Haaner Kirmes 2024: Wann es los geht, alle Neuheiten, alle Infos!

Endlich wieder Kirmes in Haan: Am Freitag, dem 20. September, öffnet das populäre Volksfest in der Gartenstadt um 16 Uhr und schickt sich an wieder rund 400.000 Menschen in die Innenstadt zu locken. Wir fassen die wichtigsten Infos zum Rummel für euch zusammen.

Die Haaner Kirmes ist ein Publikumsmagnet für die Region und weit darüber hinaus – kein Wunder bei dieser Größe, denn aneinandergereiht ergäben die Fahrgeschäfte und Stände eine Länge von fast zwei Kilometern mit einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern. Trotz ihrer Größe bleibt die Haaner Kirmes aber gezielt familiär und bietet euch ein Familienfest, das alle Generation verbindet. Hier treffen sich Jung und Alt, Familie und Freunde, Schulklassen und Arbeitskollegen.

Weitere Volksfeste in der Umgebung: Der große Kirmes-Kalender für NRW – alle Termine im Überblick!

Haaner Kirmes 2024 mit wichtigen Neuerungen zum Feiertag und Dauer

2024 gibt es dabei eine große Neuerung: Die Haaner Kirmes läuft wieder über fünf Tage und startet bereits am Freitag, anstelle wie gewohnt am Samstag. Damit kam die Stadt den Wünschen der Schausteller und Kirmes-Fans entgegen.

Ebenfalls neu ist die Feiertagregelung: Anstelle vom Montag wird der Freitag (20. September) und damit Starttag der Kirmes zum Feiertag in Haan: Geschäfte schließen und Kinder freuen sich über einen Tag schulfrei – da sind Nachbarstädte ganz schön neidisch!

Movie Park, Phantasialand, Toverland und Co.: Das sind die besten Freizeitparks in NRW!

Haaner Kirmes 2024: Das sind die Öffnungszeiten

Die Haaner Kirmes läuft in diesem Jahr über fünf Tage von Freitag bis einschließlich Dienstag:

Freitag, 20. September: 16 bis 24 Uhr

Samstag, 21. September: 14 bis 1 Uhr morgens

Sonntag, 22. September: 11 bis 23 Uhr

Montag, 23. September: 10 bis 23 Uhr

Dienstag, 24. September: 14 bis 23 Uhr

Haaner Kirmes: Sperrung der Bundesstraße, neue Wochenmarkt-Regelung

Durch den veränderten Ablauf der Kirmes wird auch die obligatorische Sperrung der Bundesstraße 228 von Donnerstag auf Mittwoch (18. September) vorgezogen. Die Sperrung endet dann am Dienstag.

Der Wochenmarkt fällt in der Reihenfolge mittwochs und samstags anstatt samstags und mittwochs aus. Der Aufbau außerhalb der Bundesstraße kann bereits dienstags erfolgen.

Wo findet die Haaner Kirmes statt?

Die Haaner Kirmes zieht sich quer durch die Innenstadt. Viele Attraktionen finden sich auf der Kaiserstraße (B228). Aber auch auf dem Marktplatz wird munter gefeiert, während sich das Kirmes-Gelände in Richtung Osten bis zur Mittelstraße und zum großen Parkplatz an der Stadtverwaltung verläuft. Das Riesenrad findet sich gleich in Front der Stadtbücherei.

Tipps für das Wochenende in NRW: Die besten Veranstaltungen und Ausflugsziele

Feuerwerk auf der Haaner Kirmes 2024: Wann geht’s los?

Mit dem Feuerwerk bedanken und verabschieden sich die Schausteller in Haan traditionell vom Rummel. Das große Finale findet am Dienstag (24. September) ab ca. 23 Uhr statt. Die Veranstalter kündigen ein „Super-Mega Höhenfeuerwerk“ an, welches den Himmel über Haan hell erleuchten lassen soll – wer laut genug ruft, soll sogar eine Zugabe spendiert bekommen. Abgeschossen werden die Raketen aus dem Schillerpark.

Haaner Kirmes 2024: Alle Attraktionen und Neuheiten auf einen Blick

Gut 200 Schausteller-Familien machen jährlich Halt in Haan. Die folgenden Attraktionen haben sie 2024 für die Haaner im Gepäck – viele von ihnen dürften euch ordentlich durchschaukeln und schwindelig werden lassen.

Seine Premiere in Haan feiert die Riesenschaukel „Excalibur“ der Düsseldorfer Schaustellerfamilie Bruch: Stolze 45 Meter werdet ihr dabei in die Höhe geschleudert und dürft eine famose Aussicht genießen – zumindest wenn ihr die Augen überhaupt geöffnet halten könnt. Aufgebaut wird „Excalibur“ am Rathaus.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Hier finden sich zudem noch zwei weitere Neuheiten: „Heroes“ wirbelt euch an mehreren Armen und insgesamt drei Gondeln pro Arm ordentlich durch, während Superman, Hulk und weitere Superhelden mitleidig auf euch herabschauen. Und im neuen Laufgeschäft „Lost“ der Schausteller Cathy und Daniel Weber (Moers) könnt ihr einen ganz besonderen Fahrstuhl erleben und müsst euch einem Hindernisparcours stellen.

Last but not least keine wirkliche Neuheit, aber eine Premiere für die Haaner Kirmes: Auch in „Ghost“ (Burghard) geht es per pedes durch einen gruselig gestalteten Irrgarten voller Überraschungen. Finden könnt ihr die Horror-Attraktion am östlichen Ende der Kirmes auf der Dieker Straße.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Youtube angezeigt werden.

Datenschutzseite Einverstanden YouTube immer entsperren

Alle Attraktionen 2024 auf einen Blick:

Excalibur (Riesenschaukel, neu dabei!)

Heroes

Lost (Laufgeschäft)

Ghost (Laufgeschäft)

Riesenrad „Sonnenrad“

Hawaii Swing

The Real Nessy

Break Dance No. 2

Super Hopser

Rock & Roll

Wellenflug

Looping the Loop

Autoscooter Diamond

Musik-Express

Crazy Dancer

Hexentanz

Für die kleinen Kirmes-Fans in Haan:

Willi der Wurm (Kinderachterbahn)

Highway Rally

Toy Story Wheel

Crazy Klown

Kid’s Rally

Mini-Autoscooter

Crazy Time 2

Traumflug

Bounty

Balluna

Kinderkarussell

Haaner Kirmes 2024: Wo ist was? So sieht der Lageplan aus!

Auch in diesem Jahr zieht sich die Haaner Kirmes einmal quer durch die Innenstadt. Mit einer Länge von fast zwei Kilometern und rund 35.000 Quadratmetern Fläche bietet das Volksfest Platz für rund 200 Fahrgeschäfte und Stände. Damit gehört die Haaner Kirmes zu den größten Kirmessen in der Umgebung.

Partytime auf der Haaner Kirmes 2024!

Die große Feier startet am Freitag, ab 16 Uhr am Riesenrad auf dem Neuen Markt: Nach einem Grußwort der Kirche und der Schausteller wird Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke die Kirmesbesucher und Schausteller hier herzlich willkommen heißen – natürlich inklusive Fassanschlag. Dazu gibt es ausreichend Freibier der Erzquellbrauerei, alkoholfreie Getränke kommen von der Haaner Felsenquelle auf den Tisch.

Im Ausschank „Armer Ritter“ (Turnstraße) wird es täglich Livemusik mit deutschen und internationalen Hits zum Mitsingen und Abtanzen geben. Im Ausschank „Trabers Pub“ (Neuer Markt Nord) legt täglich ein DJ auf und sorgt für beste Partystimmung.

Weiterlesen: Eindrucksvolle Illuminationen: Diese 5 Lichterfeste in NRW locken im Spätsommer in die Nacht

Haaner Kirmes 2024: Anfahrt und Parken

Da ein Großteil der Innenstadt von Haan zur Kirmes-Zeit gesperrt ist, sind Parkplätze vor Ort leider Mangelware. Die Veranstalter empfehlen dringend mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen.

Dabei haben sich sowohl die Rheinbahn als auch die Solinger Stadtwerke auf einige Extraschichten eingerichtet – inklusive Spätverkehr bis Mitternacht.

Wer dennoch mit dem Auto kommen will, der findet in zwei Tiefgaragen am Kirmesgelände eventuell noch einen freien Platz. Und mit einem Tageshöchstpreis von nur 7 Euro wird das Parken auch nicht allzu teuer. Ihr findet die Tiefgaragen am Schillerpark (Schillerstraße) und an der Dieker Straße (Zufahrt nur über Ellscheider Straße). Beide Zufahrten sind gut ausgeschildert und werden von 40 Verkehrskadetten ausgewiesen.

Mit den Öffentlichen aus Richtung Westen:

Düsseldorf-Südallee und Benrath, Hilden

Linie 784, Rheinbahn, bis Windhövel direkt am Kirmesplatz

Düsseldorf-Mitte

Linie SB 50, Rheinbahn, bis Windhövel, direkt am Kirmesplatz

ab Erkrath-Hochdahl

Linie 786, Rheinbahn, bis Windhövel, direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Süden:

Solingen

Linie 692, Solinger Stadtwerke, bis Endstation Königstr. direkt am Kirmesgelände (Haltestelle auf der Königstraße/Ecke Bismarckstraße)

Solingen-Ohligs und Hilden-Ost

Linie 792, Rheinbahn, bis Windhövel direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Osten:

Wuppertal (ab Vohwinkel)

Linie 784, bis Lessingstr. (5 Minuten Fußweg) oder Windhövel direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Norden:

ab Mettmann

Linie 742, Rheinbahn, bis Lessingstr. (5 Minuten Fußweg) oder Windhövel direkt am Kirmesgelände

Innerhalb des Stadtgebietes:

Die Ortsbuslinie 01 fährt immer das Kirmesgelände an der Haltestelle Windhövel (aus Richtung Norden auch Lessingstr.) an.

Mit der S-Bahn:

Linie S 8, Mönchengladbach – Hagen und umgekehrt, Deutsche Bahn AG,

bis Bahnhof Haan-Gruiten, dort Umstieg in die Ortsbuslinie O1 oder Linie 742

oder bis Bahnhof Vohwinkel, dort Umstieg in die Linie 784

Nahverkehrszüge:

Strecke Wuppertal – Köln oder umgekehrt

bis Bahnhof Haan, Fußweg 10 Minuten oder Umstieg in alle von dort in Richtung Innenstadt fahrenden Buslinien

Strecke Wuppertal – Düsseldorf oder umgekehrt bis Bahnhof Haan-Gruiten

oder Vohwinkel

weiter wie S-Bahn, siehe oben

Noch mehr Termine gefällig? Weitere Stadtfeste in NRW sowie Straßenfeste in Düsseldorf gibt es hier!

Haaner Kirmes blickt auf eine lange Tradition zurück

Urkundlich erwähnt wurde der Jahrmarkt erstmals 1386. Einige Historiker datieren den Ursprung sogar noch weiter zurück – und zwar bis in die Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen im 8. und 9. Jahrhundert.