Bahnstrecke Köln-Wuppertal wird wochenlang komplett gesperrt – mit erheblichen Folgen

Die Baustellen und damit verbundene Ausfälle im Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen nehmen kein Ende. Nun kommt eine weitere Sperrung hinzu, die erneut viele Auswirkungen auf den Bahnverkehr in NRW haben wird. Denn die Deutsche Bahn muss gleich mehrere Kilometer Gleise neu verlegen.

Konkret geht es dabei um die Strecke zwischen Leverkusen, Wuppertal und Hagen. Im Zuge dessen will die Bahn gleich noch eine weitere wichtige Strecke für vier Wochen (vom 25. Oktober bis 26. November) sperren: die Bahnstrecke zwischen Köln und Wuppertal. Das bedeutet in den kommenden Wochen etliche Ausfälle im Nah-, Regional- und Fernverkehr.

Diese Linien sind von den Bauarbeiten betroffen

Ausfälle vom 25. Oktober ab 21 Uhr bis zum 4. November um 5 Uhr S7 : Züge zwischen Wuppertal Hbf und Wuppertal-Oberbarmen fallen aus S8, S9 : Züge zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal-Oberbarmen fallen aus S28, RE49 : Züge zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hbf fallen aus



Die Bahn stellt für die Verbindungen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Wuppertal Hauptbahnhof Schienenersatzverkehr zur Verfügung. Davon soll zudem jeder zweite Bus bis Wuppertal-Oberbarmen fahren.

Ausfälle vom 25. Oktober ab 21 Uhr bis zum 6. November um 5 Uhr RE7 : Zwischen Opladen und Solingen fallen die Züge aus. Die Linie RE48 kann alternativ genutzt werden. RB48 : Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr kann der Zug an manchen Tagen zwischen Opladen und Solingen ausfallen. Ersatzverkehr wird in diesem Fall bereitgestellt.



Ausfälle vom 6. November ab 5 Uhr bis zum 13. November um 5 Uhr RE4 : Zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen Hbf fallen die Züge aus. Die S-Bahn fährt aber weiterhin zwischen beiden Bahnhöfen. RE7 : Zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen Hbf entfallen alle Haltestellen. Außerdem werden die Züge zwischen Köln-Mülheim und Wuppertal-Vohwinkel über Leverkusen Mitte geleitet. Drei Fahren am Tag werden dort allerdings nicht halten. RE13 : Zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Hagen Hbf fallen die Züge aus. Die S-Bahn fährt aber weiterhin zwischen beiden Bahnhöfen. RB48 : Zwischen Bahnhof Köln Deutz und Wuppertal-Oberbarmen fallen die Züge aus.



Die Bahn wird als Alternativen Schnellbusse einsetzen. So fährt der SEV A von Köln/Deutz bis Wuppertal Vohwinkel und fährt dabei alle Haltestellen an. Auch der SEV B wird von Köln/Deutz aus über Opladen, Leichlingen, Solingen bis Wuppertal-Vohwinkel verkehren. Auch ein dritter Schnellbus, der SEV C, wird zwischen Köln/Deutz und Wuppertal eingesetzt. Er hält dann in Solingen. Zusätzlich wird noch ein vierter Schnellbus eingesetzt. Der SEV D fährt dann ohne Zwischenhalte zwischen Köln/Deutz und Hagen Hbf.

Ausfälle vom 15. November bis zum 26. November S8 : Hier müssen Reisende auf die Fahrtzeiten achten. Diese ändern sich in dem betroffenen Zeitraum. Die Strecke bleibt aber die Gleiche. S9 : Zwischen Velbert-Langenberg und Wuppertal Hbf fallen die Züge aus.

Die Ausfälle gelten dabei nur in den Nächten 15. November von 1:45 Uhr bis 4:30 Uhr, 16. November von 1 Uhr bis 6 Uhr, 16. November bis 24. November jeweils von 22 Uhr und 4 Uhr und am 25. November von 1:45 Uhr bis 4:30 Uhr.

Baustelle zwischen Leverkusen, Wuppertal und Hagen beeinträchtigt den Fernverkehr

Nicht nur die Regionalexpresse, S-Bahnen und Regionalbahnen sind von den Bauarbeiten betroffen. Auch der Fernverkehr muss sich auf einige Umstellungen einstellen. So halten an den Bahnhöfen in Hagen, Wuppertal und Solingen im Zeitraum vom 25. Oktober um 0 Uhr bis zum 13. November um 5 Uhr keine Fernverkehrszüge.

Folgende Linien sind davon betroffen:

Der ICE Bonn–Köln–Berlin entfällt.

entfällt. Der ICE Bonn–Köln–Wuppertal–Hamm–Hannover–Berlin fährt nur zwischen Hamm und Berlin. Somit entfallen die Haltestellen Bonn, Köln, Solingen, Wuppertal und Hagen.

fährt nur zwischen Hamm und Berlin. Somit entfallen die Haltestellen Bonn, Köln, Solingen, Wuppertal und Hagen. Der ICE Dortmund–Köln–Mainz–Frankfurt–Nürnberg–Passau–Wien fährt nur zwischen Köln und Passau bzw. Wien. Das bedeutet für die Haltestellen in Dortmund, Hagen, Wuppertal und Solingen, dass sie entfallen.

fährt nur zwischen Köln und Passau bzw. Wien. Das bedeutet für die Haltestellen in Dortmund, Hagen, Wuppertal und Solingen, dass sie entfallen. Der ICE Hamburg–Münster–Dortmund–Köln–Frankfurt Flughafen–Stuttgart–München und der ICE Hamburg–Münster–Dortmund–Köln–Frankfurt Flughafen–Karlsruhe–Basel werden zwischen Dortmund und Köln umgeleitet. Somit entfallen die Haltestellen Hagen, Wuppertal und Solingen. Die Fahrtzeit kann sich durch die Umleitung um ca. 15 Minuten verlängern.

und der werden zwischen Dortmund und Köln umgeleitet. Somit entfallen die Haltestellen Hagen, Wuppertal und Solingen. Die Fahrtzeit kann sich durch die Umleitung um ca. 15 Minuten verlängern. Der IC Stuttgart–Mannheim–Mainz–Köln–Dortmund–Hannover–Leipzig–Dresden fährt während der Bauarbeiten zwischen Stuttgart und Köln sowie zwischen Dortmund und Dresden. Für die Haltestellen Solingen, Wuppertal und Hagen bedeutet das, sie fallen aus.

Was wird auf der Bahnstrecke zwischen Leverkusen und Hagen gemacht?

Es müssen mehrere Kilometer Gleise auf der Strecke Leverkusen-Hagen erneuert werden. 14 Maßnahmen hat die Deutsche Bahn insgesamt angekündigt. „Dabei arbeiten die Baufachleute über alle Baustellen hinweg rund zehn Kilometer Gleis durch, tauschen ca. 2.000 Schwellen aus und bewegen ca. 2.500 Tonnen Schotter“, so der Konzern.

Auch zwischen Schwelm und Hagen müssen mehr als 5.000 Schwellen an den Schienen ausgetauscht werden. Ein Herstellungsfehler soll schuld daran sein. Insgesamt kostet der Umbau zwölf Millionen Euro.