diese Bahnen fahren trotz Bahnstreik in NRW

Zugegeben: die folgende Auflistung ist sehr kurz, dürfte für einige Reisende aber der letzte Rettungsanker am Mittwochabend und am Donnerstag sein.

RE34 (Dortmund – Siegen): Die Züge fahren weiterhin

(Dortmund – Siegen): Die Züge fahren weiterhin RE42 (Mönchengladbach – Krefeld – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Münster): Nur der Langtakt zwischen Mönchengladbach und Münster

Für die kommenden Wochen könnten sich derweil noch weitere Streiks ankündigen: Die zweite Verhandlung zwischen Bahn und GDL ist für den Donnerstag, 16. November, angesetzt. Gefordert werden unter anderem 555 Euro mehr pro Monat für die Beschäftigten sowie eine Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3000 Euro. Zudem liegt eine Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden pro Woche auf dem Tisch – und diese lehnt die Bahn weiterhin ab.