Bessere Anbindung für Nippes und Riehl: KVB-Linie 13 erhält neue Haltestellen

In Köln gibt es ingsgesamt 768 Haltestellen für Busse und 236 Haltestellen für die Stadtbahnen. Nun sollen noch zwei weitere Haltestellen hinzukommen. Denn laut der Stadt Köln sind bestimmte Veedel unzureichend erschlossen.

Konkret geht es um die Stadtbahnlinie 13 der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB). So soll zwischen den beiden Haltestellen Neusser Straße/Gürtel und Amsterdamer Straße/Gürtel eine neue Haltestelle entstehen. Diese soll dann die Niehler Straße anbinden.

Haltestellenabstand von über 1,3 Kilometern für KVB nicht hinnehmbar

Denn zwischen den beiden ersten Haltestellen liegen 1,3 Kilometer, wie der „Express“ berichtet. Ein Abstand, der für die KVB offensichtlich zu groß ist. Auch zwischen den Haltestellen Amsterdamer Straße/Gürtel und der Slabystraße herrscht ein Abstand von 1,6 Kilometern, auch hier soll noch eine Haltestelle zwischengelegt werden.

Die Pläne für die Erweiterung der Linie 13 um zwei Haltestellen sind bereits beim Verkehrsausschuss vorgelegt worden. Damit würden gleich zwei Bereiche besser angebunden. Einmal das Clouth-Quartier in Köln-Nippes sowie die Naumannsiedlung und die Siedlung in der Boltensternstraße in Riehl.

Eine Entscheidung wird im September erwartet. Die Kosten sollen ca. 2,3 Millionen Euro betragen.