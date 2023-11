Deutschlandticket Schule ab sofort in Köln erhältlich – das sollten junge KVB-Kunden wissen

Die KVB hat den Verkauf des Deutschlandticket Schule für Schüler der städtischen Schulen Kölns gestartet. Das neue Ticket ist für die Schüler der städtischen Grundschulen ab dem 1. Dezember 2023 nutzbar, für diejenigen der städtischen weiterführenden Schulen ab dem 1. Februar 2024. Das VRS-SchülerTicket stehe dann nicht mehr zur Verfügung, wie die Kölner Verkehrsbetriebe mitteilen.

Entscheidend dabei sei, dass die besuchte Schule einen Vertrag mit der KVB hat. Schüler, die eine Schule ohne Vertragsverhältnis besuchen, können als Alternative das normale Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro im Monat erwerben. Das persönliche, nicht übertragbare Deutschlandticket Schule sei im Abonnement erhältlich, koste maximal 29 Euro je Monat und werde als Chipkarte ausgegeben. Es könne nicht in der KVB-App erworben werden, heißt es weiter.

So bekommt ihr das Deutschlandticket Schule in Köln

Freifahrtberechtigte Schüler der weiterführenden Schulen bzw. deren Eltern können ihre Ermäßigung gemäß der Schülerfahrtkostenverordnung NRW bei der Stadt Köln hier beantragen.

Die KVB stelle die Verträge für alle Schüler der weiterführenden Schulen, die am Stichtag 30. Oktober 2023 ein VRS-SchülerTicket hatten, zum 1. Februar 2024 automatisch auf das Deutschlandticket Schule um. Die derzeitigen Abonnenten wurden bereits durch die KVB mit einem persönlichen Schreiben hierüber informiert, teilte das Kölner Unternehmen am Montag, den 13. November, mit.

Schüler der weiterführenden Schulen, die nicht in das Deutschlandticket Schule wechseln möchten, müssen der automatischen Umstellung widersprechen bzw. über ihre Eltern hier widersprechen lassen.

Deutschlandticket Schule: Widerspruch führt zu ersatzloser Kündigung

Wichtig zu wissen ist: Ein Widerspruch führe nicht dazu, dass durch ihn das VRS-SchülerTicket behalten wird, sondern zur ersatzlosen Kündigung des Abos. Die Regularien zum Deutschlandticket Schule ermöglichen kein paralleles Angebot beider Tickets. Hierin liege ein wichtiger Unterschied zu den im Frühjahr 2023 umgestellten VRS-Abonnements auf das Deutschlandticket.

Die Verträge für die Grundschüler wurden bereits für die Umstellung auf das Deutschlandticket Schule angepasst und die Chipkarten werden derzeit per Post versendet.

Deutschlandticket Schule: Fahrradmitnahme ist nicht inklusive

Wer bisher kein VRS-SchülerTicket abonniert hat und das Deutschlandticket Schule erhalten möchte, kann dieses online hier sowie in den Kundencentern der KVB beantragen.

Mit dem Deutschlandticket Schule sind dessen Inhaber in ganz Deutschland mobil. Das Ticket berechtigt zur Nutzung aller Busse und Bahnen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in der 2. Klasse. Zudem kann tagsüber der On-Demand-Service Isi in den Stadtbezirken Nippes und Porz genutzt werden. Das Deutschlandticket Schule ermöglicht jedoch keine Mitnahme von Fahrrädern.

Und: Wer das Deutschlandticket Schule bei der KVB erwirbt, profitiert vom Heimvorteil des Unternehmens. Mit dem Ticket können Schüler ab 16 Jahren die KVB-Räder 30 Minuten je Fahrt kostenfrei nutzen.