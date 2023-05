Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal mehrere Wochen gesperrt

Eine Hiobsbotschaft für alle, die regelmäßig mit dem Zug auf der Strecke Düsseldorf-Wuppertal pendeln: Die Regionalexpress-Linie 4 und der RE 13 fallen zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und Wuppertal-Vohwinkel sechs Wochen lang aus. Grund dafür sind nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) Bauarbeiten rund um Düsseldorf-Gerresheim. Vom 22. Juni bis zum 4. August müssen Fahrgäste mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Statt der Bahnen sollen während der Sperrung Schnellbusse zwischen Wuppertal Hbf und Düsseldorf Hbf mit Halt in Wuppertal am Sonnborner Ufer (nicht am Haltepunkt Wuppertal-Sonnborn) und Düsseldorf-Oberbilk zum Einsatz kommen. Daneben sollen auch Busse zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf Hbf mit Halt in Düsseldorf-Oberbilk verkehren.

Auch S-Bahn-Linien von den Bauarbeiten zwischen Düsseldorf und Wuppertal betroffen

Zudem entfällt auch die S-Bahn-Linie 8 zwischen Düsseldorf Hbf und Wuppertal-Vohwinkel. Ersatzweise fahren auch hier Busse. Die S-Bahn-Linie 68 steht aufgrund einer weiteren Baumaßnahme im Rahmen des RRX auf der kompletten Strecke zwischen Langenfeld und Wuppertal-Vohwinkel still. Hier stellt die DB ebenfalls Ersatzbusse für betroffene Fahrgäste bereit. Die S-Bahn-Linie 28 wird während der Bauarbeiten zwischen Düsseldorf-Hauptbahnhof und Mettmann-Stadtwald nicht bedient. Auch hier werden Ersatzbusse bereitstehen.

Alle Fahrplanänderungen werden laut Angaben der DB in den kommenden Tagen in die Online-Auskunftssysteme der Deutschen Bahn eingearbeitet und zudem über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben. Weitere Informationen lassen sich darüber hinaus unter zuginfo.nrw, bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ einsehen.

In Zukunft weniger Verspätungen auf der Strecke Düsseldorf-Wuppertal

Wie die Bahn am Mittwoch (17. Mai) mitteilte, sollen nach Abschluss der Bauarbeiten, „Züge der S 28 am Bahnhof Gerresheim an verschiedenen Bahnsteigen halten können und im Falle einer Verspätung nicht aufeinander warten müssen“. Dadurch entstünden flexiblere Fahr- und Überholmöglichkeiten auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal.

Weiter teilt das Unternehmen mit, dass rund 4000 Meter Schiene und insgesamt 22.000 Tonnen Schotter bewegt und zehn neue Weichen eingesetzt sowie weitere neun zurückgebaut werden. Oberleitungsarbeiten stehen ebenfalls auf dem Plan. So sollen auf einer Länge von mehr als fünf Kilometern Techniker die Oberleitung demontieren und neue Masten inklusive Kettenwerk setzen.

Modernisierung der Strecke Düsseldorf-Wuppertal bereits 2022 geplant

Die ursprünglichen Pläne sahen vor, dass die Modernisierungsarbeiten bereits im Sommer 2022 fertiggestellt werden. „Bei den Vorarbeiten sind allerdings mehrere Leitungen und Rohre entdeckt worden, die nur rund 50 cm unterhalb der Gleise lagen und teilweise mit Asbest belastet waren“, erklärte die Bahn. „Für einen langfristig sicheren Bahnbetrieb mussten diese Leitungen und Rohre durch externe Fachfirmen verlegt werden.“ Infolge dieser kurzfristigen und aufwendigen Arbeiten konnte die DB das Projekt daher nicht mehr rechtzeitig fertigstellen.

Zum aktuellen Stand äußert sich die Bahn wie folgt: „Nach der Umverlegung der Leitungen und Rohre hat die DB zunächst weitere Vorarbeiten im Gleisbereich durchgeführt. So haben die Baufachleute in der Zwischenzeit einen großen Teil der Gründungen für die Oberleitungsmasten und Signale gesetzt. Auch die Arbeiten an der Entwässerung sind einen großen Schritt weitergekommen. Das Rentensionsfilterbecken, mit dessen Hilfe Regenwasser gereinigt und in die Düssel geleitet werden kann, ist baulich fertiggestellt. Für die neue Leit- und Sicherungstechnik sind bereits viele Vorarbeiten abgeschlossen.“

Insgesamt investiere die DB zusammen mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr mehr als 25 Millionen Euro in die Erneuerung der Infrastruktur rund um Gerresheim.