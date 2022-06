Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal gesamte Sommerferien gesperrt

Wer in den Sommerferien mit der Bahn von Düsseldorf nach Wuppertal oder andersherum reisen will, muss umplanen. Weil die Deutsche Bahn Bauarbeiten am Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim durchführt, ist die Strecke von Freitag, 24. Juni, 21 Uhr bis Freitag, 5. August, 21 Uhr gesperrt.

Betroffen von der Streckensperrung sind die Linien S8, S68 sowie der RE4 und RE13, die jeweils zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf Hauptbahnhof ausfallen. Die S28 fährt von Wuppertal aus noch bis Mettmann-Stadtwald.

Die gute Nachricht: Die Deutsche Bahn setzt einen Schienenersatzverkehr ein. Bedeutet: Alle Linien werden durch Busse ersetzt. Der Schienenersatzverkehr für die S-Bahnen fährt zwischen Wuppertal-Vohwinkel (bzw. Mettmann-Stadtwald) und Düsseldorf Hauptbahnhof und alle Haltestellen der regulären Bahnstrecke an. Als Ersatz für die Regionalexpresse gibt es zwei verschiedene Schnellbus-Linien: Linie A fährt ab Wuppertal Hauptbahnhof mit einem Zwischenstopp am Sonnborner Ufer zum Düsseldorfer Hauptbahnhof, Linie B direkt von Wuppertal-Vohwinkel bis Düsseldorf Hauptbahnhof.

Die Busse sollen in einer engen Taktung fahren. Der genaue Fahrplan, die Ersatzhaltestellen und weitere Informationen findet ihr unter www.zuginfo.nrw.